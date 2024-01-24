Марсель – Монако где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Франции 27 января
В субботу, 27 января, сыграют Марсель и Монако в 19 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
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- Игра пройдет на стадионе «Оранж Велодром».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Марсель – Монако
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости