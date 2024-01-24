Челси — Астон Вилла: прогноз на матч 26 января 2024, Кубок Англии

26 января пройдут матчи 1/16 финала Кубка Англии. В Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» сыграют «Челси» — «Астон Вилла». Начало игры в 22:45 по московскому времени. На матче будет работать бригада арбитров под руководством Роберта Джонса. На счету рефери 15 игр в текущем сезоне. В среднем за матч арбитр фиксирует 24 фола и показывает 4,7 желтых карточек. В 15 матчах арбитр четыре раза удалял футболистов.

«Челси» получил статус фаворита игры. Команда победила в пяти последних домашних матчах. Одна победа одержана в серии пенальти. У «Астон Виллы» в пяти гостевых встречах две победы, две ничьи и одно поражение. В текущем розыгрыше турнира «синие» прошли «Престон». Домашняя победа 4:0. У «Астон Виллы» гостевая победа 1:0 над «Мидлсбро». Годом ранее «Челси» выбыл с турнира в третьем раунде проиграв «Манчестер Сити» 0:4. Последний титул в турнире команда завоевала в 2018 году, а с 2020 по 2022 трижды играла в финале. «Астон Вилла» в сезоне 2022/2023 также выбыла в третьем раунде — домашнее поражение 1:2 от «Стивениджа». У «Астон Виллы» семь трофеев, но последний был добыт еще в 1957 году. Последнее участие в финале турнира в 2015 году.

В текущем сезоне команды сыграли в матче чемпионата Англии. «Астон Вилла» одержала гостевую победу 1:0 благодаря голу Олли Уоткинса на 73 минуте встречи. С 58 бирмингемцы играли в большинстве после удаления Мало Густо. Всего команды провели 163 игр, в которых небольшое преимущество по победам 66:61 на стороне «Челси», 36 игр завершились вничью. Разница голов 253:231 в пользу столичного коллектива. На Кубок Англии пришлись 9 матчей: 3 победы «Челси», ничья и 5 побед «Астон Виллы». Разница голов 12:11 в пользу бирмингемцев. Если брать 10 последних официальных матчей, то по победам впереди «синие» 5:3 при двух ничьих. Разница голов 15:10 в пользу «Челси». На домашней арене у «синих» шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 22:7.

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Рекомендованная ставка: гол «Астон Виллы», «обе забьют — да», победа «Челси».

Челси

«Синие» пробились в финал Кубка английской лиги. В ответном полуфинале «Челси» на домашней арене разгромил «Мидлсбро» 6:1. В первой встрече было гостевое поражение 0:1. Начало разгрому положил автогол Джонни Хоусона на 15 минуте. до конца первого тайма хозяева забили трижды. Голы на счету Энцо Фернандеса на 29 минуте, Акселя Дисаси на 36 и Коула Палмера на 42. Во втором тайме Палмер оформил дубль, еще гол на счету Нони Мадуэке. Единственный гол в составе гостей забил Морган Роджерс на 88 минуте.

В рамках АПЛ «синие» только на девятом месте с 31 очком. Шансов на попадание в топ-4 почти нет. Отставание в девять баллов. В 21 матче у команды 9 побед, 4 ничьи и 8 поражений. Разница голов 35:31. Если брать домашние встречи, то у «синих» 5 побед, 3 ничьи и 3 поражений в 11 играх. Разница голов 18:14. Это 11 результат в турнире.

Результаты «Челси» в пяти официальных матчах:

Кубок английской лиги, «Челси» — «Мидлсбро» 6:1;

АПЛ, «Челси» — «Фулхэм» 1:0;

Кубок английской лиги, «Мидлсбро» — «Челси» 061;

Кубок Англии, «Челси» — «Престон» 4:0;

АПЛ, «Лутон Таун» — «Челси» 2:3.

На отрезке в 10 официальных матчей у команды семь побед и три поражения. Разница голов 20:10. В 10 домашних встречах у «синих» восемь побед, одна ничья и одно поражение. Разница голов 23:11.

Интересные статистические факты по игре «Челси»:

Самые результативные игроки команды в АПЛ: Коул Палмер 9+4, Николас Джэксон 7+2, Рахим Стерлинг 5+3, Михаил Мудрик 3+1, Конор Галлахер 0+4;

Самые результативные игроки в сезоне: Коул Палмер 11+7, Рахим Стерлинг 7+5, Николас Джэксон 8+2, Конор Галлахер 0+6, Энцо Фернандес 5+0;

«Челси» не проигрывает в 9 домашних матчах: семь побед и две ничьи в основное время;

«Челси» забивает в 9 домашних матчах, более гола в 7 из 9 играх;

В турнире как минимум одна команда не забивала в 5 матчах;

В Кубке Англии «Челси» не проигрывает в 8 из 9 играх;

На домашней арене в турнире «синие» не проигрывают в 10 играх, одержав 9 побед.

Проблемы со здоровьем есть у Марка Кукурельи, Уэсли Фофаны, Трево Чалобы, Риса Джеймса, Ромео Лавиа. Под вопросом участие в матче Роберта Санчеса и Кристофера Нкунку. Николас Джэксон не сыграет из-за участия в Кубке Африки.

Прогноз на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

Астон Вилла

«Бирмингемцы» не сумели взять три очка в гостевой игре с «Эвертоном». Матч завершился вничью 0:0. По статистике и созданным моментам матч был равным.

В текущем розыгрыше АПЛ команда ведет борьбу за чемпионский титул, но и финиш в зоне Лиги чемпионов будет прекрасным результатом. «Астон Вилла» занимает четвертое место в турнирной таблице с 43 очками. Столько же баллов у идущих выше «Арсенала» и «Манчестер Сити». Отставание от «Ливерпуля» пять баллов. В 21 игру у «бирмингемцев» 13 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Разница голов 43:27. По игре в гостях «Астон Вилла» на седьмом месте с 15 очками. В 14 встречах у команды 4 победы, 3 ничьи и 4 поражения. Разница голов 14:19.

Результаты «Астон Виллы» в пяти официальных матчах:

АПЛ, «Эвертон» — «Астон Вилла» 0:0;

Кубок Англии, «Мидлсбро» — «Астон Вилла» 0:1;

АПЛ, «Астон Вилла» — «Бернли» 3:2;

АПЛ, «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 3:2;

АПЛ, «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» 1:1.

На отрезке в 10 официальных встреч у «бирмингемцев» пять побед, четыре ничьи и одно поражение. Разница голов 14:10. На выезде у команды четыре победы, четыре ничьи и два поражения в 10 встречах. Разница голов 15:11.

Интересные статические факты по игре «Астон Виллы» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в АПЛ: Олли Уоткинс 9+8, Леон Бэйли 6+5, Дуглас Луис 6+3, Муса Диаби 4+4, Джон Макгинн 5+2;

Самые результативные игроки в сезоне: Олли Уоткинс 14+8, Леон Бэйли 9+7, Дуглас Луис 7+6, Джон Макгинн 7+6, Муса Диаби 5+4;

В Кубке Англии «Астон Вилла» проиграла в 8 из 9 матчах;

В 5 из 7 играх в турнире забивалось как минимум три гола;

В 6 из 7 гостевых играх Кубка Англии команда проиграла;

В 5 из 7 и 7 из 10 официальных матчах на выезде забивали обе команды;

«Астон Вилла» не проиграла в 9 из 10 официальных матчах.

Проблемы со здоровьем есть у Тайрона Мингса, Эмилиано Буэндиа и Люка Диня. Из-за вызова в национальную сборную не сыграет Бертран Траоре.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии Челси — Астон Вилла

«Синие» получили статус фаворита матча. У команды есть преимущество по очным встречам. Не в пользу гостей говорит и статистика игр в Кубке Англии. С 2016 года «Астон Вилла» проиграла 8 из 9 игр в турнире. Если взять 20 гостевых встреч, то у команды будет всего шесть побед. Нет ни одной победы над представителем АПЛ.

Коэффициенты на матч «Челси» — «Астон Вилла» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Челси» — 2,09;

Ничья — 3,50;

Победа «Астон Виллы» — 3,31;

ТБ2,5 — 1,76;

ТМ2,5 — 2,01;

«Обе забьют — да» — 1,64;

«Обе забьют — нет» — 2,25.

«Челси» достаточно успешно выступает в турнире. В трех из четырех последних розыгрышах команда добиралась до финала. Учитывая результаты в АПЛ, у «синих» высокая заинтересованность в победе в кубковом турнире. Через чемпионат будет сложно квалифицироваться в еврокубки, а вот через Кубок такая возможность есть. У «Астон Виллы» обратная ситуация. Команда больше заинтересована в борьбе в АПЛ, так как есть все шансы попасть в топ-4. Основная ставка на матч — победа «Челси» с коэффициентом 2,09 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Челси — Астон Вилла

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