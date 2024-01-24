Артур про «Зенит» – «Спартак»: «Нас ждет класико, и мы рассчитываем победить. Российский чемпионат очень конкурентный, а футбол – силовой, контактный»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Артур Гимараэс Футбол

Новичок «Зенита» Артур назвал матч со «Спартаком» класико.

– Весной вам предстоит познакомиться с чемпионатом России. Каким вы представляете себе его? 

– Перед тем, как приехать в Петербург, я изучил, как мне кажется, все, что связано с российским футболом – какие команды там играют, кто сейчас лидирует, какие принципиальные соперники есть у «Зенита».

Спрашивал об этом и у местных бразильцев, так что думаю, сейчас я знаю практически все (улыбается). В моем представлении российский чемпионат очень конкурентный, а футбол – силовой, очень контактный, не такой, как в Бразилии.

Поэтому я должен как можно скорее адаптироваться к нему, ведь уже в начале марта нас ждет важный матч, класико – и мы рассчитываем выйти из него победителями, – сказал бразилец.

Напомним, в начале марта «Зенит» примет «Спартак» в 19-м туре Мир РПЛ.

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26 комментариев
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Ответ McGregor
Безотносительно этой новости. Почему, заходя вечером в персональную ленту, у меня такое ощущение - что в бочку с нечистотами упал. Одни заголовки испанский стыд, как же всё это омерзительно, просто позор.
Ну, так у Вас слово "Спартак" в профайле есть. Откуда при таких предпочтениях чему-то хорошему-то взяться?? Наркотрафик, уголовщина, скандалы...
+9
-3
+6
Ответ ltkmaby
Классико это ЦСКА-Спартак, а Зенит просто очередной, пусть и сильный соперник.
Это в чемпионате Москвы. Победитель которого может попробовать побороться за бронзу РПЛ
+9
-4
+5
Ответ ltkmaby
Классико это ЦСКА-Спартак, а Зенит просто очередной, пусть и сильный соперник.
Зенит - это хозяин Спартака )
+6
-2
+4
Спартак - главный поставщик очков Зениту, чивоуштам

что правильно

бгг
+8
-6
+2
Кажется ему забыли сказать, что провинциальные клубы не участвуют в "классико"
+2
0
+2
Ответ McGregor
Безотносительно этой новости. Почему, заходя вечером в персональную ленту, у меня такое ощущение - что в бочку с нечистотами упал. Одни заголовки испанский стыд, как же всё это омерзительно, просто позор.
Какая персона, такая и лента...
+3
-1
+2
Спартак слишком вялый и смешной для того, чтоб с ним можно было какое-либо классико организовать
+11
-10
+1
Ответ СергейЮЮ
Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь, обычно плохо заканчивается.
Я прогнозов не делал. Спартаку нужно лет пять у Зенита выигрывать, в том числе с разгромами, чтоб его снова можно было воспринимать футбольным клубом и пробудился какой-то спортивный азарт. С нынешним шапито, одержимым теориями заговоров и скандалами, стыдно себя ставить на одну ступень.
+7
-6
+1
Мяч в ворота команды Спартак , забил номер 23.
Артур ! Артур! Артур ! ( немного в будущее со стадиона )😅
+5
-5
0
Ответ Циник Петербургский
Удачи в Зените! Надеюсь, российская молодежь будет подтягивать свой уровень к лучшим заграничным игрокам.
При таком подходе к комплектованию команды вряд ли молодёж подтянется.
+2
-2
0
Ответ Данко Лазович
штош, если слабые такие, пусть играют в середнячках типа Спартачка. Или середнячках посильнее, типа ЦСКА) В Зените должны если и оставаться молодые, то те, которые не боятся конкуренции с лучшими.
А чего про Спартак и ЦСКА?) В Краснодаре с воспитанниками работают гораздо лучше, чем в Зените, и выступают они на данном этапе точно так же, как и питерские легионеры )
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Ответ McGregor
Вы ведь неглупый человек, к чему эти популистские штампы?
"Популистские штампы"?? Ну-ну...

Надеюсь, когда лично Вас (про родственников и детей не говорю принципиально!) легенда Спартака Промес подсадит на свой товар или же на своё "перо", Вы успеете подумать, что это всего лишь "популистские штампы" и ничего серьезного в этом нет. Или же когда очередной игрок Спартака, типа Аяза Гулиева, "волшебным чудом" избежавшего тюремного срока, будет избивать Вас ногами на пешеходном переходе, Вы вспомните мои слова и вслух произнесете: "не прав Циник, ничего в этом страшного нет, зато этот наш герой - за Спартак играет"...

А так да. Ничего серьезного, просто "популистские штампы", не более ;)

P.S. Когда небеса решают наказать человека, они лишают его разума.
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Ответ СергейЮЮ
Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь, обычно плохо заканчивается.
для кого забыл добавить
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Ответ СергейЮЮ
Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь, обычно плохо заканчивается.
не устали прыгать
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