Артур про «Зенит» – «Спартак»: «Нас ждет класико, и мы рассчитываем победить. Российский чемпионат очень конкурентный, а футбол – силовой, контактный»

Новичок «Зенита» Артур назвал матч со «Спартаком» класико.

– Весной вам предстоит познакомиться с чемпионатом России. Каким вы представляете себе его?

– Перед тем, как приехать в Петербург, я изучил, как мне кажется, все, что связано с российским футболом – какие команды там играют, кто сейчас лидирует, какие принципиальные соперники есть у «Зенита».

Спрашивал об этом и у местных бразильцев, так что думаю, сейчас я знаю практически все (улыбается). В моем представлении российский чемпионат очень конкурентный, а футбол – силовой, очень контактный, не такой, как в Бразилии.

Поэтому я должен как можно скорее адаптироваться к нему, ведь уже в начале марта нас ждет важный матч, класико – и мы рассчитываем выйти из него победителями, – сказал бразилец.

Напомним, в начале марта «Зенит» примет «Спартак» в 19-м туре Мир РПЛ.