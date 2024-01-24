Артур про «Зенит» – «Спартак»: «Нас ждет класико, и мы рассчитываем победить. Российский чемпионат очень конкурентный, а футбол – силовой, контактный»
Новичок «Зенита» Артур назвал матч со «Спартаком» класико.
– Весной вам предстоит познакомиться с чемпионатом России. Каким вы представляете себе его?
– Перед тем, как приехать в Петербург, я изучил, как мне кажется, все, что связано с российским футболом – какие команды там играют, кто сейчас лидирует, какие принципиальные соперники есть у «Зенита».
Спрашивал об этом и у местных бразильцев, так что думаю, сейчас я знаю практически все (улыбается). В моем представлении российский чемпионат очень конкурентный, а футбол – силовой, очень контактный, не такой, как в Бразилии.
Поэтому я должен как можно скорее адаптироваться к нему, ведь уже в начале марта нас ждет важный матч, класико – и мы рассчитываем выйти из него победителями, – сказал бразилец.
Напомним, в начале марта «Зенит» примет «Спартак» в 19-м туре Мир РПЛ.
что правильно
бгг
Артур ! Артур! Артур ! ( немного в будущее со стадиона )😅
Надеюсь, когда лично Вас (про родственников и детей не говорю принципиально!) легенда Спартака Промес подсадит на свой товар или же на своё "перо", Вы успеете подумать, что это всего лишь "популистские штампы" и ничего серьезного в этом нет. Или же когда очередной игрок Спартака, типа Аяза Гулиева, "волшебным чудом" избежавшего тюремного срока, будет избивать Вас ногами на пешеходном переходе, Вы вспомните мои слова и вслух произнесете: "не прав Циник, ничего в этом страшного нет, зато этот наш герой - за Спартак играет"...
А так да. Ничего серьезного, просто "популистские штампы", не более ;)
P.S. Когда небеса решают наказать человека, они лишают его разума.