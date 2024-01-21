Семак о 5:1 с «Динамо» Самарканд: «Для первого матча есть неплохие моменты. Педро сыграл хорошо, Артуру пришлось сложнее, но он старался»
Сергей Семак отметил игру новичков «Зенита» в матче с «Динамо» Самарканд (5:1).
– Первая наша игра на этих тренировочных сборах. Какие-то моменты понравились, какие-то – нет, но нам нужно было почувствовать игровой тонус. Мы смотрим на тех ребят, которых ждем для реальной конкуренции за место в стартовом составе. Будем смотреть и давать возможность всем играть.
Для первого матча есть неплохие моменты, но есть и моменты для анализа.
– Исходя из вашего опыта, когда команда наберет оптимальную форму и когда новички окончательно встроятся в состав?
– Думаю, идеальная форма – или по крайней мере хорошая – придет, когда мы будем готовиться к матчам чемпионата. Я думаю, что игровой тонус, который нужен, будет уже к турниру в Катаре.
Игроки должны достичь состояния, которое позволит им играть на протяжении 90 минут. Пока кому-то фрагментарно хватает, кому не хватает сил, но это нормально для этого этапа.
– Счет 5:1 кажется комфортным и приятным, но на что вы обращаете внимание – особенно по ходу первого матча на сборах?
– Мы смотрим за качеством, смотрим за интенсивностью, на то, насколько правильно мы действуем. У нас будет возможность встраивать в нашу игру новичков и смотреть, насколько и сколько мы можем играть интенсивно. Это самое главное – то, на что мы обращаем внимание в таких матчах.
– Два разных состава в первом и втором таймах. По какому принципу вы выбирали сочетания игроков?
– Много составляющих. Какие-то игроки сегодня не смогли принять участие в матче, поэтому на каких-то позициях нам пришлось использовать других футболистов.
В чемпионате такое тоже может быть, мы смотрим, кто как играет на той или иной позиции. Мы смотрим на Мантуана справа, на Лешу Сутормина справа и слева, хотя это не такие уж и новые для них позиции. Смотрим на Васильева в обороне – он играл и в опорной зоне, и в обороне.
Мы учитываем количество наших игроков, позиции, на которых они могут сыграть. Мы смотрим на универсальность тех или иных игроков, которые у нас есть.
– Ближе к концу первого тайма случился необычный эпизод: сразу два пенальти за пару минут. Результатом чего стал такой необычный исход?
– Наверное, по большей части пенальти – потеря концентрации или позиции, как в ситуации с Ерохиным, или соперник оказался быстрее, как в моменте с Артуром. Он вроде бы пытался сыграть в мяч, но не успел. До этого был угловой, который привел к пенальти, там тоже не успели правильно расставиться и чуть-чуть выключились из игры. Потеря концентрации, как правило, и приводит к нарушениям и к ошибкам.
– У Артура сегодня голевая передача, у Педро – гол. Какое впечатление оставили новички?
– Артуру сложнее пришлось, но по движению он старался, по качеству видно, что это игрок хорошего уровня. Педро сегодня хорошо сыграл, практически без потерь, хорошо открывался, хорошо забил. Педро провел хороший матч.
– Почему вы сказали, что Артуру пришлось тяжелее?
– Думаю, что это взаимодействие для него достаточно новое. Взаимодействие с Марио выглядело достаточно неплохо, но на этот фланг смещались и Саша Ерохин, и Ваня Сергеев – думаю, им нужно друг друга почувствовать, чтобы понять, как кто двигается, понять лучшие качества каждого игрока. Так он сможет лучше использовать свои качества и более вариативно участвовать в атакующих действиях команды, – отметил главный тренер «Зенита».