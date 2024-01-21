Семак о 5:1 с «Динамо» Самарканд: «Для первого матча есть неплохие моменты. Педро сыграл хорошо, Артуру пришлось сложнее, но он старался»

Сергей Семак отметил игру новичков «Зенита» в матче с «Динамо» Самарканд (5:1).

– Первая наша игра на этих тренировочных сборах. Какие-то моменты понравились, какие-то – нет, но нам нужно было почувствовать игровой тонус. Мы смотрим на тех ребят, которых ждем для реальной конкуренции за место в стартовом составе. Будем смотреть и давать возможность всем играть.

Для первого матча есть неплохие моменты, но есть и моменты для анализа.

– Исходя из вашего опыта, когда команда наберет оптимальную форму и когда новички окончательно встроятся в состав?

– Думаю, идеальная форма – или по крайней мере хорошая – придет, когда мы будем готовиться к матчам чемпионата. Я думаю, что игровой тонус, который нужен, будет уже к турниру в Катаре.

Игроки должны достичь состояния, которое позволит им играть на протяжении 90 минут. Пока кому-то фрагментарно хватает, кому не хватает сил, но это нормально для этого этапа.

– Счет 5:1 кажется комфортным и приятным, но на что вы обращаете внимание – особенно по ходу первого матча на сборах?

– Мы смотрим за качеством, смотрим за интенсивностью, на то, насколько правильно мы действуем. У нас будет возможность встраивать в нашу игру новичков и смотреть, насколько и сколько мы можем играть интенсивно. Это самое главное – то, на что мы обращаем внимание в таких матчах.

– Два разных состава в первом и втором таймах. По какому принципу вы выбирали сочетания игроков?

– Много составляющих. Какие-то игроки сегодня не смогли принять участие в матче, поэтому на каких-то позициях нам пришлось использовать других футболистов.

В чемпионате такое тоже может быть, мы смотрим, кто как играет на той или иной позиции. Мы смотрим на справа, на Лешу Сутормина справа и слева, хотя это не такие уж и новые для них позиции. Смотрим на в обороне – он играл и в опорной зоне, и в обороне.

Мы учитываем количество наших игроков, позиции, на которых они могут сыграть. Мы смотрим на универсальность тех или иных игроков, которые у нас есть.

– Ближе к концу первого тайма случился необычный эпизод: сразу два пенальти за пару минут. Результатом чего стал такой необычный исход?

– Наверное, по большей части пенальти – потеря концентрации или позиции, как в ситуации с Ерохиным, или соперник оказался быстрее, как в моменте с Артуром. Он вроде бы пытался сыграть в мяч, но не успел. До этого был угловой, который привел к пенальти, там тоже не успели правильно расставиться и чуть-чуть выключились из игры. Потеря концентрации, как правило, и приводит к нарушениям и к ошибкам.

– У Артура сегодня голевая передача, у Педро – гол. Какое впечатление оставили новички?

– Артуру сложнее пришлось, но по движению он старался, по качеству видно, что это игрок хорошего уровня. Педро сегодня хорошо сыграл, практически без потерь, хорошо открывался, хорошо забил. провел хороший матч.

– Почему вы сказали, что Артуру пришлось тяжелее?

– Думаю, что это взаимодействие для него достаточно новое. Взаимодействие с выглядело достаточно неплохо, но на этот фланг смещались и Саша Ерохин, и Ваня Сергеев – думаю, им нужно друг друга почувствовать, чтобы понять, как кто двигается, понять лучшие качества каждого игрока. Так он сможет лучше использовать свои качества и более вариативно участвовать в атакующих действиях команды, – отметил главный тренер « ».