Артур: «Зенит» – большой европейский клуб с богатой историей. Нам понравились идея, цели и философия. Очень счастлив быть здесь»

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Артур Гимараэс Футбол

Артур Гимараэс рассказал, как принял решение перейти в «Зенит».

Артур, для начала расскажите, как состоялся ваш переход в «Зенит»? 

– Я был в «Палмейрас», куда вернулся в прошлом году, и узнал об интересе петербургского клуба. Обсудил это с семьей, со своим окружением – всем понравилась идея, цели и та философия, которые есть в «Зените» – большой европейский клуб с богатой историей.

Переговоры немного затянулись, это было связано с моей предыдущей командой, но в конце концов все случилось, слава Богу, я здесь. И очень счастлив! 

– В прессе появлялись новости, что у вас были сомнения, связанные с тремя вещами: климатом в России, нежеланием местных болельщиков отпускать вас и длительным – до 2027 года – контрактом с «Палмейрас». Правда ли это?

– По поводу погоды – правда! Мой родной город в Бразилии, Форталеза – очень жаркое место, температура может быть и 30, и 40 градусов со знаком плюс. Когда узнал, какие морозы бывают в России, разумеется, я задумался.

Но потом поговорил с бразильцами, которые играют здесь, и они успокоили меня, сказали, что здесь тоже бывает прекрасная погода, а зимой в квартирах тепло, домашний стадион «Зенита» имеет крышу и сам по себе невероятно красивый, и там всегда комфортная температура. Еще я посмотрел фотографии Петербурга – и город сразу покорил меня своей красотой. Так что эти сомнения быстро отпали

По поводу фанатов «Палмейрас» – я знал, что хорошо справился со своей работой в клубе, хоть и провел в нем меньше года после своего возвращения: забивал мячи, отдавал передачи, мы завоевали чемпионский титул в конце сезона. Поэтому я понимал, как ко мне относятся болельщики и что они не хотят, чтобы я уходил.

Но, как я уже сказал, меня привлекли спортивные амбиции «Зенита», плюс у меня всегда была мечта попробовать свои силы в крупном европейском клубе. И вот я здесь, исполняю свою мечту. 

Наконец, то, что касается соглашения с «Палмейрас». Я действительно задумался, стоит ли уходить из родного клуба спустя лишь 8-9 месяцев после перехода из «Ред Булл Брагантино». Ведь я возвращался с большими амбициями, хотел завоевывать титулы и бить бомбардирские рекорды.

Поэтому, когда через такой короткий срок появился конкретный интерес от «Зенита», я серьезно все взвесил и обдумал, поговорил с близкими. Нужно было принять решение, я прислушался к себе и понял, что голос мечты о Европе звучит во мне громче всего, – сказал полузащитник «Зенита».

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36 комментариев
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Ответ mean machine/
Я даже отсюда из Египта вижу, какое зарево сейчас над Тушино.
Зарево от стандартной заскриптованной речи нового лега?)
Предложил бы столько ивановский текстильщик, он бы и про его величие вещал
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Вот Нино понравился, тем что прямо сказал: Зенит был напорист, сразу начал работать конкретно, они сделали хорошее финансовое предложение. А для чего вот эта тупая вода и лукавство - ХЗ.
+14
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+10
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Случайно 🤣
Много, кто выиграл "случайно", судя по всему, но только не спартак 😥😥😥
+8
-1
+7
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
А спартак без спонсоров чем будет? А любая другая команда?
+7
-2
+5
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Случайно ?!
2-0 обыграть сильный Марсель и 4-0 мощнейшую Баварию!

У тебя не все дома дядя!
+8
-4
+4
Ответ Sasha_Ubriaco
Случайно 🤣 Много, кто выиграл "случайно", судя по всему, но только не спартак 😥😥😥
Спартак у нас случайно только рекорды бил: 0-0-6, 1-18, 7 от Ливера, последнее место в донной группе ЛЕ....
+4
-1
+3
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Что твой середняк выигрывал в Европе ?
+7
-4
+3
Удачи,без травм и много голов за Зенит!
+7
-5
+2
Ответ Slavnov
Богатой историей, игры в пердивах, самого разного уровня, в большей части своей истории, добавил мало кому известный бразилец
Когда будет голешники вам класть!
Не забудь его фамилию повторять за диктором!
+5
-3
+2
Ответ Slavnov
Богатой историей, игры в пердивах, самого разного уровня, в большей части своей истории, добавил мало кому известный бразилец
История, без бромантана и уголовника в составе, априори богатая.
+1
0
+1
Ответ alexmixer9
Зарево от стандартной заскриптованной речи нового лега?) Предложил бы столько ивановский текстильщик, он бы и про его величие вещал
Столько предложить может только реально великий клуб. Мы то понимаем, что ни Текстильщик, ни спартак столько не предложат.
+1
0
+1
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Это из невыпущенной пресс-конференции Амарала?
+2
-1
+1
большой, европейский клуб? да. ладно - большое бабло...
+5
-4
+1
Ответ mean machine/
Спартак у нас случайно только рекорды бил: 0-0-6, 1-18, 7 от Ливера, последнее место в донной группе ЛЕ....
НЕслучайно!😏
+1
-1
0
Ответ Leon Petov
Как никак два евротрофея в музее. У кого-то и одного не будет
Комментарий удален модератором
Ответ mean machine/
Я даже отсюда из Египта вижу, какое зарево сейчас над Тушино.
Большой европейский клуб, который в европе не играет, сказочный ты конечно 🤣
+6
-6
0
Ответ mean machine/
Я даже отсюда из Египта вижу, какое зарево сейчас над Тушино.
А почему зарево ?
Типичный легионер , сказал типичную для него речь.
Все как всегда.
От чего гореть?
Приятного отдыха
+3
-3
0
Ответ mean machine/
Основываюсь на комментах ваших Я тут не отдыхаю, но спасибо.
Вххахахахаах, кароче понятно все с вами.
Как только по фактам развалили - сразу слился.
Ладно, Некст
+3
-3
0
Ответ feelthedroom@mail.ru
Вххахахахаах, кароче понятно все с вами. Как только по фактам развалили - сразу слился. Ладно, Некст
По каким фактам, чудик?😎
+1
-1
0
Ответ Leon Petov
Как никак два евротрофея в музее. У кого-то и одного не будет
У кого-то и 3 трофея стоят)))
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Зенит-не клуб
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