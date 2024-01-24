Артур: «Зенит» – большой европейский клуб с богатой историей. Нам понравились идея, цели и философия. Очень счастлив быть здесь»

Артур Гимараэс рассказал, как принял решение перейти в «Зенит».

– , для начала расскажите, как состоялся ваш переход в «Зенит»?

– Я был в « », куда вернулся в прошлом году, и узнал об интересе петербургского клуба. Обсудил это с семьей, со своим окружением – всем понравилась идея, цели и та философия, которые есть в «Зените» – большой европейский клуб с богатой историей.

Переговоры немного затянулись, это было связано с моей предыдущей командой, но в конце концов все случилось, слава Богу, я здесь. И очень счастлив!

– В прессе появлялись новости, что у вас были сомнения, связанные с тремя вещами: климатом в России, нежеланием местных болельщиков отпускать вас и длительным – до 2027 года – контрактом с «Палмейрас». Правда ли это?

– По поводу погоды – правда! Мой родной город в Бразилии, Форталеза – очень жаркое место, температура может быть и 30, и 40 градусов со знаком плюс. Когда узнал, какие морозы бывают в России, разумеется, я задумался.

Но потом поговорил с бразильцами, которые играют здесь, и они успокоили меня, сказали, что здесь тоже бывает прекрасная погода, а зимой в квартирах тепло, домашний стадион «Зенита» имеет крышу и сам по себе невероятно красивый, и там всегда комфортная температура. Еще я посмотрел фотографии Петербурга – и город сразу покорил меня своей красотой. Так что эти сомнения быстро отпали

По поводу фанатов «Палмейрас» – я знал, что хорошо справился со своей работой в клубе, хоть и провел в нем меньше года после своего возвращения: забивал мячи, отдавал передачи, мы завоевали чемпионский титул в конце сезона. Поэтому я понимал, как ко мне относятся болельщики и что они не хотят, чтобы я уходил.

Но, как я уже сказал, меня привлекли спортивные амбиции «Зенита», плюс у меня всегда была мечта попробовать свои силы в крупном европейском клубе. И вот я здесь, исполняю свою мечту.

Наконец, то, что касается соглашения с «Палмейрас». Я действительно задумался, стоит ли уходить из родного клуба спустя лишь 8-9 месяцев после перехода из «Ред Булл Брагантино». Ведь я возвращался с большими амбициями, хотел завоевывать титулы и бить бомбардирские рекорды.

Поэтому, когда через такой короткий срок появился конкретный интерес от «Зенита», я серьезно все взвесил и обдумал, поговорил с близкими. Нужно было принять решение, я прислушался к себе и понял, что голос мечты о Европе звучит во мне громче всего, – сказал полузащитник « ».