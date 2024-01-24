Артур о росте 1,68 см: «Папа с мамой тоже миниатюрные, с чего мне-то быть великаном? Я быстрый и подвижный»
Полузащитник «Зенита» Артур рассказал о преимуществах своего невысокого роста.
– Правда ли, что папа переживал из-за вашего низкого роста и даже обращался к врачам по этому поводу?
– Да, так все и было. Сейчас мой рост 1,68, я и так невысокий, а представьте, что в 15-16 лет я был намного ниже! Еще и худой.
Но при этом такие габариты позволяли мне комфортно чувствовать себя среди рослых защитников, я был быстрый и подвижный. Папа отвел меня к доктору, тот взял анализы, но все они были в порядке.
Просто вся моя семья такая – папа с мамой тоже очень миниатюрные. С чего мне-то быть великаном?
Так что никаких проблем не было, а если в чем-то и ощущались сложности, для меня это было лишь дополнительной мотивацией проявить себя. И мне это вполне удавалось – я легко уходил от габаритных соперников и забивал мячи, – сказал полузащитник «Зенита».
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Ощущение, что спортс детей эксплуатирует
И это не мешало быть живчиком и барагозом по полной программе.