Артур о росте 1,68 см: «Папа с мамой тоже миниатюрные, с чего мне-то быть великаном? Я быстрый и подвижный»

Теги Зенит премьер-лига Россия Артур Гимараэс Футбол

Полузащитник «Зенита» Артур рассказал о преимуществах своего невысокого роста.

– Правда ли, что папа переживал из-за вашего низкого роста и даже обращался к врачам по этому поводу? 

– Да, так все и было. Сейчас мой рост 1,68, я и так невысокий, а представьте, что в 15-16 лет я был намного ниже! Еще и худой.

Но при этом такие габариты позволяли мне комфортно чувствовать себя среди рослых защитников, я был быстрый и подвижный. Папа отвел меня к доктору, тот взял анализы, но все они были в порядке.

Просто вся моя семья такая – папа с мамой тоже очень миниатюрные. С чего мне-то быть великаном?

Так что никаких проблем не было, а если в чем-то и ощущались сложности, для меня это было лишь дополнительной мотивацией проявить себя. И мне это вполне удавалось – я легко уходил от габаритных соперников и забивал мячи, – сказал полузащитник «Зенита».

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23 комментария
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Спортс, исправьте заголовок, 1,68 см - это средний рост муравья, а не человека
+76
-9
+67
Месси 1.69 и это нисколько не мешает ему быть великим.
+29
-6
+23
1,68 см?) Серьезно? Может 168 см? или 1,68 м?
+11
0
+11
Ответ Виктор
Месси 1.69 и это нисколько не мешает ему быть великим.
Марадона 1,65
+9
-3
+6
16,8 мм получается. Не, ну на перелётах, гостинице, питании однозначно экономить можно! Главное, из кармана не выпасть.
Исправьте уже заголовок!
+5
0
+5
Ответ Виктор
Месси 1.69 и это нисколько не мешает ему быть великим.
у Ромарио ещё меньше
+6
-1
+5
Ответ Домоседов
Спортс, исправьте заголовок, 1,68 см - это средний рост муравья, а не человека
Ну не правда. 1.68 - это муравьный Вембаньяма)
+7
-2
+5
Что характерно, величайшие футболеры вседа были мелкие, Марадона, Месси, Ромарио, это факт.
+5
-1
+4
Ответ Budabuda
у Ромарио ещё меньше
Мы тут про рост?
+3
0
+3
Новостников спортса надо проверить на возраст

Ощущение, что спортс детей эксплуатирует
+2
0
+2
Ответ Домоседов
Спортс, исправьте заголовок, 1,68 см - это средний рост муравья, а не человека
Браво от души посмеялся,жаль что только один плюсик могу поставить
+8
-6
+2
Вот они, жертвы ЕГЭ, новости на спортсе пишут)
+1
0
+1
Ты на рост не смотри,я духом силен.
+1
0
+1
Ответ Жорег Борщофф
Мы тут про рост?
что-то я в голос проорал
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Ответ Cearvm
Довольно странный вопрос про рост, в Бразилии у мужчин средний 173 см. В целом во многим бедных странах или глубинках это обычно. Из слов Артура про 15-16 лет складывается впечатление, что было что-то еще, ведь по идее он к этому возрасту он должен был +- сформироваться, в итоге тема не раскрыта.
Я долго был самым мелким в классе, в 11-м классе только подрос до 178.
И это не мешало быть живчиком и барагозом по полной программе.
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Ответ Домоседов
Спортс, исправьте заголовок, 1,68 см - это средний рост муравья, а не человека
длина таракана)
0
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Ответ Домоседов
Комментарий удален пользователем
пардон незаметил
+1
-1
0
Ответ Василиус
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Домоседов
Спортс, исправьте заголовок, 1,68 см - это средний рост муравья, а не человека
Комментарий удален пользователем
Ответ Жорег Борщофф
Мы тут про рост?
Рост чего? Рук?
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да ещё и король 👑 Артур
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