Серия А – сильнейшая лига года по версии IFFHS. АПЛ – 2-я, Бундеслига – 5-я, РПЛ – 59-я
IFFHS признал Серию А сильнейшей лигой 2023 года.
Международная федерация футбольной истории и статистики выбрала итальянский чемпионат лучшим по итогам календарного года в 12-й раз. Ежегодный рейтинг формируется IFFHS с 1991-го.
В десятку сильнейших включены национальные лиги следующих стран:
1 (в прошлом году – 5-е место). Италия – 1619,5 очка.
2 (2). Англия – 1567.
3 (3). Испания – 1447.
4 (1). Бразилия – 1290,5.
5 (4). Германия – 1282,75.
6 (6). Франция – 1143,25.
7 (7). Португалия – 1097.
8 (8). Нидерланды – 1049,75.
9 (14). Бельгия – 1004,75.
10 (9). Аргентина – 966,5.
Чемпионат Украины занял 24-ю строчку (был 73-м), Беларуси – 58-ю (78), России – 59-ю (80), Казахстана – 82-ю (132).
Грузия,Литва,Латвия тоже выше)))
Милан - 1/2 ЛЧ
Наполи - 1/4 ЛЧ
Рома - финал ЛЕ
Юве - 1/2 финала ЛЕ
Фиорентина - финал ЛК
РПЛ на условно последнее место выкинули в 2022 при пару играх в еврокубках, а в прошлом году что изменилось, чтобы так подняться? Так кубок с путями понравился😅
Футбол смотреть почаще стоит