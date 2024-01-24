IFFHS признал Серию А сильнейшей лигой 2023 года.

Международная федерация футбольной истории и статистики выбрала итальянский чемпионат лучшим по итогам календарного года в 12-й раз. Ежегодный рейтинг формируется с 1991-го.

В десятку сильнейших включены национальные лиги следующих стран:

1 (в прошлом году – 5-е место). Италия – 1619,5 очка.

2 (2). Англия – 1567.

3 (3). Испания – 1447.

4 (1). Бразилия – 1290,5.

5 (4). Германия – 1282,75.

6 (6). Франция – 1143,25.

7 (7). Португалия – 1097.

8 (8). Нидерланды – 1049,75.

9 (14). Бельгия – 1004,75.

10 (9). Аргентина – 966,5.

Чемпионат Украины занял 24-ю строчку (был 73-м), Беларуси – 58-ю (78), России – 59-ю (80), Казахстана – 82-ю (132).