Серия А – сильнейшая лига года по версии IFFHS. АПЛ – 2-я, Бундеслига – 5-я, РПЛ – 59-я

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IFFHS признал Серию А сильнейшей лигой 2023 года.

Международная федерация футбольной истории и статистики выбрала итальянский чемпионат лучшим по итогам календарного года в 12-й раз. Ежегодный рейтинг формируется IFFHS с 1991-го.

В десятку сильнейших включены национальные лиги следующих стран:

1 (в прошлом году – 5-е место). Италия – 1619,5 очка.

2 (2). Англия – 1567.

3 (3). Испания – 1447.

4 (1). Бразилия – 1290,5.

5 (4). Германия – 1282,75.

6 (6). Франция – 1143,25.

7 (7). Португалия – 1097.

8 (8). Нидерланды – 1049,75.

9 (14). Бельгия – 1004,75.

10 (9). Аргентина – 966,5.

Чемпионат Украины занял 24-ю строчку (был 73-м), Беларуси – 58-ю (78), России – 59-ю (80), Казахстана – 82-ю (132).

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56 комментариев
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IFFHS как были всю жизнь клоунской организацией смешных рейтингов, так и остаются
+56
-4
+52
Российский чемпионат хуже белорусского? Что?
+44
-2
+42
Ответ Гроссмейстер Д
Серия А за какие заслуги первая? В финал ЛЧ впервые за 6 лет вышли. За это время было два английских финала и Реал парочку ЛЧ взял.
именно за 23 год то считали , а не за пять как УЕФА
+26
-1
+25
Ответ Гроссмейстер Д
Российский чемпионат хуже белорусского? Что?
У них там российский чемпионат ниже албанского, эстонского, чемпионата Косово и чемпионата Фарерских островов.
+28
-4
+24
Чтааа???😮
+19
-2
+17
Ответ Owen_the_Simple
У них там российский чемпионат ниже албанского, эстонского, чемпионата Косово и чемпионата Фарерских островов.
Глянул по ссылке.
Грузия,Литва,Латвия тоже выше)))
+11
0
+11
А в прошлом году сильнейшим был признан бразильский чемп? Больше вопросов нет.
+10
-1
+9
Ответ Гроссмейстер Д
Даже если за этот год считать, то Англия должна быть первой с ЛЧ Сити, и ЛК Вест Хэма.
считаются конкретные очки всех клубов , а не титулы
+8
0
+8
Серия А за какие заслуги первая? В финал ЛЧ впервые за 6 лет вышли. За это время было два английских финала и Реал парочку ЛЧ взял.
+21
-14
+7
может многих удивлю , но по общепризнанному рейтингу УЕФА брать прошлый сезон плюс половина этого то получается Англия 36.625 а Италия 36.357 , так что если откинуть первую половину прошлого ( а это сложно самому посчитать ) то наверное и получится что Италия на первом месте
+5
0
+5
Ответ Гроссмейстер Д
Серия А за какие заслуги первая? В финал ЛЧ впервые за 6 лет вышли. За это время было два английских финала и Реал парочку ЛЧ взял.
Ежегодный рейтинг. Этот за 2023 год. Причем тут прошлые 6 лет? Какие заслуги в 2023? Три финала ЕК.
+8
-3
+5
Ответ Гроссмейстер Д
Российский чемпионат хуже белорусского? Что?
Если в том году лучшим был бразильский, то ничего странного.
+6
-1
+5
Ответ Гроссмейстер Д
Серия А за какие заслуги первая? В финал ЛЧ впервые за 6 лет вышли. За это время было два английских финала и Реал парочку ЛЧ взял.
Очередной любитель не читать дальше заголовка. Лучшая в 2023. В прошлом году 5 место. В финалах еврокубков в 23 году играли итальянские команды, какие вопросы???
+5
-1
+4
Ответ Гроссмейстер Д
Серия А за какие заслуги первая? В финал ЛЧ впервые за 6 лет вышли. За это время было два английских финала и Реал парочку ЛЧ взял.
судейские чашки реала всерьёз никто не воспринимает
+5
-1
+4
Ответ Xell
Очков набрали больше чем один Сити
Он просто тупой. Всё равно не поймёт, что итальянских клубов в плей-офф еврокубков было больше других за это и очки
+3
0
+3
Ответ S. A.
За то, что итальянские команды 3 еврокубковых финала слили?
Очков набрали больше чем один Сити
+3
0
+3
Бразилия сильнее Бундеслиги. Ясно
+3
-1
+2
Саудиты на 40 месте? Кринж блефовал?
+2
0
+2
Ответ Родри
Неожиданно, интересно за какие заслуги, что Интер играл в финале а Милан и Наполи в четвертьфинале
Интер - финал ЛЧ
Милан - 1/2 ЛЧ
Наполи - 1/4 ЛЧ
Рома - финал ЛЕ
Юве - 1/2 финала ЛЕ
Фиорентина - финал ЛК
+2
0
+2
Ответ Гроссмейстер Д
Серия А за какие заслуги первая? В финал ЛЧ впервые за 6 лет вышли. За это время было два английских финала и Реал парочку ЛЧ взял.
год же смотрят, а там Сити за всех играл. Италии с сеткой повезло
+2
-1
+1
Ответ savik-A.M.
именно за 23 год то считали , а не за пять как УЕФА
Даже если за этот год считать, то Англия должна быть первой с ЛЧ Сити, и ЛК Вест Хэма.
+8
-7
+1
Ответ Гроссмейстер Д
Даже если за этот год считать, то Англия должна быть первой с ЛЧ Сити, и ЛК Вест Хэма.
а тебе ничего не говорит например что Милан ,Интер ,Наполи были в полуфинале
+2
-1
+1
При подходе через рейтинг типа ELO российский чемпионат вообще околонулевую ценность должен иметь, а белорусы играют в еврокубках
+1
0
+1
Не может Россия занимать 59 тую строчку! Какой бы там чемп у нас не был, медленный или там ещё какой, но не 59 тый это точно, стопроцентное враньё!
+1
0
+1
МЛС ниже Фарер и Эстонии)) ахаха
+1
0
+1
А на чем Украинский чемпионат так поднялся за 23 год?хахах
+2
-1
+1
Конторка жжет.🤣
РПЛ на условно последнее место выкинули в 2022 при пару играх в еврокубках, а в прошлом году что изменилось, чтобы так подняться? Так кубок с путями понравился😅
+1
0
+1
Забавные они там со своими рейтингами. Так-то сильнейшая лига мира - это РПЛ. С отрывом.
+3
-2
+1
Неожиданно, интересно за какие заслуги, что Интер играл в финале а Милан и Наполи в четвертьфинале
+2
-1
+1
Ответ Vakhore
АПЛ - бей-беги футбол. Серия А и Ла Лига интереснее по тактике и больше футболистов с интеллектом.
Комментарий из 2007 видимо
Футбол смотреть почаще стоит
+1
-1
0
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