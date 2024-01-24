Жоан Лапорта: «Двум голам «Реала» предшествовали фолы. И показательная деталь перед отмененным голом «Альмерии» – Беллингем лежит и поглядывает на судью: «Посмотрим, обманул или нет»

Жоан Лапорта описал, что ему не понравилось в судействе игры «Реал» – «Альмерия».

– Какие из моментов, которые вы увидели и которые были повторно оценены ВАР, удивили вас больше всего?

– Не считая того, что двум голам « » предшествовали фолы, в эпизоде с отмененным голом «Альмерии» я видел, как хватал соперника за футболку.

И есть одна деталь, показательная для тех, кто играл в футбол: когда Беллингем лежит на газоне, он поглядывает на судью, как бы говоря: «Посмотрим, обманул я его или нет». А потом игра продолжается – и следует гол, который, на мой взгляд, забит по правилам, – заявил президент «Барселоны».

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Франсиско Эрнандеса Маэсо.