Жоан Лапорта: «Двум голам «Реала» предшествовали фолы. И показательная деталь перед отмененным голом «Альмерии» – Беллингем лежит и поглядывает на судью: «Посмотрим, обманул или нет»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Альмерия Франсиско Эрнандес Маэсо Джуд Беллингем Футбол

Жоан Лапорта описал, что ему не понравилось в судействе игры «Реал» – «Альмерия».

– Какие из моментов, которые вы увидели и которые были повторно оценены ВАР, удивили вас больше всего?

– Не считая того, что двум голам «Реала» предшествовали фолы, в эпизоде с отмененным голом «Альмерии» я видел, как Беллингем хватал соперника за футболку.

И есть одна деталь, показательная для тех, кто играл в футбол: когда Беллингем лежит на газоне, он поглядывает на судью, как бы говоря: «Посмотрим, обманул я его или нет». А потом игра продолжается – и следует гол, который, на мой взгляд, забит по правилам, – заявил президент «Барселоны».

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Франсиско Эрнандеса Маэсо.

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79 комментариев
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и тут у Лапорты перед глазами появились флешбеки с Бускетсом.
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Этот бройлер долго ныть будет ?
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лежит и поглядывает на судью: «Посмотрим, обманул или нет»

Это он видимо под впечатлением от знаменитого театрального представления некоего Сергея Бускетсова.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ригобер позор спортса. Это знают все пользователи.
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Отмашка по лицу белингему, это не фол, так и запишем.
У меня другой вопрос, в недавнем матче, за подобную отмашку камавинга получил Жк, и так вопрос: по логике фанатиков Барселоны, отмашки в футболе разрешены только против игроков Реала, но не дай бог, игрок Реала совершит отмашку по отношению к сопернику, то это очевидное нарушение которую нужно наказывать ЖК.
Так же недавно отменили гол Реала из за пас верно офсайда, по мнению фанатиков Барсы , гол отменили честно( судья не душит Реал), а вот когда отменили гол Барсы после пасмурного офсайда, тут очевидно что перец все купил и судьи душат Барсу… что это если не лицемерие? Хочу напомнить что в прошлом сезоне так же был отменен гол кросса из за пас верно офсайда Бензема, тогда Реал потерял очки , но да ладно это другое
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я наконец понял в чем заключаться ДНК барсы.
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прям как бускетс когда-то в матче с интером? что-то тогда лапорта молчал))))
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Да боже, ну серьезно сколько можно ныть? Не знаю есть ли команда с еще более ноющими тренером и президентом. Я думаю уже самих болелов Барсы это триггерит
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Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
По делу?) Вот ответь на один простой вопрос, "да" или "нет", хорошо?
Лапорта прямым текстом заявляет, что Джуд пытался обмануть арбитра. Следовательно, отмашки не было. Или, как вариант, это не фол. Так?
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Ответ Футбол_это_жизнь
Такое ощущение, что есть какая то мобильная группа болел реал Мадрида которая координирует свои комменты и ресурсы на которых они толпой появятся и оставят свои кривые комментарии залайкают друг друга. Ни одного из этих персонаже я не видел на ветках во время игры Реала! Кто вы? Спортс ру есть ответ?
Ты удивишься, но во время игр Реала болельщики Реала заняты, они матч смотрят :)
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Лапорта: "Джуд лежит и поглядывает, обманул судью или нет".

По мнению одного странного мужика из Каталонии, даже отмашки по лицу Беллингема не было, Джуд всё придумал. Вот смысл вообще как-то комментировать его слова?) Дядя Жоан ведь открыто врёт, лишь бы инфополе вместо Барсы заполнить Реалом.
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Или это одно вью раздёргали на куски или Лапорта живёт Реалом больше Переса.Возможно это диетологи ему посоветовали-больше говорить,что бы поменьше есть..)
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Ответ xDe xDe
По делу?) Вот ответь на один простой вопрос, "да" или "нет", хорошо? Лапорта прямым текстом заявляет, что Джуд пытался обмануть арбитра. Следовательно, отмашки не было. Или, как вариант, это не фол. Так?
Как фанат Барселоны скажу. Меня бесит все эти комментария Хави и Лапорты. Ладно с Хави все ясно у мужика фляга летит, но нахрена Лапорта всегда позорить себя этими комментариями.
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https://youtu.be/Ya2JqomobBI тут за такое даже удалили 😂
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Это как бускетс лежал он не помнит, зато беллингема, реально получившему в лицо, он будет облизывать ещё полгода. Месрзкие люди в этой вашей варселоне.
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Ответ Iamliam
Никогда такого не было и вот опять)) Сливоглоры прежде чем что-то писать, давайте пройдемся по галерее памяти) Судейские ошибки в пользу Реала в ЛЧ: 1/8 ЛЧ 2012/2013 Чакыр 2й матч -Прямая красная Нани за безобидный фол - после удаления забили 2 гола, которые решили судьбу противостояния   Финал ЛЧ 2015/2016 Клаттенбург  -Гол Рамоса из чистого офсайда - позволил перевести игру в овертайм 1/4 ЛЧ 2016/2017 Кашшаи  Именно про судейство в этом матче говорят что оно было худшим в истории ЛЧ !!! -2я желтая и удаление Видаля типо за игру в ноги, при том что он чисто в мяч играл, хотя Казимиро наиграл на 2 удаления в том матче -2 гола Роналду с чистейших офсайдов в доп время 1/8 ЛЧ 2017/2018 Дж.Рокки   1й матч  -Чистейший офсайд Кросса, после фола на котором потом ставят пенку  -Чистейшая рука Рамоса, которая увеличивала площадь тела и помешала мячу попасть в створ ворот  1/4 ЛЧ 2017/2018 М.Оливер   2й матч  -Нырок Васкеса на последних минутах и в целом контекст, в котором был поставлен пенальти   1/2 ЛЧ 2017/2018 Чакыр   2й матч   -Чистейшая рука Марсело после прострела Киммиха, причем сам Марсело признался что мяч попал в руку -Пенка на Левандовском на 52й минуте, Рамос и близко не сыграл в мяч и завалил поляка
Не устал печатать?))
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+4
Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Это все что остается каталонскому мчк и его фанатикам
+7
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Знаете почему лапорта всегда жалуется на купленных судей? Потому что сам покупал их.
+6
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Ответ xDe xDe
По делу?) Вот ответь на один простой вопрос, "да" или "нет", хорошо? Лапорта прямым текстом заявляет, что Джуд пытался обмануть арбитра. Следовательно, отмашки не было. Или, как вариант, это не фол. Так?
Это прокисше-гранатовый глор, ему главное напердеть на ветке)). Какой с него спрос.))
+8
-5
+3
Каталонцев можно понять. Как могут пытаются отвести внимание от своих грехов с Негрейрой
+4
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И показательная деталь перед отмененным голом «Альмерии» – Беллингем лежит и поглядывает на судью: «Посмотрим, обманул или нет»

Вспоминает Бускетса в матче с Интером.
+4
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А Лапорта вообще с футболом знаком?... 100%-ная отмашка, на повторе видно, такое практически всегда свистят.
Вечные нытики, которые замечают ошибки в пользу Реала, а обратные не замечают. И в пользу Барсы тоже у них всё без ошибок, как и у первого горе-комментатора, который привёл ошибки в пользу Реала (и то, там не всё ошибки), а забыл вспомнить ошибки против Реала, которых в тех матчах с Баварией тоже хватало.
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Да что ж ты доедался то... Пустырнику попей.
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Флорентино Перес молчит, пока всякое отребье болтает. Анчелотти молчит, пока человек, который в сыновья ему годится, ноет. Как же я кайфую от того, что у каталонцев подгорает. Вот не живётся им тихо и спокойно. Выдумывают мифы и легенды, лишь бы кого-то обвинить в своих неудачах, прикрыть свои задницы. Так жалко Барселона не выглядела ещё никогда. А кто клуб из финансовой ямы будет вытаскивать? Кто будет нормальную игру ставить, тренировать? В Хави я разочарован. А Лапорта позорник. Россель, Бартомеу тоже несли чушь, а где они теперь?
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+2
Ответ Astret
Знаете почему лапорта всегда жалуется на купленных судей? Потому что сам покупал их.
Действительно. А этого арбитра вместе с бригадой подкупить не смог. На удивление отличное судейство.
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Ответ Iamliam
Уже ответил - этот момент не важен. Ответь на мой вопрос: когда 2х метровый столб висит на твоих плечах опираясь руками, продавливает и благодаря этому мяч доходит до его партнера который забивает гол - это разве не фол?
Приятель, я задавал вопрос, который предполагает варианты ответа "да" или "нет", и попросил ответить именно в таком формате. Ты этого не сделал, поэтому мой ответ на твой вопрос отменяется, извини ¯_(ツ)_/¯
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Ответ xDe xDe
Приятель, я ничего не смещаю. Лапорта в данной новости говорит конкретно об отмашке по Джуду. Соответственно, комментирую я именно эти слова Лапорты. На заданный вопрос ответь, пожалуйста.
Зачем ты с этим сказочным вообще ведешь диалог?)
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Что угодно можно говорить и обсуждать, но то, что у каталонских есть врожденный комплекс перед Мадридом - это неоспоримый факт))
Президент клуба, который обсуждает Мадрид чаще, чем свою команду. Уникальный чел🤣🤣
+3
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Ни одной новости про матч Атлетико, хмммммм
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Эталонно полыхает)
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