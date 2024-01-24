Жоан Лапорта: «Двум голам «Реала» предшествовали фолы. И показательная деталь перед отмененным голом «Альмерии» – Беллингем лежит и поглядывает на судью: «Посмотрим, обманул или нет»
Жоан Лапорта описал, что ему не понравилось в судействе игры «Реал» – «Альмерия».
– Какие из моментов, которые вы увидели и которые были повторно оценены ВАР, удивили вас больше всего?
– Не считая того, что двум голам «Реала» предшествовали фолы, в эпизоде с отмененным голом «Альмерии» я видел, как Беллингем хватал соперника за футболку.
И есть одна деталь, показательная для тех, кто играл в футбол: когда Беллингем лежит на газоне, он поглядывает на судью, как бы говоря: «Посмотрим, обманул я его или нет». А потом игра продолжается – и следует гол, который, на мой взгляд, забит по правилам, – заявил президент «Барселоны».
Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Франсиско Эрнандеса Маэсо.
Это он видимо под впечатлением от знаменитого театрального представления некоего Сергея Бускетсова.
У меня другой вопрос, в недавнем матче, за подобную отмашку камавинга получил Жк, и так вопрос: по логике фанатиков Барселоны, отмашки в футболе разрешены только против игроков Реала, но не дай бог, игрок Реала совершит отмашку по отношению к сопернику, то это очевидное нарушение которую нужно наказывать ЖК.
Так же недавно отменили гол Реала из за пас верно офсайда, по мнению фанатиков Барсы , гол отменили честно( судья не душит Реал), а вот когда отменили гол Барсы после пасмурного офсайда, тут очевидно что перец все купил и судьи душат Барсу… что это если не лицемерие? Хочу напомнить что в прошлом сезоне так же был отменен гол кросса из за пас верно офсайда Бензема, тогда Реал потерял очки , но да ладно это другое
Лапорта прямым текстом заявляет, что Джуд пытался обмануть арбитра. Следовательно, отмашки не было. Или, как вариант, это не фол. Так?
По мнению одного странного мужика из Каталонии, даже отмашки по лицу Беллингема не было, Джуд всё придумал. Вот смысл вообще как-то комментировать его слова?) Дядя Жоан ведь открыто врёт, лишь бы инфополе вместо Барсы заполнить Реалом.
Вспоминает Бускетса в матче с Интером.
Вечные нытики, которые замечают ошибки в пользу Реала, а обратные не замечают. И в пользу Барсы тоже у них всё без ошибок, как и у первого горе-комментатора, который привёл ошибки в пользу Реала (и то, там не всё ошибки), а забыл вспомнить ошибки против Реала, которых в тех матчах с Баварией тоже хватало.
Президент клуба, который обсуждает Мадрид чаще, чем свою команду. Уникальный чел🤣🤣