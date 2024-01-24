Чеферин о новом формате ЛЧ: «Он останется в силе, больше мы ничего не планируем – нагрузка на игроков доведена до предела. Я был против клубного ЧМ каждый год»

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Президент УЕФА прокомментировал новый формат ЛЧ и клубного чемпионата мира.

«Я могу лишь сказать, что новый формат Лиги чемпионов останется в силе, и мы больше не планируем ничего делать. Сейчас нагрузка на игроков доведена до предела.

Я был против предложения проводить [клубный чемпионат мира с 32 командами] каждый год. Потому что это не имеет смысла.

Не думаю, что имеет смысл проводить его и каждые четыре года. Но клубы этого хотят. Вы знаете, что все 12 европейских клубов выиграют [у других команд]”.

Лига чемпионов останется Лигой чемпионов. И [клубный чемпионат мира] каждые четыре года меня не беспокоит», – сказал Александер Чеферин в интервью The Telegraph.

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12 комментариев
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Так ЧМ среди клубов проводит ФИФА, а не УЕФА, логично что Чеферин против, как и против Суперлиги. А вот от ЛЧ баблишко идёт в нужный карман.
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Ответ LeGroisente
Спасибо Александеру за увеличение матчей, из-за которых мы и любим эту игру. С нетерпением жду величайших противостояний таких грандов, как Дюделанж и Работнички
Если тебе какой-то матч не интересен, это не значит, что его не должно существовать. Эти команды также имеют болельщиков, также имеют право на существование и на заработок
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«Я был против проводить клубный чемпионат мира каждый год, потому что его организовывает ФИФА и деньги идут мимо меня", – добавил Чеферин
+7
-1
+6
Спасибо Александеру за увеличение матчей, из-за которых мы и любим эту игру. С нетерпением жду величайших противостояний таких грандов, как Дюделанж и Работнички
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чем дольше у руля европейского футбола Чеферин и шейх Нассер из ПСЖ, тем больше сторонников у Суперлиги
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И сейчас у футболистов плотнейший график, игры бывает даже сунуть некуда, так этот персонаж добавил еще несколько матчей в еврокубках. А потом будет плакаться, когда клубы продолжат продвигать суперлигу.
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Был Платини, была коррупция. Причём конкретная! Был Инфантино, ну вроде относительно спокойно было в УЕФА. Скандалов вроде не было. Чеферин какой-то непонятный. Тёмная личность...
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Ответ Семён Страшников
Если тебе какой-то матч не интересен, это не значит, что его не должно существовать. Эти команды также имеют болельщиков, также имеют право на существование и на заработок
То есть до расширения не имели? Что за чушь, они просто не были способны квалифицироваться
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Ответ Вова Пупкин
Был Платини, была коррупция. Причём конкретная! Был Инфантино, ну вроде относительно спокойно было в УЕФА. Скандалов вроде не было. Чеферин какой-то непонятный. Тёмная личность...
А в чём коррупция при Платини выражалась? Чтобы клубам прямо напряжно было, как сейчас при Чеферине, чтобы про суперлигу начинать задумываться.
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