Чеферин о новом формате ЛЧ: «Он останется в силе, больше мы ничего не планируем – нагрузка на игроков доведена до предела. Я был против клубного ЧМ каждый год»
Президент УЕФА прокомментировал новый формат ЛЧ и клубного чемпионата мира.
«Я могу лишь сказать, что новый формат Лиги чемпионов останется в силе, и мы больше не планируем ничего делать. Сейчас нагрузка на игроков доведена до предела.
Я был против предложения проводить [клубный чемпионат мира с 32 командами] каждый год. Потому что это не имеет смысла.
Не думаю, что имеет смысл проводить его и каждые четыре года. Но клубы этого хотят. Вы знаете, что все 12 европейских клубов выиграют [у других команд]”.
Лига чемпионов останется Лигой чемпионов. И [клубный чемпионат мира] каждые четыре года меня не беспокоит», – сказал Александер Чеферин в интервью The Telegraph.
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