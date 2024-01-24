Чеферин о новом формате ЛЧ: «Он останется в силе, больше мы ничего не планируем – нагрузка на игроков доведена до предела. Я был против клубного ЧМ каждый год»

Президент УЕФА прокомментировал новый формат ЛЧ и клубного чемпионата мира.

«Я могу лишь сказать, что новый формат Лиги чемпионов останется в силе, и мы больше не планируем ничего делать. Сейчас нагрузка на игроков доведена до предела.

Я был против предложения проводить [клубный чемпионат мира с 32 командами] каждый год. Потому что это не имеет смысла.

Не думаю, что имеет смысл проводить его и каждые четыре года. Но клубы этого хотят. Вы знаете, что все 12 европейских клубов выиграют [у других команд]”.

останется Лигой чемпионов. И [клубный чемпионат мира] каждые четыре года меня не беспокоит», – сказал в интервью The Telegraph.

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