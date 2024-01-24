В «Словане» объяснили проведение контрольной игры с «Динамо».

Московский клуб 23 января выиграл у команды из со счетом 2:1 на сборе в Катаре. После этого пражская « » не захотела играть со «Слованом»: «Речь не о политике, а о человеческих ценностях».

«А с кем нам играть, если «Динамо» тоже тренируется здесь? Нам нужен был равный соперник. С клубом « » из Злате-Моравце мы могли бы сыграть и в Словакии.

Какое отношение футболисты [« »] имеют к событиям на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru)?» – сказал владелец «Слована» Иван Кмотрик в интервью Denník N.