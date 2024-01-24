Владелец «Слована» о критике за матч с «Динамо»: «Какое отношение футболисты имеют к событиям на Украине?»
В «Словане» объяснили проведение контрольной игры с «Динамо».
Московский клуб 23 января выиграл у команды из Братиславы со счетом 2:1 на сборе в Катаре. После этого пражская «Славия» не захотела играть со «Слованом»: «Речь не о политике, а о человеческих ценностях».
«А с кем нам играть, если «Динамо» тоже тренируется здесь? Нам нужен был равный соперник. С клубом «ВиОн» из Злате-Моравце мы могли бы сыграть и в Словакии.
Какое отношение футболисты [«Динамо»] имеют к событиям на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru)?» – сказал владелец «Слована» Иван Кмотрик в интервью Denník N.
Так же и отстранение России от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА чисто политический ход.