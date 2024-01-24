Владелец «Слована» о критике за матч с «Динамо»: «Какое отношение футболисты имеют к событиям на Украине?»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чехия Славия Прага высшая лига Словакия Слован Братислава товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва ВиОн Политика Иван Кмотрик Футбол

В «Словане» объяснили проведение контрольной игры с «Динамо».

Московский клуб 23 января выиграл у команды из Братиславы со счетом 2:1 на сборе в Катаре. После этого пражская «Славия» не захотела играть со «Слованом»: «Речь не о политике, а о человеческих ценностях».

«А с кем нам играть, если «Динамо» тоже тренируется здесь? Нам нужен был равный соперник. С клубом «ВиОн» из Злате-Моравце мы могли бы сыграть и в Словакии.

Какое отношение футболисты [«Динамо»] имеют к событиям на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru)?» – сказал владелец «Слована» Иван Кмотрик в интервью Denník N.

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23 комментария
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Никакого, правильно сделали, что сыграли.
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Абсолютно верно сказал.
Так же и отстранение России от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА чисто политический ход.
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Да там даже Южные Корейцы интервью берут и вообще не парятся, а чехи опять себе придумали сакральную битву
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Ответ Fona
Чехи просто бред Лещука на спортсе читают
Скорее Гашека
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Сами удивляемся…
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У чехов президент бывшая шишка в НАТО, почему все так удивляются что кто-то может нести русофобскую повестку. Пропаганда гадкая ведется во всех странах (во всех без исключения). Если нужно, то любого из вас можно поссорить с вашим другом напев ему на ушко ложную инфу. А уж массовому сознанию скормить по телеку - проще простого.
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Этим вопросом задаются уже давно, но только никто его особо озвучивать не спешит.
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Слован пацана.
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Ответ Рашпель793
Респект словакам и венграм в нынешнее время.
В целом, уверен, многие команды сыграть не против - здесь, скорее, политики чехов и политики словаков грызутся. В Словакии новый глава парламента.
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Респект словакам и венграм в нынешнее время.
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Смелый ход и разумный ответ. Молодцы, что сыграли
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Красавец
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Кстати, в итоге глава "Славии" Ярослав Тврдик именно "Злате-Моравец" и позвал в Прагу на матч, а весь доход от игры пообещал отправить на поддержку Украины.
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Ответ Aleksei Swift
Да там даже Южные Корейцы интервью берут и вообще не парятся, а чехи опять себе придумали сакральную битву
Не чехи, а глава лишь одного клуба. При этом сами болелы не в восторге от такого "пиара", а уж простые чехи откровенно ржут и над Тврдиком, и над "Славией".
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Смело
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В Чехии, наверное, считают, что все футболёры Динамо, тайные офицеры спецназа МВД. А Личка вообще генерал.
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Чехи всегда считали словаков ниже самих
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Ответ Фут.Боль
Скорее Гашека
Вы бы почитали, что чехи про Гашека пишут)
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Ответ Никита Аксанов
Слован пацана.
Славия чушпана.
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