«Бавария» не купит Триппьера и Мукиеле из-за высоких запросов «Ньюкасла» и «ПСЖ». Клуб хочет сэкономить деньги для летних подписаний

«Бавария» откажется от подписания Кирана Триппьера и Норди Мукиеле.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, оба игрока имеют устное соглашение с мюнхенским клубом и согласны на переход. Однако руководство «Баварии» считает слишком высокими запросы « » и « ».

Сообщается, что « » рассчитывает на скорое возвращение и Ким Мин Чжэ – не исключено, что клуб обойдется без подписания защитника в январе, чтобы сэкономить деньги для летней трансферной кампании.