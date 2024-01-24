«Бавария» не купит Триппьера и Мукиеле из-за высоких запросов «Ньюкасла» и «ПСЖ». Клуб хочет сэкономить деньги для летних подписаний

Теги Бавария ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Киран Триппьер Норди Мукиеле Нуссаир Мазрауи Ким Мин Чжэ Футбол

«Бавария» откажется от подписания Кирана Триппьера и Норди Мукиеле.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, оба игрока имеют устное соглашение с мюнхенским клубом и согласны на переход. Однако руководство «Баварии» считает слишком высокими запросы «Ньюкасла» и «ПСЖ».

Сообщается, что «Бавария» рассчитывает на скорое возвращение Нуссаира Мазрауи и Ким Мин Чжэ – не исключено, что клуб обойдется без подписания защитника в январе, чтобы сэкономить деньги для летней трансферной кампании.

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12 комментариев
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Ответ Astan4o
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Люка Эрнандес для тебя шутка какая-то или что? Может де Лигт, Сане или Ким не были куплены за «приличные деньги»?
Даже тот же Гетце был в свое окно на 10 месте в мире по стоимости перехода.
Сами выдумали себе миф и сами его тиражируете.
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Уволят Тухеля и под нового тренера доберут состав
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Ответ фанат Карпеначчо
это вам не Гладбах грабить)
Кого забрали из Гладбаха?)
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экономят под неустойку Тухеля
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Ответ SpilightTwarkle
Уволят Тухеля и под нового тренера доберут состав
копят деньги для неустойки Тухлому
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Что ж, сезон для Баварии катится в пропасть. Возможно, правильно экономят сейчас. Боюсь, что Тухель аут летом
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