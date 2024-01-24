«Бавария» не купит Триппьера и Мукиеле из-за высоких запросов «Ньюкасла» и «ПСЖ». Клуб хочет сэкономить деньги для летних подписаний
«Бавария» откажется от подписания Кирана Триппьера и Норди Мукиеле.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, оба игрока имеют устное соглашение с мюнхенским клубом и согласны на переход. Однако руководство «Баварии» считает слишком высокими запросы «Ньюкасла» и «ПСЖ».
Сообщается, что «Бавария» рассчитывает на скорое возвращение Нуссаира Мазрауи и Ким Мин Чжэ – не исключено, что клуб обойдется без подписания защитника в январе, чтобы сэкономить деньги для летней трансферной кампании.
Даже тот же Гетце был в свое окно на 10 месте в мире по стоимости перехода.
Сами выдумали себе миф и сами его тиражируете.