Петржела о «Зените»: «Денег хватит на всех лучших российских игроков, но зачем? Самых больших высот добились с воспитанниками»

Властимил Петржела высказался о возможном переходе Наира Тикнизяна в «Зенит».

«У « » хватит денег, чтобы купить всех лучших российских игроков, но зачем это делать?

Самых больших высот клуб добился вместе со своими воспитанниками в составе. Надо возвращаться к этой идее и давать шанс выпускникам академии», – сказал бывший главный тренер петербуржцев.

«Зенит» предлагает Тикнизяну 1,2 млн евро в год – в 2 раза больше, чем он получает в «Локо» («Чемпионат»)