Петржела о «Зените»: «Денег хватит на всех лучших российских игроков, но зачем? Самых больших высот добились с воспитанниками»
Властимил Петржела высказался о возможном переходе Наира Тикнизяна в «Зенит».
«У «Зенита» хватит денег, чтобы купить всех лучших российских игроков, но зачем это делать?
Самых больших высот клуб добился вместе со своими воспитанниками в составе. Надо возвращаться к этой идее и давать шанс выпускникам академии», – сказал бывший главный тренер петербуржцев.
«Зенит» предлагает Тикнизяну 1,2 млн евро в год – в 2 раза больше, чем он получает в «Локо» («Чемпионат»)
Да, было классное поколение, но все по факту разбежались.
и родители его здесь живут)
приходит такой с работы, где его весь день шпыняли и хочется ему оторваться на других)
каких у нас нет воспитанников?
а деньги Питера столичным всё покоя не дают, как так, почему мы их не оприходовали?))
Это будет очень смешно)