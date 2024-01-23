Петржела о «Зените»: «Денег хватит на всех лучших российских игроков, но зачем? Самых больших высот добились с воспитанниками»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Наир Тикнизян Футбол

Властимил Петржела высказался о возможном переходе Наира Тикнизяна в «Зенит».

«У «Зенита» хватит денег, чтобы купить всех лучших российских игроков, но зачем это делать?

Самых больших высот клуб добился вместе со своими воспитанниками в составе. Надо возвращаться к этой идее и давать шанс выпускникам академии», – сказал бывший главный тренер петербуржцев.

«Зенит» предлагает Тикнизяну 1,2 млн евро в год – в 2 раза больше, чем он получает в «Локо» («Чемпионат»)

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25 комментариев
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Это говорит человек, тащивший сюда Кинцла с Несвадьбой :) да и воспитанники у него в составе оказались от безысходности, когда никто не верил, а они неожиданно для всех заиграли
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Такого поколения игроков надо ждать ещё много лет.
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Ответ -DF-
Кубок УЕФА взяли с тремя воспитанниками в составе, если речь о самых больших высотах. Так что такое себе. Да, было классное поколение, но все по факту разбежались.
Малафеев, Денисов, Аршавин. Лисица Вилли, доволен? И комменты открой, скрытный ты наш, чтоб другим на твои глупые вопросы отвечать не приходилось.
+4
-1
+3
Ответ Александр Васильев
в том-то и дело! приходит такой с работы, где его весь день шпыняли и хочется ему оторваться на других)
...а тут его тоже шпыняют xD)) замкнутый круг, гыгы
+3
0
+3
Кубок УЕФА взяли с тремя воспитанниками в составе, если речь о самых больших высотах. Так что такое себе.
Да, было классное поколение, но все по факту разбежались.
+4
-1
+3
Скажите кто-нибудь пану, что Тинкизян в Питере родился и до 14 лет здесь играл в футбол.

и родители его здесь живут)
+7
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+2
Ответ Циник Петербургский
Просто некоторые кушать не могут, если за день хоть один раз не соврут...
в том-то и дело!
приходит такой с работы, где его весь день шпыняли и хочется ему оторваться на других)
+2
0
+2
Ответ Александр Васильев
к чему враньё? каких у нас нет воспитанников? а деньги Питера столичным всё покоя не дают, как так, почему мы их не оприходовали?))
Просто некоторые кушать не могут, если за день хоть один раз не соврут...
+4
-2
+2
Ответ Cruel Snake
Комментарий скрыт
к чему враньё?
каких у нас нет воспитанников?
а деньги Питера столичным всё покоя не дают, как так, почему мы их не оприходовали?))
+7
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+2
Как сейчас помню, какие роскошные были в Зените воспитанники (правда, чехословацкого футбола, но не важно) при Петржеле...
+4
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Хватит звонить пану! Он уже старенький, ему тяжело!
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Ответ Cruel Snake
Комментарий скрыт
Глор сливочных что-то плачет про деньги и воспитанников xD)) зачОт, ггг
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Ответ Михаил Савченко
Скажите кто-нибудь пану, что Тинкизян в Питере родился и до 14 лет здесь играл в футбол. и родители его здесь живут)
Надеюсь, вы его не считаете воспитанником зенита?)))))
Это будет очень смешно)
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Вернул бы лучше должок Радиму
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Ответ petgusev917@gmail.com
Да вы бы лучше к столичным не лезли,и так от вас газом на всю страну несёт,не подохнуть,аш противно.Скоро и город на бразильский манер переименуете.
Ладно, хоть газом, а не желчью.
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Чтобы тебе было о чём понудеть
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"Артуру дали шанс" - добавил пан Петржела.
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