«Кто богаче, тот и забирает качественных игроков у конкурентов. Так делают «Реал», «Сити» – не вижу проблем». Тарханов о «Зените» и Тикнизяне

Александр Тарханов сравнил «Зенит» с «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Кто богаче, тот и забирает качественных футболистов у конкурентов. Так делает « », никаких проблем не вижу. « » тоже забирает у конкурентов сильнейших. Это нормальное явление.

Для Тикнизяна переход в « » – это шаг вперед. Думаю, он выдержит конкуренцию в Санкт-Петербурге. Хороший защитник с атакующими качествами», – сказал экс-тренер ЦСКА.