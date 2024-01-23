«Кто богаче, тот и забирает качественных игроков у конкурентов. Так делают «Реал», «Сити» – не вижу проблем». Тарханов о «Зените» и Тикнизяне
Александр Тарханов сравнил «Зенит» с «Реалом» и «Манчестер Сити».
«Кто богаче, тот и забирает качественных футболистов у конкурентов. Так делает «Реал», никаких проблем не вижу. «Сити» тоже забирает у конкурентов сильнейших. Это нормальное явление.
Для Тикнизяна переход в «Зенит» – это шаг вперед. Думаю, он выдержит конкуренцию в Санкт-Петербурге. Хороший защитник с атакующими качествами», – сказал экс-тренер ЦСКА.
Основную ставку питерцы делали и будут делать на иностранный рынок, подбирая рядом с сильными легионерами тех, кто хоть как-то не будет выделяться на их общем фоне. Был бы Зенит, как Бавария, - в его составе бы играли Влашич, Карраскаль, Кордоба, Джикия, Пиняев, Тюкавин и т.д.
Ну есть у Зенита Газпром в качестве спонсора, который неплохо финансово помогает. Так бывает. Либо смириться с этим и обыгрывать Зенита с помощью отлаженной тактики (как это делал Оренубрг), либо постоянно мучаться от несправедливости (хотя к справедливости здесь никаких вопросов нет - московские клубы почти всю историю были лучше укомплектованы и лучше спонсировались).
Скорее наоборот Сити Арсеналу Зинченко и Жезуса подогнал, Челси Палмера. Кдб, Холанд, Бернарду, Родри, Диаш, Эдерсон, Доку, Альварес все пришли с других чемпионатов. Уокер, наверное, единственный из АПЛ
Причина потолков зарплат не спортивная, а экономическая. Чтобы клубы не разорились в один прекрасный день из утери контроля над расходами (например, как Барселона, хотя она пока устояла на краю).
А чтобы не забирали игроков, это достигается запретом на покупки игроков. Только обмены. Если хочешь получить хорошего игрока, отдай другого хорошего или несколько перспективных. И ещё драфт, где худшие команды лиги разбирают лучших молодых игроков.
В этой ситуации богатые команды имеют преимущество только при подписании свободных агентов, а это далеко не всегда топовые игроки.
То есть то, что Лукойл снабжает топливом украинскую армию, убивающую российских граждан, а вырученные за убийство россиян деньги вкладывает в Спартак, тебя не коробит.
А вот траты АО Газпром, почему-то, тебя вдруг покоробили.
Позорное, насквозь лживое лицемерие красно-белой торсиды.
А, так, у Сити хотя бы шейх деньги тратит(чьи-то), а не гос. поддержка, как у Зенита. Вот, что людей коробит.