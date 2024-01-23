«Кто богаче, тот и забирает качественных игроков у конкурентов. Так делают «Реал», «Сити» – не вижу проблем». Тарханов о «Зените» и Тикнизяне

Теги Локомотив Зенит Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Александр Тарханов Наир Тикнизян Футбол

Александр Тарханов сравнил «Зенит» с «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Кто богаче, тот и забирает качественных футболистов у конкурентов. Так делает «Реал», никаких проблем не вижу. «Сити» тоже забирает у конкурентов сильнейших. Это нормальное явление.

Для Тикнизяна переход в «Зенит» – это шаг вперед. Думаю, он выдержит конкуренцию в Санкт-Петербурге. Хороший защитник с атакующими качествами», – сказал экс-тренер ЦСКА.

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40 комментариев
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Реал по всему миру шарит, как и Сити. И игроки в эти клубы едут. А, вот, покупки Баварии и Зенита выглядят, как отрывание лучших кусков у команд, которые ярко отыгрывают сезон и начинают набирать обороты, составлять конкуренцию. Так что, мюнхенцы больше подходят, наверное.
+32
-14
+18
Ответ G.H.O.S.T.
Реал по всему миру шарит, как и Сити. И игроки в эти клубы едут. А, вот, покупки Баварии и Зенита выглядят, как отрывание лучших кусков у команд, которые ярко отыгрывают сезон и начинают набирать обороты, составлять конкуренцию. Так что, мюнхенцы больше подходят, наверное.
Зенит будто бы из Бразилии игроков не покупает и только забирает всех со своей лиги. Не было бы лимита - паспортистов с чужих лавок или средних команд бы не забирали. Да и кого из реальных лидеров у конкурентов забирает Питер? - Лавочников Ахметова и Изидора? Сергеева из Крыльев? Самим не смешно? Ну бред же необоснованный.
+21
-10
+11
А кого Зенит вообще из лидеров у конкурентов забирал за последние годы? Не припомню такого. Забирают весьма средних игроков и лавочников, которые даже в тех командах сидят в запасе (Ахметов, Бакаев, Изидор). Из лидеров других команд брались Сергеев и Чистяков, но что Ростову, что Самаре до чемпионства очень далеко.
Основную ставку питерцы делали и будут делать на иностранный рынок, подбирая рядом с сильными легионерами тех, кто хоть как-то не будет выделяться на их общем фоне. Был бы Зенит, как Бавария, - в его составе бы играли Влашич, Карраскаль, Кордоба, Джикия, Пиняев, Тюкавин и т.д.
+19
-11
+8
Ответ Stas Politik
Зенит будто бы из Бразилии игроков не покупает и только забирает всех со своей лиги. Не было бы лимита - паспортистов с чужих лавок или средних команд бы не забирали. Да и кого из реальных лидеров у конкурентов забирает Питер? - Лавочников Ахметова и Изидора? Сергеева из Крыльев? Самим не смешно? Ну бред же необоснованный.
Головин, Миранчуки, Захарян, Смолов, Тюкавин, Влашич, Сперцян, Чалов, Дивеев, Фомин, Пиняев – все эти славные ребята уже давно облачились в футболки русской "Баварии", просто мы не замечаем.
+5
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+4
Ответ иван кочубей
давно пора в столице один клуб оставить, тогда как- то укрепятся и квартир в лондоне меньше нужно.
Та ты шшо! Столько московских попильщиков, съедающих половину все денег РПЛ без всякого толку, без денег оставить! Им же тогда работать придется, а они к такому надругательству над собой в принципе не приучены
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+3
Ответ Lindeman
Фигу, Альбиоль, Иско, Тео Эрнандес, Одриосола
Кроме Фигу знаковых игроков нет, Иско ещё более менее. Могу для примера назвать Баварию: Нойер, Горетцка, Киммих, Левандовски, Хуммельс - это железные игроки основы, те, что ковали трофеи для клуба, знаковые личности. Причем, половина бесплатно перешли.
+7
-4
+3
Сказал Тарханов, который половину ЦСКА в Торпедо увёл.
+3
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+2
Ответ samarskij-kuzmich
Мысль ТАФа понятна. Вопрос же не в этом. Вопрос в другом - по какой причине Зенит богаче?
Очень странный вопрос. Это как спрашивать по какой причине в России футболисты менее талантливые чем в Англии или Германии? То есть ответ на вопрос есть вполне чёткий, другое дело, что ты с этим ничего сделать не сможешь, поэтому не совсем ясно зачем переживать.
Ну есть у Зенита Газпром в качестве спонсора, который неплохо финансово помогает. Так бывает. Либо смириться с этим и обыгрывать Зенита с помощью отлаженной тактики (как это делал Оренубрг), либо постоянно мучаться от несправедливости (хотя к справедливости здесь никаких вопросов нет - московские клубы почти всю историю были лучше укомплектованы и лучше спонсировались).
+2
0
+2
Мысль ТАФа понятна. Вопрос же не в этом. Вопрос в другом - по какой причине Зенит богаче?
+5
-3
+2
давно пора в столице один клуб оставить, тогда как- то укрепятся и квартир в лондоне меньше нужно.
+3
-1
+2
Ответ Дядя ТУРА
так навскидку у конкурентов Реал кого забрал и ослабил? вини, модрич, кроос, камавинга, Рюдигер, алаба, билингем, Родриго, милитао, Родриго, тчуамени - все куплены с другого чемпионата игроки
Фигу, Альбиоль, Иско, Тео Эрнандес, Одриосола
+10
-8
+2
Ответ el52el5353
они на свои деньги закупают и зарплату своими деньгами платят.а зенит-россия щедрая душа)))
Да, Сити в 2008-м году сам заработал на бешеные зарплаты и трансферы. Волшебник с именем Мансур просто мимо проходил.
+2
0
+2
Ответ G.H.O.S.T.
Кроме Фигу знаковых игроков нет, Иско ещё более менее. Могу для примера назвать Баварию: Нойер, Горетцка, Киммих, Левандовски, Хуммельс - это железные игроки основы, те, что ковали трофеи для клуба, знаковые личности. Причем, половина бесплатно перешли.
Таких примеров куча. Можно взять Италию
+1
0
+1
Ответ G.H.O.S.T.
Реал по всему миру шарит, как и Сити. И игроки в эти клубы едут. А, вот, покупки Баварии и Зенита выглядят, как отрывание лучших кусков у команд, которые ярко отыгрывают сезон и начинают набирать обороты, составлять конкуренцию. Так что, мюнхенцы больше подходят, наверное.
Поэтому в сборной из Зенита два с половиной человека, да)
+1
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+1
Ответ Roman
А Сити кого у Ливерпуля и Арсенала купил? Скорее наоборот Сити Арсеналу Зинченко и Жезуса подогнал, Челси Палмера. Кдб, Холанд, Бернарду, Родри, Диаш, Эдерсон, Доку, Альварес все пришли с других чемпионатов. Уокер, наверное, единственный из АПЛ
Стерлинг если только
+1
0
+1
так навскидку у конкурентов Реал кого забрал и ослабил? вини, модрич, кроос, камавинга, Рюдигер, алаба, билингем, Родриго, милитао, Родриго, тчуамени - все куплены с другого чемпионата игроки
+9
-8
+1
Ответ G.H.O.S.T.
Кроме Фигу знаковых игроков нет, Иско ещё более менее. Могу для примера назвать Баварию: Нойер, Горетцка, Киммих, Левандовски, Хуммельс - это железные игроки основы, те, что ковали трофеи для клуба, знаковые личности. Причем, половина бесплатно перешли.
Тикнизян походу знаковый)))
+1
0
+1
А Сити кого у Ливерпуля и Арсенала купил?
Скорее наоборот Сити Арсеналу Зинченко и Жезуса подогнал, Челси Палмера. Кдб, Холанд, Бернарду, Родри, Диаш, Эдерсон, Доку, Альварес все пришли с других чемпионатов. Уокер, наверное, единственный из АПЛ
+7
-6
+1
Ответ Дядя ТУРА
так навскидку у конкурентов Реал кого забрал и ослабил? вини, модрич, кроос, камавинга, Рюдигер, алаба, билингем, Родриго, милитао, Родриго, тчуамени - все куплены с другого чемпионата игроки
Стоп-стоп-стоп. Мне только что на соседней ветке доказывали, что сливочные поголовно доморощенными ребятами играют, а вы тут залётных пачками перечисляете. Непорядок.
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Ответ Дядя ТУРА
и кто из них в составе сейчас
А почему нужно брать игроков которые именно сейчас в составе? По вашим критериям которые сами себе придумали?
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Ответ G.H.O.S.T.
Кроме Фигу знаковых игроков нет, Иско ещё более менее. Могу для примера назвать Баварию: Нойер, Горетцка, Киммих, Левандовски, Хуммельс - это железные игроки основы, те, что ковали трофеи для клуба, знаковые личности. Причем, половина бесплатно перешли.
причем в Фигу замороженные свиные головы кидали фанаты Барсы, вот, как их этот переход к обкончанным завдел.
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Ответ G.H.O.S.T.
Да, Сити в 2008-м году сам заработал на бешеные зарплаты и трансферы. Волшебник с именем Мансур просто мимо проходил.
ман сити был в 0е, как С сейчас, только без денег
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Ответ samarskij-kuzmich
Всем клубам до чемпионства далеко благодаря тому, что у Зенита право забирать любого игрока из любой российской команды.
Если это право и есть, то мы им почему-то не пользуемся. А зря. Натрясли бы разочек, показательно, из стана соперников лучших из лучших, чтоб хейтеры г-ном захлебнулись, а потом раздали бы в Сочи по арендам. Просто так, потому что можем.
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Ответ G.H.O.S.T.
Именно по этой причине мне нравятся потолки зарплат и прочие финансовые фишки североамериканских лиг. Где нельзя просто взять и купить всех, кого хочется и нагнуть рынок. Где нужно думать головой и команды с лучшими генеральными менеджерами добиваются успеха. А, так, у Сити хотя бы шейх деньги тратит(чьи-то), а не гос. поддержка, как у Зенита. Вот, что людей коробит.
Там и без потолков нельзя было этого сделать.
Причина потолков зарплат не спортивная, а экономическая. Чтобы клубы не разорились в один прекрасный день из утери контроля над расходами (например, как Барселона, хотя она пока устояла на краю).
А чтобы не забирали игроков, это достигается запретом на покупки игроков. Только обмены. Если хочешь получить хорошего игрока, отдай другого хорошего или несколько перспективных. И ещё драфт, где худшие команды лиги разбирают лучших молодых игроков.
В этой ситуации богатые команды имеют преимущество только при подписании свободных агентов, а это далеко не всегда топовые игроки.
+1
-1
0
Ответ G.H.O.S.T.
Именно по этой причине мне нравятся потолки зарплат и прочие финансовые фишки североамериканских лиг. Где нельзя просто взять и купить всех, кого хочется и нагнуть рынок. Где нужно думать головой и команды с лучшими генеральными менеджерами добиваются успеха. А, так, у Сити хотя бы шейх деньги тратит(чьи-то), а не гос. поддержка, как у Зенита. Вот, что людей коробит.
"Вот, что людей коробит"
То есть то, что Лукойл снабжает топливом украинскую армию, убивающую российских граждан, а вырученные за убийство россиян деньги вкладывает в Спартак, тебя не коробит.
А вот траты АО Газпром, почему-то, тебя вдруг покоробили.
Позорное, насквозь лживое лицемерие красно-белой торсиды.
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Ответ samarskij-kuzmich
Мысль ТАФа понятна. Вопрос же не в этом. Вопрос в другом - по какой причине Зенит богаче?
Прикинь, Зениту со спонсором подфартило. Не Самаре, не Нижнему, а именно Питеру. Почему? Не знаю. Хотя знаю, что в свое время Газпром рассматривал один красно-белый клуб из Москвы в качестве подопечных, но не срослось там что-то. С тех пор в Тарасовке борщи и подгорают. И не только борщи.
+4
-4
0
Именно по этой причине мне нравятся потолки зарплат и прочие финансовые фишки североамериканских лиг. Где нельзя просто взять и купить всех, кого хочется и нагнуть рынок. Где нужно думать головой и команды с лучшими генеральными менеджерами добиваются успеха.
А, так, у Сити хотя бы шейх деньги тратит(чьи-то), а не гос. поддержка, как у Зенита. Вот, что людей коробит.
+4
-4
0
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