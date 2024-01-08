Вячеслав Колосков: «УЕФА рассматривал допуск российских юношей до европейских турниров, но это технически невозможно – визы недоступны»
Вячеслав Колосков рассказал, почему у россиян нет допуска к европейским турнирам.
«Делегация РФС полетит [на конгресс УЕФА], и здесь нет никаких сенсаций. Мы являемся полноправным членом УЕФА, а в мае наша делегация полетит на конгресс ФИФА. Эти конгрессы будут использованы для встреч с руководством УЕФА и ФИФА, а также с отдельными делегатами.
Первая и главная цель поездки — подтвердить свое членство в организации. Каждая делегация, в том числе и РФС, будет регистрироваться и подтверждать свое присутствие, что показывает полноправное членство в организации. Вторая цель — персональные встречи.
В УЕФА рассматривали возможность допуска юношеских сборных России к участию в европейских турнирах, но технически невозможно исполнить это решение. Поезда не ездят, самолеты не летают, визы недоступны — Европа закрыта.
Желание организации было, давление на них никто не осуществлял, но технически это было невозможно исполнить, поэтому решение о допуске наших юношей в турниры УЕФА не отменено, а откладывается», — сказал почетный президент РФС.
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