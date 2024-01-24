Давила о выкупе контракта у «Леона: «Не было даже мысли взять деньги от ЦСКА и пропасть, ха-ха. Я очень хотел перейти в клуб, РПЛ – статусная лига»

Виктор Давила рассказал о выкупе своего контракта у «Леона» при помощи ЦСКА.

– Твой переход в ЦСКА стал настоящей эпопеей. Как ты сегодня смотришь на это полгода спустя?

– С самого начала я говорил, что моим желанием было приехать в Европу и играть в европейском чемпионате. Для любого латиноамериканца – очень значимая и статусная лига. Возможно, мы с самого начала даже не осознавали всю сложность этого будущего трансфера.

Однако с первого дня и до самого финала мы были готовы сотрудничать и сделать все для наших партнеров, чтобы этот переход состоялся. Ну и ключевым было мое решение – я очень хотел перейти в .

– Шутили, что ты мог получить деньги от клуба, а потом исчезнуть и не выходить на связь. Не было такой мысли?

– Ха-ха! Такое писали в России, да? Я, конечно, не читал, но в Мексике писали то же самое, поверьте. Это смешно, согласен. Но моя сторона с первой минуты вела себя максимально прозрачно и корректно во взаимодействии с нашими партнерами по этой сделке. Так что не было даже мысли взять деньги и пропасть, ха-ха.

– Звучит как детективная история.

– Согласен с вами. Со мной никогда в жизни такого не происходило. Да я даже не подозревал, что такие механизмы есть, как все это происходит и так далее... Но четкое взаимодействие моих агентов с российской стороной и посредниками позволило нам закончить все благополучно. Все сработали качественно, предельно корректно, и ни на каком этапе не возникло проблем, – сказал чилийский полузащитник.