Гути о Феликсе: «Учитывая состояние «Барселоны», он должен играть постоянно. Великолепный игрок, который часто считает, что мир виноват во всем, и злится – это надо менять»

Теги Барселона Гути Ла Лига Франк Кессиэ Жоау Феликс Футбол

Гути оценил игру Жоау Феликса в «Барселоне».

«Думаю, Жоау Феликс – игрок настроения, и подобный менталитет ему не помогает. Часто он бывает зол на весь мир, считая, что это мир виноват во всем, что с ним происходит. В том числе это стоит изменить, потому что игрок он великолепный.

Учитывая состояние «Барселоны», я считаю, что Жоау Феликс должен играть постоянно. С тем, на что он способен, он может решить игру.

Я играл с футболистами, которые не работали... но я давал им мяч, и они забивали голы.

Часто тебе просто нужно знать, кто играет рядом с тобой. Не нужно спрашивать у Франка Кессиэ, что делает Феликс, и наоборот. Это футбол, тут нужен баланс», – отметил Гути.

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5 комментариев
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Феликс один из самых ленивых футболистов
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+8
А какие авансы ему давали в 2018 и 2019 году, уже тогда стоил 100-120 млн, талант у него космический, и он до сих пор думает что на нем и вывезет, абсолютно не вижу у него прогресса за эти 5 лет со времен перехода в Атлетико, если бы было иначе, думаете Чоло его отпустил бы?
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+3
по себе знает.
+1
-1
0
Ответ Llegenda del Club
Феликс один из самых ленивых футболистов
Один из самых ленивых среди таллантов)
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