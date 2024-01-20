Гути о Феликсе: «Учитывая состояние «Барселоны», он должен играть постоянно. Великолепный игрок, который часто считает, что мир виноват во всем, и злится – это надо менять»

Гути оценил игру Жоау Феликса в «Барселоне».

«Думаю, Жоау Феликс – игрок настроения, и подобный менталитет ему не помогает. Часто он бывает зол на весь мир, считая, что это мир виноват во всем, что с ним происходит. В том числе это стоит изменить, потому что игрок он великолепный.

Учитывая состояние «Барселоны», я считаю, что Жоау Феликс должен играть постоянно. С тем, на что он способен, он может решить игру.

Я играл с футболистами, которые не работали... но я давал им мяч, и они забивали голы.

Часто тебе просто нужно знать, кто играет рядом с тобой. Не нужно спрашивать у Франка Кессиэ, что делает Феликс, и наоборот. Это футбол, тут нужен баланс», – отметил Гути.