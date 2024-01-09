Хави не рассчитывает на Феликса в следующем сезоне. Сохранение Жоау – не приоритет «Барсы» (El Chiringuito)

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

«Барселона» сомневается в необходимости выкупа Жоау Феликса.

Полузащитник, права на которого принадлежат «Атлетико», выступает за «блауграну» на правах аренды без опции выкупа.

По информации El Chiringuito, сохранение Феликса в команде на следующий сезон не является приоритетом для Хави. Главный тренер «Барселоны» не рассчитывает на португальца в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что за новую аренду Феликса «Атлетико» потребует у «Барселоны» более 15 млн евро – выкуп в этом случае будет обязательным.

В текущем сезоне Ла Лиги Феликс провел 15 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика доступна здесь

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34 комментария
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Помотросил и бросил))) а Феликс уже все отношения с Атлетико испортил )
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Та же ситуация, что в Челси - пофеерил пару матчей и сдулся.
Все ожидаемо, Атлетико попал на 100 лямов
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Ответ ta-tosha
Та же ситуация, что в Челси - пофеерил пару матчей и сдулся. Все ожидаемо, Атлетико попал на 100 лямов
Да не, матрасам эти 120 из Каталонии привезли за 2х летнюю аренду Гризмана
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А как визжали фанаты барсы когда он перешёл к ним. Чуть не ли лучшим игроком мира его окрестили.
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Помню тут после его голов Антверпену фаны барсы его уже выкупать собирались и писали, что Феликс попал в атакующую команду, которая его раскроет, а Атлетико просто не знал как его использовать. Получается не Симеоне не давал раскрыться молодому таланту, а что-то другое ? Почему-то Гризманну наоборот в Атлетико лучше и ничего не мешает забивать за сезон больше, чем Феликс за всю карьеру
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Вот бы увидеть его лицо после прочтения этой новости. Как он тотально сжёг все мосты в прессе, плюсом ещё и забил победный гол в ворота матрасов.
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Развод на 127млн, так и будет скитаться по аренда. В Челси тоже ярко начинал, тут история снова повторяется..
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Ответ Benjamin
Да, он не стабилен. Тот же Ферран Торрес посильнее смотрится
Оба стабильны в своей нестабильности
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Ответ Zemanuha
А как визжали фанаты барсы когда он перешёл к ним. Чуть не ли лучшим игроком мира его окрестили.
А пруфы будут ?
+6
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Ответ XavIniesta2008-2015
А пруфы будут ?
комментарии прочти первых матчей
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Помню тут после его голов Антверпену фаны барсы его уже выкупать собирались и писали, что Феликс попал в атакующую команду, которая его раскроет, а Атлетико просто не знал как его использовать. Получается не Симеоне не давал раскрыться молодому таланту, а что-то другое ? Почему-то Гризманну наоборот в Атлетико лучше и ничего не мешает забивать за сезон больше, чем Феликс за всю карьеру
Так писали малолетки, которые не шарят в футболе, они есть среди всех болельщиков. По факту Феликс мешал больше чем приносил пользы. Вот Канселу да, себя показывал
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да Хави и на работу не рассчитывает. у Барсы будет другой тренер
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Дело даже не в Феликсе а в том что Барса изначально не планировал выкупать его)) он снизил зп,аренда почти бесплатная в то время это то что доктор прописал)) а когда надо платить он уже не нужен. Классика
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Феликс умеет клуб доить. Главное удачный старт показать.
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Феликса ждёт "горячий" приём болельщиков по возвращению в Атлетико.
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Ответ Алексей Ненахов
Помотросил и бросил))) а Феликс уже все отношения с Атлетико испортил )
Ну можно в Питер рвануть, там таких лиц (с низкой социальной ответственностью) любят
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А он вроде как в Атлетико обратно и не собирался
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Ответ Evgen_Hazard
Вот бы увидеть его лицо после прочтения этой новости. Как он тотально сжёг все мосты в прессе, плюсом ещё и забил победный гол в ворота матрасов.
Это не новость, это слух. Если это и правда, то он наверняка об этом уже знает или догадывается сам.
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Ответ RG26
Оба стабильны в своей нестабильности
Отрицательная стабильность?
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Это было легко ожидаемо, можно только сделать вывод, что в бчк тугодумы, если им 4 месяца для осознания реального уровня этого продукта пиара понадобилось.
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Ответ Aibek Mak
Дело даже не в Феликсе а в том что Барса изначально не планировал выкупать его)) он снизил зп,аренда почти бесплатная в то время это то что доктор прописал)) а когда надо платить он уже не нужен. Классика
Дело не только в деньгах, но и в игре. Он вообще не вписывается в 4-3-3
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Ответ XavIniesta2008-2015
А пруфы будут ?
https://www.sports.ru/football/1115480853-feliks-zabil-za-barselonu-vo-2-m-matche-podryad-s-uchetom-portugalii-v.html?ysclid=lr69pjbygj860494400
ну читай
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Наконец то Хави начал что-то подозревать)
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Ответ Алексей Ненахов
Помотросил и бросил))) а Феликс уже все отношения с Атлетико испортил )
Играй стабильно, не будут бросать. У барсы и так достаточно проблем, им явно не до благотворительности.
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Никому не нужный. Как Роналду год назад
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Это днище 🤢🤢🤢 везде устроится, покровители очень авторитетные и властные люди у него...
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Феликс то от большей части зарплаты отказался чтобы перейти в барсу.А они его попользуют и выкинут на мороз.Больше ,чем семья😂
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Я бы на месте Феликса не сильно волновался, поскольку велик шанс, что сам Хави будет выставлен на мороз и большой вопрос, как к нему отнесется новый тренер.
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как за это отвалили 120 млн, он уже абсолютно средний игрок
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Хи Хэй Спортс !!!
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