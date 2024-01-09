Хави не рассчитывает на Феликса в следующем сезоне. Сохранение Жоау – не приоритет «Барсы» (El Chiringuito)
«Барселона» сомневается в необходимости выкупа Жоау Феликса.
Полузащитник, права на которого принадлежат «Атлетико», выступает за «блауграну» на правах аренды без опции выкупа.
По информации El Chiringuito, сохранение Феликса в команде на следующий сезон не является приоритетом для Хави. Главный тренер «Барселоны» не рассчитывает на португальца в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что за новую аренду Феликса «Атлетико» потребует у «Барселоны» более 15 млн евро – выкуп в этом случае будет обязательным.
В текущем сезоне Ла Лиги Феликс провел 15 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика доступна здесь.
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