Кристиан Вьери: «Саудовская лига может стать крупнейшей в мире через 5-10 лет, если правительство этого хочет. У них есть Роналду, один из величайших футболистов»

Теги Криштиану Роналду Кристиан Вьери высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Кристиан Вьери оценил перспективы чемпионата Саудовской Аравии.

«Если правительство Саудовской Аравии хочет сделать лигу крупнейшей в мире, то я думаю, что через 5-10 лет они смогут стать крупнейшей лигой в мире. У них есть деньги, у них есть структуры, и они начали строить [новые] стадионы и тренировочные базы.

Это займет не три дня, потому что они только начали, но у них есть один из величайших игроков, которые играли в футбол, Криштиану Роналду, который забил 54 гола в прошлом году, он потрясающий, и ему 38 лет. Он никогда не жалуется, играет в каждом матче, заботится о своем теле невероятным образом – так что нельзя придумать лучшего игрока для продвижения лиги.

Я думаю, что это очень важная лига, и она может играть очень важную роль в будущем», – сказал экс-форвард сборной Италии.

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Думаю чтобы лига стала крупнейшей в мире, в ней как минимум должны быть доморощенные игроки Европейского и мирового уровня, а их нет в СА. Деньги деньгами, но 18 команд упаковать Европейскими и Американскими звездами никак не получиться
+21
-3
+18
Через 5-10 лет, а может и раньше, Саудовская лига догонит Китайскую
+15
-5
+10
Пустынный закончит уже через два года максимум, а дальше-то что?)
+14
-7
+7
ну по деньгам только крупнейшей, хотя думаю довольно скоро шейхам надоест просто так миллионы платить, уровень игры то особо не растет, звезды пенсионного возраста приезжают туда как на курорт и особо не напрягаются на поле
+7
-2
+5
Ответ Капибарбер
Пустынный закончит уже через два года максимум, а дальше-то что?)
А дальше ЧМ
+5
-1
+4
5-10 лет назад нечто подобное говорили про Китайскую Супер Лигу.
+4
-2
+2
А в РПЛ был Роберто Карлос
+2
0
+2
Ответ Kex
Бургерный уже закончил 😂😂😂
Ты много раз возвращался в игру которую прошел ?)
+2
0
+2
Как она может стать лучшей в мире, если там на стадион ходят 3 человека и никто не хочет их смотреть в Европе?
К тому же климат специфический, законы/менталитет и так далее, далеко не все туда согласятся поехать даже за огромные деньги.

Это отличный чемпионат для пенсии, куда едут звезды за чемоданом бабла и играют стоя. Рядом где-то Кришти стату шакалит.
Шейхи аплодируют и дарят всем ролексы.
+3
-1
+2
Ответ Винстон Лайтс
5-10 лет назад нечто подобное говорили про Китайскую Супер Лигу.
При том что шансы китайской лиги еще можно было рассматривать хоть немножко серьезно, рынок в полтора миллиарда человек, бешено растущая индустрия развлечений, благоприятный климат, куча существующих стадионов на 50 тысяч человек и больше...
+1
0
+1
Ответ Клубное Тв Реала
Роналду вернется в Европу забьет те же 50 голов и все кто издевался над ним будут извиняться
А потом проснётся в пустыне, на стадионе с 10 тысячами зрителей.
+2
-1
+1
Ответ Penarol
В страну, где запрещены порнография и гомосексуализм, ни один молодой игрок из АПЛ или Испании не поедет даже за очень большие деньги.
а ты без этого жить не можешь как я понял?)
0
0
0
Ответ TaR
С учетом того что ЧМ 2034 пройдет в Саудовской Аравии - да, все так. Ближайшие 10 лет арабы будут вкладывать деньги в футбол точно, вопрос в том как на это будут смотреть ФИФА и, главное, УЕФА. Не удивлюсь если придумают какие-нибудь запреты на трансферы, чтобы поток остановить. P.S. Сравнение с китайской лигой неуместно, совсем другой путь
Конечно, другой путь, в Китае были шансы взлететь, с таким-то огромным рынком и хорошим климатом. Сауды сольются мгновенно, при первых трудностях.
0
0
0
Ответ TaR
С учетом того что ЧМ 2034 пройдет в Саудовской Аравии - да, все так. Ближайшие 10 лет арабы будут вкладывать деньги в футбол точно, вопрос в том как на это будут смотреть ФИФА и, главное, УЕФА. Не удивлюсь если придумают какие-нибудь запреты на трансферы, чтобы поток остановить. P.S. Сравнение с китайской лигой неуместно, совсем другой путь
Сравнение только в том, что это обе нефутбольные страны, то есть рынок надо формировать полностью с нуля.
+1
-1
0
Ответ Капибарбер
Пустынный закончит уже через два года максимум, а дальше-то что?)
Бургерный уже закончил 😂😂😂
+1
-1
0
у них есть роналду)))) что он в пустыне все 10 лет будет ходить как Моисей)
0
0
0
Роналду уникум. А все остальные - нытики. Бензема/Хендерсон/Лапорт/Фирмино...
Ну и Неймар,как обычно. Контракт рубанул,и отчалил на лечение.
+2
-2
0
Что то совсем, не слышно про китайцев. Они лет 5 назад, тоже скупали бывших звезд. Пытаясь развивать китайскую лигу.
0
0
0
Неймар не считается?
0
0
0
По фактам
0
0
0
База
+2
-2
0
НЕТ
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий