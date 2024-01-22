Кристиан Вьери: «Саудовская лига может стать крупнейшей в мире через 5-10 лет, если правительство этого хочет. У них есть Роналду, один из величайших футболистов»
Кристиан Вьери оценил перспективы чемпионата Саудовской Аравии.
«Если правительство Саудовской Аравии хочет сделать лигу крупнейшей в мире, то я думаю, что через 5-10 лет они смогут стать крупнейшей лигой в мире. У них есть деньги, у них есть структуры, и они начали строить [новые] стадионы и тренировочные базы.
Это займет не три дня, потому что они только начали, но у них есть один из величайших игроков, которые играли в футбол, Криштиану Роналду, который забил 54 гола в прошлом году, он потрясающий, и ему 38 лет. Он никогда не жалуется, играет в каждом матче, заботится о своем теле невероятным образом – так что нельзя придумать лучшего игрока для продвижения лиги.
Я думаю, что это очень важная лига, и она может играть очень важную роль в будущем», – сказал экс-форвард сборной Италии.
К тому же климат специфический, законы/менталитет и так далее, далеко не все туда согласятся поехать даже за огромные деньги.
Это отличный чемпионат для пенсии, куда едут звезды за чемоданом бабла и играют стоя. Рядом где-то Кришти стату шакалит.
Шейхи аплодируют и дарят всем ролексы.
Ну и Неймар,как обычно. Контракт рубанул,и отчалил на лечение.