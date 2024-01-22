Шахматист Есипенко: «Я фанат Криштиану Роналду, поэтому априори поддерживал его команды. Пришлось даже немного «МЮ», это было тяжело»

Теги Боруссия Дортмунд Байер Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Арсенал высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Андрей Есипенко Шахматы

Шахматист Андрей Есипенко назвал себя фанатом Криштиану Роналду.

– Ты фанат «Арсенала». Есть ли еще какие-то команды, сборные, футболисты, за которых ты болеешь?

– Да, но не сказать, что я за них прям болею. «Арсенал» стоит особняком, это моя главная любовь. Мне интересно сейчас следить за «Байером», потому что команда уж больно хорошо играет. Раньше мне нравилась дортмундская «Боруссия». В Испании и Италии особо никто не нравится.

А вообще, я фанат Криштиану Роналду, поэтому априори поддерживал команды, за которые он играл. Когда он выступал за «Манчестер Юнайтед», пришлось даже за них немного… Это было тяжело. Не сказать, что я именно за команду болел, скорее, хотел, чтобы у Криштиану все было хорошо.

– Смотришь матчи с Роналду в саудовской Про-Лиге?

– Я больше за результатами слежу. Мне приходят уведомления, когда «Аль-Наср» играет. Я смотрю результаты матчей, положение в таблице, но чтобы прям наблюдать за трансляциями… Честно говоря, даже не знаю, где их искать. Тем не менее я всегда включаю обзоры матчей, смотрю голы Роналду, когда он забивает, – сказал российский гроссмейстер Есипенко.

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12 комментариев
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Ответ Капибарбер
глор Рональду как же это по спортсовски
то-то смотрю бомбит пешеглоров даже такая невинная инфа🤣
+11
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+5
Ответ QWertY
Всегда презирал таких. Подобные глоры даже после ухода их фрукта продолжают гадить на ветках бывших клубов
Да, это уже классика. Любая осечка Ювентуса или МЮ, и в топе комментариев с сотней накрученных ботами плюсиков однотипное: "Опять этот Криштиану тянет команду вниз и не отрабатывает в обороне!". Типа смешно должно быть кому-то 🤷🏻‍♂️
Вообще глядя на то, как фаны сливочных, утратив последние остатки элементарной человеческой совести, всеми силами оправдывают вчерашний судейский позор с Альмерией, понимаешь, что это было идеальное сочетание максимально возможной мерзости - объединение болельщиков Роналду и Реала. Подобное тянется к подобному.
+11
-8
+3
Считаю глупым болеть за игрока, в командном виде спорта
+4
-3
+1
А я этого не понимаю. Закончит играть футболист. И закончился болельщик.
+4
-4
0
здесь кому-то интересно за кого болеет шахматист Есипенко? что за тупая статья? лучше вообще не писать ничего, чем такой бред...
+3
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0
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