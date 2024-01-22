Шахматист Есипенко: «Я фанат Криштиану Роналду, поэтому априори поддерживал его команды. Пришлось даже немного «МЮ», это было тяжело»

Шахматист Андрей Есипенко назвал себя фанатом Криштиану Роналду.

– Ты фанат «Арсенала». Есть ли еще какие-то команды, сборные, футболисты, за которых ты болеешь?

– Да, но не сказать, что я за них прям болею. «Арсенал» стоит особняком, это моя главная любовь. Мне интересно сейчас следить за «Байером», потому что команда уж больно хорошо играет. Раньше мне нравилась дортмундская «Боруссия». В Испании и Италии особо никто не нравится.

А вообще, я фанат Криштиану Роналду, поэтому априори поддерживал команды, за которые он играл. Когда он выступал за «Манчестер Юнайтед», пришлось даже за них немного… Это было тяжело. Не сказать, что я именно за команду болел, скорее, хотел, чтобы у Криштиану все было хорошо.

– Смотришь матчи с Роналду в саудовской Про-Лиге?

– Я больше за результатами слежу. Мне приходят уведомления, когда «Аль-Наср» играет. Я смотрю результаты матчей, положение в таблице, но чтобы прям наблюдать за трансляциями… Честно говоря, даже не знаю, где их искать. Тем не менее я всегда включаю обзоры матчей, смотрю голы Роналду, когда он забивает, – сказал российский гроссмейстер Есипенко.