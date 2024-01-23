Слуцкий об игре «Шанхая»: «Она должна дойти до автоматизма. Но не в смысле роботизированности – у игроков много свободы»

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа тактика Р-Спорт Футбол

Леонид Слуцкий рассказал о своих ожиданиях от игры «Шанхая».

В конце декабря прошлого года китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» объявил о назначении российского специалиста главным тренером.

Под его руководством команда провела товарищеские матчи против олимпийской сборной Китая и клуба «Чанчунь Ятай». Обе игры завершились со счетом 1:1.

Об идеальной игре

«Если говорить о моей мечте, в зависимости от ситуации наша команда должна все возможные типы атаки и обороны. Идеальный вариант для меня, если мы на протяжении долгого времени будем контролировать мяч, в случае потери быстро переключаться в переходную фазу и, в зависимости от того, где это произойдет, мы снова должны начинать быструю или позиционную атаку.

Но это лучший вариант на мой взгляд. Мы должны быть готовы к тому, что что-то пойдет не так. У нас должен быть и план B, и план C. Сейчас я стараюсь объяснить все правила, все принципы и все сценарии игры футболистам».

Об автоматизме

«Моя цель – чтобы каждый игрок знал, что делать в любой ситуации на футбольном поле. И неважно, будет это ситуация в атаке, в обороне, в переходной фазе, или при стандартном положении.

Моя итоговая цель, если мы говорим о тактике, – все должны играть автоматически, не задумываясь о верных или неверных решениях. В конце концов игра должна дойти до автоматизма. Но не в смысле роботизированности – у игроков много свободы, но в рамках определенных требований», – сказал Слуцкий

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10 комментариев
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8 февраля Шанхай Слуцкого против Зенита.
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Завтра 24.01 Шанхай Слуцкого против Аль-Наср Роналду. Дождались!
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Ответ Капибарбер
муса ран
Камон же.
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я поддерживаю Слуцкого, по мне так он уже сейчас сделал для нашего футбола уж не меньше чем всякие " не лицензированные цари"!
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Ответ Капибарбер
муса ран
Хочется пошутить что Му Са, но у него там сейчас Малеле нападающий.
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