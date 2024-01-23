Хави о матче с «Атлетиком»: «Барселона» в трех играх от трофея. Соперник – одна из сильнейших команд на этой стадии, но мы готовы к противостоянию»

Теги Барселона Атлетик Бетис Хави Ла Лига Кубок Испании Футбол

Хави поделился ожиданиями от матча с «Атлетиком».

«Барселона» сыграет с «Атлетиком» на выезде в завтрашнем матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Это очень важный матч, борьба за титул на выбывание. Это соперник, которого мы не хотели, [они будут играть] на своем поле, при своих болельщиках, у них отличный тренер... Это одна из самых сильных команд на этой стадии. На днях они проиграли «Валенсии», но они играют смело, прессингуют... Очень сложное противостояние. Но мы к нему готовы. На днях мы также победили на стадионе, где еще никто не выигрывал. Мы находимся в трех матчах от титула.

Было бы здорово выиграть завтрашний матч, а затем полуфинал и финал. Нужно показать хорошую игру. В прошлом матче мы были в порядке, за исключением 10 минут. Но завтра мы не сможем так много владеть мячом. Обстановка [на «Сан-Мамесе»] не такая, как на «Бенито Вильямарин», – сказал главный тренер «Барселоны».

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30 комментариев
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Ответ predMBAPPE
Барса идёт за треблом😎 Начнут с кубка, потом возьмут лигу и Размажут Ливерпуль, МС и Баварию в плей-офф ЛЧ 😎🔥
вы на PS4 или PS5 играете?
+25
-2
+23
Ответ Темирлан Шаваев
а че он должен сказать?к тому же он не говорит что размажет их по полю.
Сейчас это мейнстрим, пнуть Хави, сказать, что он ноет, болтает и получить плюсик в копилку
+23
-4
+19
Ответ Нико Росберг
бесконечная болтовня. Объективно, с учетом того, что для Барсы матч гостевой, фаворит завтра Атлетик Б.
а че он должен сказать?к тому же он не говорит что размажет их по полю.
+12
-3
+9
Ответ Нико Росберг
бесконечная болтовня. Объективно, с учетом того, что для Барсы матч гостевой, фаворит завтра Атлетик Б.
Бесконечная болтовня -- это комментарии местных хейтров на ветках Барсы.
Объективно -- выезд на Сан Мамес ,к нынешнему Бильбао, сейчас испытание не легче , чем выезд на Ванда Метрополино, но никакого статуса фаворита пары у Атлетика нет, а в остальном игра покажет .
Если все так "Объективно" для Вас, то не забудьте навалить ставочку, да по-жирнее, ведь такой коэффициент на "объективного" фаворита практически никогда не дают.
Это, возможно, Ваш шанс разбогатеть)
+5
-2
+3
Четыре матча нужно еще сыграть, чтобы выиграть титул
+2
0
+2
Ответ predMBAPPE
Барса идёт за треблом😎 Начнут с кубка, потом возьмут лигу и Размажут Ливерпуль, МС и Баварию в плей-офф ЛЧ 😎🔥
Ливерпуль в какой стадии лч играет? Может, в стадии «Мы отомстим Реалу снова»?.😁😁😁
+7
-5
+2
Ответ predMBAPPE
Барса идёт за треблом😎 Начнут с кубка, потом возьмут лигу и Размажут Ливерпуль, МС и Баварию в плей-офф ЛЧ 😎🔥
Шансы на эти трофеи невелики. Бросим монетку: орёл - выиграем Кубок, решка - Ла Лигу, если монета ... встанет на ребро - возьмём ЛЧ, а уж если ... зависнет в воздухе - оформим требл!
+2
0
+2
Ответ Гномович!
Атлетико в кубке сильнейшая команда с большим отрывом...потом идут Жирона и Бильбао...андердоги Барса, Мальорка и Севилья.
Не на шутку ты обкакался конечно после 4:2))
+2
-1
+1
Ответ Маулен Габбасов
Четыре же. В полуфинале две игры
Наверное, перевод некорректный, а имелись ввиду 3 соперника
0
0
0
Барселона уверенно победит Атлетик.
+9
-9
0
Ответ Гномович!
Атлетико в кубке сильнейшая команда с большим отрывом...потом идут Жирона и Бильбао...андердоги Барса, Мальорка и Севилья.
я,опять пожалею тебя,опять
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Ответ Ansu Fati
Не на шутку ты обкакался конечно после 4:2))
😁
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Ответ Muzaffer Batyrkhodzhaev
какая еще рейтинг?) зачем мне твои рейтинги? что мне он даст?) ты что школьник чтоли?
да нет брат мой, просто ты столько тут лет и всего плюс 18.впервой вижу такое
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Ответ Ru Gold
18 рейтинг??? ?????? ?))))) я в шоке 🤯
какая еще рейтинг?) зачем мне твои рейтинги? что мне он даст?) ты что школьник чтоли?
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Ответ Muzaffer Batyrkhodzhaev
да ладно?) прям уверенно?) посмотрим завтра)
У Атлетика закончила серия без поражений.
( с Валенсией отвратительно сыграли )
Так что тут бабушка надвое сказала чья возьмёт
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Ответ Muzaffer Batyrkhodzhaev
да ладно?) прям уверенно?) посмотрим завтра)
18 рейтинг???

??????
?))))) я в шоке 🤯
+1
-1
0
Ответ Muzaffer Batyrkhodzhaev
да ладно?) прям уверенно?) посмотрим завтра)
прям уверенно!
+2
-2
0
Ответ Ru Gold
Барселона уверенно победит Атлетик.
да ладно?) прям уверенно?) посмотрим завтра)
+2
-2
0
Ответ Нико Росберг
вы на PS4 или PS5 играете?
на ХуаФэй)
0
0
0
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ливерпуль в какой стадии лч играет? Может, в стадии «Мы отомстим Реалу снова»?.😁😁😁
хотел написать Реал, опечатка вышла)
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0
Четыре же. В полуфинале две игры
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Меньше болтать и больше делать.
+2
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