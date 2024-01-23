Хави о матче с «Атлетиком»: «Барселона» в трех играх от трофея. Соперник – одна из сильнейших команд на этой стадии, но мы готовы к противостоянию»
Хави поделился ожиданиями от матча с «Атлетиком».
«Барселона» сыграет с «Атлетиком» на выезде в завтрашнем матче 1/4 финала Кубка Испании.
«Это очень важный матч, борьба за титул на выбывание. Это соперник, которого мы не хотели, [они будут играть] на своем поле, при своих болельщиках, у них отличный тренер... Это одна из самых сильных команд на этой стадии. На днях они проиграли «Валенсии», но они играют смело, прессингуют... Очень сложное противостояние. Но мы к нему готовы. На днях мы также победили на стадионе, где еще никто не выигрывал. Мы находимся в трех матчах от титула.
Было бы здорово выиграть завтрашний матч, а затем полуфинал и финал. Нужно показать хорошую игру. В прошлом матче мы были в порядке, за исключением 10 минут. Но завтра мы не сможем так много владеть мячом. Обстановка [на «Сан-Мамесе»] не такая, как на «Бенито Вильямарин», – сказал главный тренер «Барселоны».
Объективно -- выезд на Сан Мамес ,к нынешнему Бильбао, сейчас испытание не легче , чем выезд на Ванда Метрополино, но никакого статуса фаворита пары у Атлетика нет, а в остальном игра покажет .
Если все так "Объективно" для Вас, то не забудьте навалить ставочку, да по-жирнее, ведь такой коэффициент на "объективного" фаворита практически никогда не дают.
Это, возможно, Ваш шанс разбогатеть)
( с Валенсией отвратительно сыграли )
Так что тут бабушка надвое сказала чья возьмёт
??????
?))))) я в шоке 🤯