В раздевалке «Барселоны» была плохая атмосфера, но победа над «Бетисом» дала стимулирующий эффект: «Они хотели похоронить нас раньше времени»

Теги Барселона Бетис Тиаго Мотта Хави Ла Лига Футбол

Моральный дух в раздевалке «Барселоны» возрос после победы над «Бетисом».

Каталонский клуб победил со счетом 4:2 в матче Ла Лиги.

Как пишет Diario Sport, после поражения от «Реала» в финале Суперкубка Испании в раздевалке «Барселоны» преобладала плохая атмосфера.

Это вызвало разговоры о возможной отставке Хави, а в качестве преемника назывался Тиаго Мотта. Сообщается, что окружение Хави восприняло эту информацию как неуважение.

Впрочем, такая победа, как в игре с «Бетисом», дала стимулирующий эффект для «Барселоны», в отличие от того, если бы каталонцы одержали легкую победу.

«Они хотели похоронить нас раньше времени», – передает источник издание такое высказывание из раздевалки «Барселоны».

33 комментария
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Сколько на ветке Барселоны фанатов Реала! Ужас! Ребята, скажите, вам за это платят? Просто интересно. Вот я, к примеру, болельщик Барсы, уже лет 20, не скрываю этого. И ни разу не заглядывал на ветку Реала, даже в мыслях не было. Мне здесь интересно, хочу узнавать что-то новое про свой клуб, переживаю, чем-то делюсь, стараюсь быть максимально корректным. Наверное, если вы постоянно здесь пытаетесь принизить Барсу, значит, действительно у вас «подгорает», вы нутром чувствуете «кто есть кто», завидуете, но вот таким «оригинальным» способом. По другому у вас не получается. Спите и видите, какую бы гадость еще впарить!
+52
-21
+31
Ответ Nik Wassermann
Сколько на ветке Барселоны фанатов Реала! Ужас! Ребята, скажите, вам за это платят? Просто интересно. Вот я, к примеру, болельщик Барсы, уже лет 20, не скрываю этого. И ни разу не заглядывал на ветку Реала, даже в мыслях не было. Мне здесь интересно, хочу узнавать что-то новое про свой клуб, переживаю, чем-то делюсь, стараюсь быть максимально корректным. Наверное, если вы постоянно здесь пытаетесь принизить Барсу, значит, действительно у вас «подгорает», вы нутром чувствуете «кто есть кто», завидуете, но вот таким «оригинальным» способом. По другому у вас не получается. Спите и видите, какую бы гадость еще впарить!
Так зайди на ветку Реала и офегеешь, сколько там твоих гадость пишет :)
+33
-16
+17
Ответ Сикарио
Навес Беллингема, Карвахаааааааль 3-2!!!! Ахахахахахахаххахахаха))))
да ради Бога, такими судейскими победами если гордитесь ,то флажок вам в руки!))
+28
-13
+15
А diario sport всё лодку расшатывает
+10
-2
+8
Что надо сделать Барселоне давным-давно - закрыть команду к чертовой матери от журналюг! Найти тех людей в клубе, кто сливает информацию, и уволить немедля.
Ограничить все контакты с прессой. Никаких разговоров по душам. На все «инсайды» от СМИ отвечать «выдумка» и «это заведомая ложь». Все интервью - стерильные на БарсаТВ (или как там их клубное ТВ называется).
Потому что количество слухов вокруг команды запредельное. Без конца пытаются столкнуть лбами руководство, тренеров, игроков. Конечно, это влияет на команду! Так зачем же двери на распашку держать? Не говорите с прессой вообще!
На обязательных интервью сказали дежурные фразы и «До свидания!»
Про трансферы - «не планируется». На гнилые вопросы вообще не отвечать, просто игнорировать. И напряжение сразу уйдет, команде легче станет, результаты улучшаться.
+7
0
+7
Ответ Nik Wassermann
Сколько на ветке Барселоны фанатов Реала! Ужас! Ребята, скажите, вам за это платят? Просто интересно. Вот я, к примеру, болельщик Барсы, уже лет 20, не скрываю этого. И ни разу не заглядывал на ветку Реала, даже в мыслях не было. Мне здесь интересно, хочу узнавать что-то новое про свой клуб, переживаю, чем-то делюсь, стараюсь быть максимально корректным. Наверное, если вы постоянно здесь пытаетесь принизить Барсу, значит, действительно у вас «подгорает», вы нутром чувствуете «кто есть кто», завидуете, но вот таким «оригинальным» способом. По другому у вас не получается. Спите и видите, какую бы гадость еще впарить!
Просто их бесит что Барса когда то громила Реала похлеще чем фильмах для взрослых, по другому полный декласс. Так вот они до сих пор в обиде.
+20
-15
+5
Ответ madrilenos
😅😅😅😅 серьёзно сейчас? зайди во вчерашние комментарии под новостями про Мадрид и увидишь там очень много фанатов твоего клуба 😅😅 ну и самый конечно позорный момент, это под новостья матча Бетис/Барселоны в топе был комментарий про судейство в матче Мадрида)))
"под новостья матча Бетис/Барселоны в топе был комментарий про судейство в матче Мадрида"
И? Это ведь было на ветке Барсы, а на ветке Барсы болельщики могут обсуждать любые новости, ситуации, скандалы - да что угодно. Специально не пишу, чьи болельщики. Считаю, что любые. Даже болельщики "Тяжпромсельхозмаш" из Козолуповки. Вопрос ведь не в том, чьи болельщики, а в том, чтобы не писать всякую ахинею типа "бе-бе-бе козлы". Общение должно быть уважительным, без злорадства и голословных обвинений. Немного иронии допускаю)))).
И да, с прискорбием вынужден признать, что на ветках Реала пасутся стада школоты, которые в самом деле считают себя болельщиками Барселоны.
+2
0
+2
Эта победа будет ничего не значить , если в следущей игре будет поражение . Хочется верить в лучшее , поэтому желаю удачи Барселоне !
+7
-5
+2
После матча с АТМ тоже думали, что Барса вернулась, но мы сразу же обосрались…
+2
0
+2
Ответ Direct free kick
Пиоли на днях по сути повторил стату Анчелотти по 100 победам в серии А. 100 и 166 против 100 в 165. Вот это и есть реальный уровень кривоброго на дистанции без череды отскоков типо Альмерии
И у Пиоли нет мировых звёзд Зидорф, Пирло, Индзаги, Мальдини, Неста, Кака
+3
-1
+2
Ответ madrilenos
😅😅😅😅 серьёзно сейчас? зайди во вчерашние комментарии под новостями про Мадрид и увидишь там очень много фанатов твоего клуба 😅😅 ну и самый конечно позорный момент, это под новостья матча Бетис/Барселоны в топе был комментарий про судейство в матче Мадрида)))
Я так понимаю мы должны сидеть смирно и смотреть как судьи тащат за уши сливочных к трофею Ла Лиги?😃
+1
0
+1
Ответ Nik Wassermann
Сколько на ветке Барселоны фанатов Реала! Ужас! Ребята, скажите, вам за это платят? Просто интересно. Вот я, к примеру, болельщик Барсы, уже лет 20, не скрываю этого. И ни разу не заглядывал на ветку Реала, даже в мыслях не было. Мне здесь интересно, хочу узнавать что-то новое про свой клуб, переживаю, чем-то делюсь, стараюсь быть максимально корректным. Наверное, если вы постоянно здесь пытаетесь принизить Барсу, значит, действительно у вас «подгорает», вы нутром чувствуете «кто есть кто», завидуете, но вот таким «оригинальным» способом. По другому у вас не получается. Спите и видите, какую бы гадость еще впарить!
😅😅😅😅 серьёзно сейчас? зайди во вчерашние комментарии под новостями про Мадрид и увидишь там очень много фанатов твоего клуба 😅😅 ну и самый конечно позорный момент, это под новостья матча Бетис/Барселоны в топе был комментарий про судейство в матче Мадрида)))
+5
-4
+1
Ответ Direct free kick
Пиоли на днях по сути повторил стату Анчелотти по 100 победам в серии А. 100 и 166 против 100 в 165. Вот это и есть реальный уровень кривоброго на дистанции без череды отскоков типо Альмерии
Действительно, вот только нынешняя Серия А и в подметки не годится той, что была в нулевых.
+1
-1
0
Ответ Nik Wassermann
Сколько на ветке Барселоны фанатов Реала! Ужас! Ребята, скажите, вам за это платят? Просто интересно. Вот я, к примеру, болельщик Барсы, уже лет 20, не скрываю этого. И ни разу не заглядывал на ветку Реала, даже в мыслях не было. Мне здесь интересно, хочу узнавать что-то новое про свой клуб, переживаю, чем-то делюсь, стараюсь быть максимально корректным. Наверное, если вы постоянно здесь пытаетесь принизить Барсу, значит, действительно у вас «подгорает», вы нутром чувствуете «кто есть кто», завидуете, но вот таким «оригинальным» способом. По другому у вас не получается. Спите и видите, какую бы гадость еще впарить!
Голову включи, если не заходишь ты, заходят другие идиоты.
+2
-2
0
Ответ Ru Gold
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Сикарио
Комментарий скрыт
Восточный, красивый ник у тебя
+3
-3
0
Ответ Direct free kick
Пиоли на днях по сути повторил стату Анчелотти по 100 победам в серии А. 100 и 166 против 100 в 165. Вот это и есть реальный уровень кривоброго на дистанции без череды отскоков типо Альмерии
База.
+1
-1
0
Ответ dr. cage
Комментарий скрыт
Лучше проигрывать, как Барса, чем выигрывать, как Реал

Пс - экс-фан Реала
+10
-10
0
А не спеши ты нас хоронить,
А у нас ещё здесь дела.
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0
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Они хотели похоронить нас, но не знали что мы семена
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0
0
Комментарий удален модератором
а что забыли на ветке Барселоны ручные болельщик и судейского реала????
+8
-8
0
Барселона команда силы воли ! в отличие от проекта реал.
+8
-8
0
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