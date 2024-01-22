В раздевалке «Барселоны» была плохая атмосфера, но победа над «Бетисом» дала стимулирующий эффект: «Они хотели похоронить нас раньше времени»
Моральный дух в раздевалке «Барселоны» возрос после победы над «Бетисом».
Каталонский клуб победил со счетом 4:2 в матче Ла Лиги.
Как пишет Diario Sport, после поражения от «Реала» в финале Суперкубка Испании в раздевалке «Барселоны» преобладала плохая атмосфера.
Это вызвало разговоры о возможной отставке Хави, а в качестве преемника назывался Тиаго Мотта. Сообщается, что окружение Хави восприняло эту информацию как неуважение.
Впрочем, такая победа, как в игре с «Бетисом», дала стимулирующий эффект для «Барселоны», в отличие от того, если бы каталонцы одержали легкую победу.
«Они хотели похоронить нас раньше времени», – передает источник издание такое высказывание из раздевалки «Барселоны».
Ограничить все контакты с прессой. Никаких разговоров по душам. На все «инсайды» от СМИ отвечать «выдумка» и «это заведомая ложь». Все интервью - стерильные на БарсаТВ (или как там их клубное ТВ называется).
Потому что количество слухов вокруг команды запредельное. Без конца пытаются столкнуть лбами руководство, тренеров, игроков. Конечно, это влияет на команду! Так зачем же двери на распашку держать? Не говорите с прессой вообще!
На обязательных интервью сказали дежурные фразы и «До свидания!»
Про трансферы - «не планируется». На гнилые вопросы вообще не отвечать, просто игнорировать. И напряжение сразу уйдет, команде легче станет, результаты улучшаться.
И? Это ведь было на ветке Барсы, а на ветке Барсы болельщики могут обсуждать любые новости, ситуации, скандалы - да что угодно. Специально не пишу, чьи болельщики. Считаю, что любые. Даже болельщики "Тяжпромсельхозмаш" из Козолуповки. Вопрос ведь не в том, чьи болельщики, а в том, чтобы не писать всякую ахинею типа "бе-бе-бе козлы". Общение должно быть уважительным, без злорадства и голословных обвинений. Немного иронии допускаю)))).
И да, с прискорбием вынужден признать, что на ветках Реала пасутся стада школоты, которые в самом деле считают себя болельщиками Барселоны.
Пс - экс-фан Реала
А у нас ещё здесь дела.