В раздевалке «Барселоны» была плохая атмосфера, но победа над «Бетисом» дала стимулирующий эффект: «Они хотели похоронить нас раньше времени»

Моральный дух в раздевалке «Барселоны» возрос после победы над «Бетисом».

Каталонский клуб победил со счетом 4:2 в матче .

Как пишет Diario Sport, после поражения от «Реала» в финале Суперкубка Испании в раздевалке «Барселоны» преобладала плохая атмосфера.

Это вызвало разговоры о возможной отставке , а в качестве преемника назывался . Сообщается, что окружение Хави восприняло эту информацию как неуважение.

Впрочем, такая победа, как в игре с «Бетисом», дала стимулирующий эффект для «Барселоны», в отличие от того, если бы каталонцы одержали легкую победу.

«Они хотели похоронить нас раньше времени», – передает источник издание такое высказывание из раздевалки «Барселоны».