Мерсон верит в чемпионство «Арсенала»: «Два года назад «Ливерпуль» обыграл бы их с разницей в 4-5 голов. Сейчас это другая команда»

Пол Мерсон верит, что «Арсенал» способен выиграть АПЛ в этом сезоне.

«Арсенал» сейчас другая команда. Они многому научились в прошлом сезоне, и с появлением Деклана Райса вышли на новый уровень. Думаю, они могут продолжить в том же духе и на этот раз выиграть титул.

Они бы проиграли [«Ливерпулю» на «Энфилде»] два года назад. « » обыграл бы их с разницей в 4-5 голов. [В субботу] этого не случилось, они держались и могли бы забить.

Думаю, их проблемой мог бы стать левый защитник. Им нужен для игр с командами ниже классом, когда они доминируют. Но когда они играют с топ-командами…

Но сейчас у них хороший календарь. Если они не выиграют следующие четыре матча [против «Вест Хэма», «Фулхэма», «Кристал Пэлас» и «Ноттингема»], то не имеют права выиграть Премьер-лигу – такие матчи нужно выигрывать.

Сейчас я считаю «Арсенал» командой. Если они выиграют свои следующие четыре матча, то у них будет 22 игры в запасе», – сказал бывший игрок « ».

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