«Зинченко – проблема для «Арсенала». Его игра может стоить им титула». Экс-защитник сборной Англии Грэй об украинце

Экс-защитник сборной Англии считает, что Александр Зинченко вредит «Арсеналу».

«Я видел не один его матч и, честно говоря, считаю, что он может стоить «Арсеналу» победы в . Вот насколько эта проблема серьезная.

Я не говорю, что он ужасный игрок. Нет, он играл за «Манчестер Сити», уже побеждал. И он определенно проявлял себя в « ». И довольно непросто критиковать его, когда думаешь о том, через что пришлось пройти ему и его семье за последние полтора года.

Но если судить по его игре и тому, что я видел, то он проблема для «Арсенала».

Общение левого защитника с центральным защитником играет ключевую роль. Но не видно, чтобы у Зинченко и двух центральных защитников был хороший контакт.

И я думаю, что ему тяжело в ситуациях один на один с соперником, потому что ему не хватает скорости.

Для этой страны он вообще мало играет в обороне, он постоянно находится в полузащите. Уверен, что он и хочет там играть. Ради него тренеры меняли тактику и делали Зинченко инвертированным крайним защитником. В определенных матчах, таких как с « », так поступать нельзя, в защите должны играть четверо или пятеро, нужна надежность. Нужно, чтобы защитник оставался защитником.

И Зинченко придется это делать. Если он не сможет делать это регулярно, то станет проблемой для «Арсенала». И именно этого может не хватить «Арсеналу» для чемпионства», – сказал Майкл Грэй.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам