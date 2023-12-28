«Зинченко – проблема для «Арсенала». Его игра может стоить им титула». Экс-защитник сборной Англии Грэй об украинце

Теги Ливерпуль Майкл Грэй Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Футбол

Экс-защитник сборной Англии считает, что Александр Зинченко вредит «Арсеналу».

«Я видел не один его матч и, честно говоря, считаю, что он может стоить «Арсеналу» победы в АПЛ. Вот насколько эта проблема серьезная.

Я не говорю, что он ужасный игрок. Нет, он играл за «Манчестер Сити», уже побеждал. И он определенно проявлял себя в «Арсенале». И довольно непросто критиковать его, когда думаешь о том, через что пришлось пройти ему и его семье за последние полтора года.

Но если судить по его игре и тому, что я видел, то он проблема для «Арсенала».

Общение левого защитника с центральным защитником играет ключевую роль. Но не видно, чтобы у Зинченко и двух центральных защитников был хороший контакт.

И я думаю, что ему тяжело в ситуациях один на один с соперником, потому что ему не хватает скорости.

Для этой страны он вообще мало играет в обороне, он постоянно находится в полузащите. Уверен, что он и хочет там играть. Ради него тренеры меняли тактику и делали Зинченко инвертированным крайним защитником. В определенных матчах, таких как с «Ливерпулем», так поступать нельзя, в защите должны играть четверо или пятеро, нужна надежность. Нужно, чтобы защитник оставался защитником.

И Зинченко придется это делать. Если он не сможет делать это регулярно, то станет проблемой для «Арсенала». И именно этого может не хватить «Арсеналу» для чемпионства», – сказал Майкл Грэй.

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33 комментария
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Какие же это тяжелые испытания выпали на его долю за полтора года сидения в городе Лондоне?
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Ответ Назар Игорь
Какие же это тяжелые испытания выпали на его долю за полтора года сидения в городе Лондоне?
Странно думать, что у Зинченко нет родных и близких на Украине.
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После этих слов на Эмирейтс начался сущий кошмар. Поле было затоплено.
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Ответ Назар Игорь
Какие же это тяжелые испытания выпали на его долю за полтора года сидения в городе Лондоне?
Не забывай - И его семьи!!! )
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Так и до слез человека довести можно
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А разве можно так говорить о таком "великом" борцуне за не менее "великую" Окраину. Это прямо "рашизм" какой-то. Не агент ли Грей ФСБ? Великий плакса может погибнуть от обезвоживания, так рыдать будет.
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Весь Лондон слезами зальет мужчина
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надо его в центр переводить просто
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Представляю какой был бы уровень критики, не будь Зинченко украинцем
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Ответ Pigmalion
Странно думать, что у Зинченко нет родных и близких на Украине.
так что же он их не вывез? Денег у него дофига, с учетом бесконечной украинской коррупции, вывезти можно кого годно
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В Лондоне ожидаются дожди до конца недели
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Ответ карабашка
Полностью согласен.Вообще не понимаю,что этот футболист делает в английских топ-клубах. Совершенно не привязываясь к его национальности.
в прошлом сезоне был очень хорош, глупый коммент
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Ответ Prokuror Prokurorov
После этих слов на Эмирейтс начался сущий кошмар. Поле было затоплено.
Ты сквиртанул?
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Ответ xQcoW
При Венгере была традиция у Арсенала занимать 4 место. Надеюсь, Артета продолжит святые традиции легенды
А ещё традиция ни разу не вылететь из премьер лиги)
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Ответ Pigmalion
Странно думать, что у Зинченко нет родных и близких на Украине.
Так перевези семью в Англию, кто против?
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Ответ Назар Игорь
Какие же это тяжелые испытания выпали на его долю за полтора года сидения в городе Лондоне?
Мечтал скорее попасть в украинскую армию и поучаствовать в контрнаступе, а приходится пинать мячик за миллионы, бедняжка(((
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Ответ Jaxongir Shodiev
надо его в центр переводить просто
и лишить команду хорошо пасующего игрока? Вся суть роли Зинченко создать перевес в центре поля за счет смещения дополнительного игрока не теряющегося под давлением
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Ответ Jaxongir Shodiev
надо его в центр переводить просто
И кого посадите на бенч? )
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Так не будь травмы у Тимбера, то оборона Арсенала выглядела бы по другому в больших матчах. В большинстве же игр сезона плюсы Зинченко при игре с мячом перевешивают его недостатки в обороне
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зинченко слабый игрок и это факт
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Мотозина не проблема. Просто он не защитник, вот и всё. Поставьте Мартинелли на его место - будет то же самое. Потому что Мартинелли нападающий. А Зина полузащитник. А Артета раб Пепа, и раз Пепу в голову ударило ставить Зину на фланг защиты, где играть он не может, - ну, значит и я буду. Потому что Пеп гений, а всё, что делает гений, правильно. А я червь, и кто я такой, чтобы поправлять гения.
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Это наивысший уровень футбола. Тут не прокатят проблемы с семьей или с чем/кем то другим…
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В центре пусть играет, там от него толк есть. А что касается лз, то я мечтаю о Тео Эрнандесе
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Для разных игр у Артеты есть разные планы. Не вина Зинченко, что Томиясу травмировался. Уверен, что против Ливерпуля играл бы именно он.
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