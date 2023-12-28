«Зинченко – проблема для «Арсенала». Его игра может стоить им титула». Экс-защитник сборной Англии Грэй об украинце
Экс-защитник сборной Англии считает, что Александр Зинченко вредит «Арсеналу».
«Я видел не один его матч и, честно говоря, считаю, что он может стоить «Арсеналу» победы в АПЛ. Вот насколько эта проблема серьезная.
Я не говорю, что он ужасный игрок. Нет, он играл за «Манчестер Сити», уже побеждал. И он определенно проявлял себя в «Арсенале». И довольно непросто критиковать его, когда думаешь о том, через что пришлось пройти ему и его семье за последние полтора года.
Но если судить по его игре и тому, что я видел, то он проблема для «Арсенала».
Общение левого защитника с центральным защитником играет ключевую роль. Но не видно, чтобы у Зинченко и двух центральных защитников был хороший контакт.
И я думаю, что ему тяжело в ситуациях один на один с соперником, потому что ему не хватает скорости.
Для этой страны он вообще мало играет в обороне, он постоянно находится в полузащите. Уверен, что он и хочет там играть. Ради него тренеры меняли тактику и делали Зинченко инвертированным крайним защитником. В определенных матчах, таких как с «Ливерпулем», так поступать нельзя, в защите должны играть четверо или пятеро, нужна надежность. Нужно, чтобы защитник оставался защитником.
И Зинченко придется это делать. Если он не сможет делать это регулярно, то станет проблемой для «Арсенала». И именно этого может не хватить «Арсеналу» для чемпионства», – сказал Майкл Грэй.
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