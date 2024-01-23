Хавбек «Пари НН» Калинский о сестре: «Анна живет своей мечтой и стремится выиграть Australian Open. Я ей очень горжусь!»

Теги премьер-лига Россия Australian Open WTA Николай Калинский Анна Калинская Пари НН Футбол

Хавбек «Пари НН» Николай Калинский высказался об успехах своей сестры в теннисе.

Анна Калинская вышла в 1/4 финала Australian Open, обыграв Жасмин Паолини (6:4, 6:2). 

– Она впервые в карьере прошла так далеко и вышла в четвертьфинал. Удивлен? Что изменилось в игре Анны по сравнению с прошлыми сезонами?

– Всегда в нее верил, уверен, что для нее – это мечта и цель. Анна всегда переживала, что не может пройти дальше, но это спорт. Ты должен продолжать работать изо дня в день и тогда обязательно удача улыбнется, я ей про это говорил.

Смотря ее игры сейчас, вижу, как она прибавила, атакует, не боится ошибиться, не делает невынужденных ошибок. Она спокойна на корте, знает, что нужно делать.

– Какие у нее перспективы? Сможет ли выйти полуфинал или финал?

– Только игра и настрой покажет это. Я общаюсь с ней и вижу, что она может пройти дальше.

– На Australian Open Анна – единственная представительница из России. Это дополнительная ответственность для нее?

– Ответственность есть. Анна живет своей мечтой, эмоции переполняют, но она сконцентрирована и стремится выиграть титул. Я ей очень горжусь! – сказал футболист. 

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10 комментариев
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Красавица сестра
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там и папа мастер спорта ссср по бадминтону. респект родителям; воспитать двух профессиональных спортсменов в разных видах спорта очень круто!
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Ответ 0mertas626
там и папа мастер спорта ссср по бадминтону. респект родителям; воспитать двух профессиональных спортсменов в разных видах спорта очень круто!
причем обоих в кассовых видах

не только подвиг, но и дальновидно :)
+5
0
+5
Ответ Vadim Medvedev
причем обоих в кассовых видах не только подвиг, но и дальновидно :)
В теннисе единицы добиваются успехов,я думаю там было не мало трат,что бы дочь вышла на уровень,поездки,инвентарь и т.д.
+5
0
+5
Удачи обоим! Главное без травм...
+5
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Ответ GarbaXosa
строчил на неё?)
До какой степени нужно стать животным, чтобы на "Красавица сестра" писать такое?
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Не знал про родственные связи.
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молодцы, брат с сестрой и родители тоже.
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Ответ GarbaXosa
строчил на неё?)
зачем такое писать брат? она же чья-то сестра
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