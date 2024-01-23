Хавбек «Пари НН» Калинский о сестре: «Анна живет своей мечтой и стремится выиграть Australian Open. Я ей очень горжусь!»
Хавбек «Пари НН» Николай Калинский высказался об успехах своей сестры в теннисе.
Анна Калинская вышла в 1/4 финала Australian Open, обыграв Жасмин Паолини (6:4, 6:2).
– Она впервые в карьере прошла так далеко и вышла в четвертьфинал. Удивлен? Что изменилось в игре Анны по сравнению с прошлыми сезонами?
– Всегда в нее верил, уверен, что для нее – это мечта и цель. Анна всегда переживала, что не может пройти дальше, но это спорт. Ты должен продолжать работать изо дня в день и тогда обязательно удача улыбнется, я ей про это говорил.
Смотря ее игры сейчас, вижу, как она прибавила, атакует, не боится ошибиться, не делает невынужденных ошибок. Она спокойна на корте, знает, что нужно делать.
– Какие у нее перспективы? Сможет ли выйти полуфинал или финал?
– Только игра и настрой покажет это. Я общаюсь с ней и вижу, что она может пройти дальше.
– На Australian Open Анна – единственная представительница из России. Это дополнительная ответственность для нее?
– Ответственность есть. Анна живет своей мечтой, эмоции переполняют, но она сконцентрирована и стремится выиграть титул. Я ей очень горжусь! – сказал футболист.
не только подвиг, но и дальновидно :)