Australian Open. Расписание на среду. Медведев сыграет не раньше 05:30 мск, Калинская – в 11

Теги Australian Open ATP WTA Александр Зверев Анна Калинская Даниил Медведев Даяна Ястремская Хуберт Хуркач Карлос Алькарас Циньвэнь Чжэн Линда Носкова Теннис

Australian Open опубликовал расписание на среду. 24 января завершатся одиночные четвертьфиналы.

В 04:00 по московскому времени на центральный корт имени Рода Лэйвера выйдут Даяна Ястремская и Линда Носкова.

Не раньше 05:30 сыграют Даниил Медведев и Хуберт Хуркач.

Вечернюю сессию в 11:00 мск откроют Анна Калинская и Циньвэнь Чжэн.

Последним запуском сыграют Карлос Алькарас и Александр Зверев.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За Аню,за красоту нашу!!!!! 🥰🥰🥰🥰🥰🥰
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий