Калинская о болельщиках, поющих «Калинку» и «Ой цветет калина»: «Познакомилась с ними и немного пообщалась. Очень приятно, что они приходят на каждый матч»

Анна Калинская рада поддержке на трибунах Australian Open.

– С первого дня на твои игры приходят болельщики с плакатами, успела ли с ними познакомиться? И какая песня нравится больше в их исполнении – «Калинка-малинка» или «Ой цветет калина»?

– Обе нравятся, обе веселят. Да, я познакомилась с ними и немного пообщалась. Мне очень приятно, что они приходят на каждый матч, поддерживают. Я не ожидала, это очень позитивно, – приводит слова Калинской корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Анна Калинская – в 1/4 Australian Open! А с трибун ей поют «Калинку» и «Ой цветет калина»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open