Калинская о болельщиках, поющих «Калинку» и «Ой цветет калина»: «Познакомилась с ними и немного пообщалась. Очень приятно, что они приходят на каждый матч»

Теги Australian Open болельщики WTA Анна Калинская Теннис

Анна Калинская рада поддержке на трибунах Australian Open.

– С первого дня на твои игры приходят болельщики с плакатами, успела ли с ними познакомиться? И какая песня нравится больше в их исполнении – «Калинка-малинка» или «Ой цветет калина»?

– Обе нравятся, обе веселят. Да, я познакомилась с ними и немного пообщалась. Мне очень приятно, что они приходят на каждый матч, поддерживают. Я не ожидала, это очень позитивно, – приводит слова Калинской корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Анна Калинская – в 1/4 Australian Open! А с трибун ей поют «Калинку» и «Ой цветет калина»

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10 комментариев
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жаль с костюк или ястремской не встретятся. Там бы от этих песен скорёжило бы их знатно).
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Анечка всегда на позитиве)))
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+11
Ответ D-eisler@yandex.ru
жаль с костюк или ястремской не встретятся. Там бы от этих песен скорёжило бы их знатно).
И финал с Костюк. Но лучше конечно, чтобы не было ни того ни другого, иначе опять поднимут тему про отстранения, а эти поющие будут катализатором
+13
-3
+10
Ответ D-eisler@yandex.ru
жаль с костюк или ястремской не встретятся. Там бы от этих песен скорёжило бы их знатно).
Хорошо будет если не встретятся, я очень сомневаюсь в моральной устойчивости наших, если они будут играть против украинок, которые будут выходить на матч как на войну. Ну Аня кажется мягкой, а не как Мирра, Кудерметова, Потапова, Соболенко и Азаренко, которые сами настроятся на такой матч.
+12
-2
+10
Хорошо, что ей это в плюс
+6
-2
+4
Ответ D-eisler@yandex.ru
жаль с костюк или ястремской не встретятся. Там бы от этих песен скорёжило бы их знатно).
почему - как раз полуфинал с Ястремской вполне возможен
+2
0
+2
Ответ Йенс Мустерманн
Это наверное местные австралийские казаки, с которыми в прошлый раз Сраджан ходил. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nitkina/3111293.html https://www.sports.ru/tennis/1114848154-dzhokovich-o-pretenziyax-k-ego-otczu.html
Не, там молодой мужик 30-40лет и 2 женщины. После первого матча с Волынец она пошла с ними пообщаться немного и сфотографироваться.
+2
0
+2
Ответ D-eisler@yandex.ru
жаль с костюк или ястремской не встретятся. Там бы от этих песен скорёжило бы их знатно).
Так вполне вероятно, что сыграют ещё. Но не думаю, что это вызовет что-то, кроме дополнительного желания победить.
+1
0
+1
Ответ Dym86
И финал с Костюк. Но лучше конечно, чтобы не было ни того ни другого, иначе опять поднимут тему про отстранения, а эти поющие будут катализатором
Австралийцев в Австралии не отстранят)
+2
-2
0
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