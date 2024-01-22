Калинская о поддержке тренера: «Я могу ей рассказать, что меня беспокоит, мы это обсудим, и я не буду об этом думать на корте»

Теги Australian Open WTA Анна Калинская Теннис

Анна Калинская высказалась о выходе в четвертьфинал Australian Open.

Она обыграла Жасмин Паолини (6:2, 6:4) и впервые вышла в 1/4 турнира «Большого шлема».

– Аня, можно ли сказать, что это был идеальный матч, и как тебе игралось на большой Арене Джона Кейна?

– Мне всегда нравится играть на больших стадионах. Для меня корт был очень комфортным – я впервые на нем играла, не разминалась, но, тем не менее, сразу почувствовала себя в зоне комфорта. Для меня матч сложился хорошо, я рада, что недолго играла и сохранила силы для следующего круга.

– Ты либо не нервничаешь на корте, либо хорошо скрываешь свои нервы. С точки зрения гармоничного взаимоотношения с тренером Патрисией, чем она тебе помогает не только на корте, но и за его пределами?

– Эта поддержка заключается в разговорах. Я могу ей рассказать, что меня беспокоит, мы это обсудим, и я не буду об этом думать на корте, только об игре.

– Смотришь ли ты турнирную сетку? Потому что сейчас только и разговоров о том, какая она открытая. И есть ли какие-то ожидания в связи с этим или стараешься не перегружать себя такими мыслями?

– Я стараюсь не думать, что будет завтра. Наслаждаюсь каждым днем, работаю над собой, а там уже игра – может случиться все что угодно, – приводит слова Калинской корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Анна Калинская – в 1/4 Australian Open! А с трибун ей поют «Калинку» и «Ой цветет калина»

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11 комментариев
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Анечка милаха)))🥰🥰🥰🥰
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Аня - я хочу Мерседес, 3-шку на Садовом..
Тренер - выйграй турнир, купим, - не думай)
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А у Патрисии брат есть?
https://www.youtube.com/watch?v=jQvUBf5l7Vw
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Молодец Анна, удачи и дальше, и уже выход в четвертьфинал финал это очень здорово)))
+2
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Умничка,красавица🤗
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Счет неправильно написали
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Ответ sashati
Аня - я хочу Мерседес, 3-шку на Садовом.. Тренер - выйграй турнир, купим, - не думай)
Ок
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Ответ sashati
Аня - я хочу Мерседес, 3-шку на Садовом.. Тренер - выйграй турнир, купим, - не думай)
Даже при таких раскладах не хватит)
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Ответ dedpihto59
Патрисия это и есть та страшная тётка, которую часто показывают во время матча Ани🤷‍♀️?
да
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