Калинская о поддержке тренера: «Я могу ей рассказать, что меня беспокоит, мы это обсудим, и я не буду об этом думать на корте»

Анна Калинская высказалась о выходе в четвертьфинал Australian Open.

Она обыграла Жасмин Паолини (6:2, 6:4) и впервые вышла в 1/4 турнира «Большого шлема».

– Аня, можно ли сказать, что это был идеальный матч, и как тебе игралось на большой Арене Джона Кейна?

– Мне всегда нравится играть на больших стадионах. Для меня корт был очень комфортным – я впервые на нем играла, не разминалась, но, тем не менее, сразу почувствовала себя в зоне комфорта. Для меня матч сложился хорошо, я рада, что недолго играла и сохранила силы для следующего круга.

– Ты либо не нервничаешь на корте, либо хорошо скрываешь свои нервы. С точки зрения гармоничного взаимоотношения с тренером Патрисией, чем она тебе помогает не только на корте, но и за его пределами?

– Эта поддержка заключается в разговорах. Я могу ей рассказать, что меня беспокоит, мы это обсудим, и я не буду об этом думать на корте, только об игре.

– Смотришь ли ты турнирную сетку? Потому что сейчас только и разговоров о том, какая она открытая. И есть ли какие-то ожидания в связи с этим или стараешься не перегружать себя такими мыслями?

– Я стараюсь не думать, что будет завтра. Наслаждаюсь каждым днем, работаю над собой, а там уже игра – может случиться все что угодно, – приводит слова Калинской корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Анна Калинская – в 1/4 Australian Open! А с трибун ей поют «Калинку» и «Ой цветет калина»

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