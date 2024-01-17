Джикия и «Спартак» обсудят продление контракта на сборе в ОАЭ. Летом защитник может уйти бесплатно
Георгий Джикия может продлить контракт со «Спартаком».
30-летний защитник обсудит этот вопрос с новым спортивным директором красно-белых Томашем Амаралом на сборе в ОАЭ.
Действующее соглашение Джикии со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2024 года. Последние 6 матчей в осенней части сезона футболист провел в запасе москвичей.
так-то конечно, стыдоба в 31 год снижать к себе так требования, но это бич всех лимитчиков