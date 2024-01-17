Джикия и «Спартак» обсудят продление контракта на сборе в ОАЭ. Летом защитник может уйти бесплатно

Георгий Джикия может продлить контракт со «Спартаком».

30-летний защитник обсудит этот вопрос с новым спортивным директором красно-белых на сборе в ОАЭ.

Действующее соглашение со « » рассчитано до 31 мая 2024 года. Последние 6 матчей в осенней части сезона футболист провел в запасе москвичей.