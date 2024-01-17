Джикия и «Спартак» обсудят продление контракта на сборе в ОАЭ. Летом защитник может уйти бесплатно

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Томаш Амарал Футбол

Георгий Джикия может продлить контракт со «Спартаком».

30-летний защитник обсудит этот вопрос с новым спортивным директором красно-белых Томашем Амаралом на сборе в ОАЭ.

Действующее соглашение Джикии со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2024 года. Последние 6 матчей в осенней части сезона футболист провел в запасе москвичей.

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джикия останется если прибавит,но убавит аппетит в т.ч.финансовый...))
+2
-1
+1
Ответ Ярик01
А есть зависимость ситуации длительного неудовлетворительного состояния Джикии с тренером?
придет условный Черчесов и скажет, что будет строить команду вокруг российских игроков, мб импульсом будет.
так-то конечно, стыдоба в 31 год снижать к себе так требования, но это бич всех лимитчиков
+4
-3
+1
Путь обсуждают, нам то что. Игры от него нет, если появится, то посмотрим.
0
0
0
А Джикии всего 30 ? Я думал, он постарше.
0
0
0
Ответ Гладиатор911
Если человек не нужен, то дайте ему играть в другом клубе.
В Зените🤣🤣🤣
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий