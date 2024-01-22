Лучший бомбардир в истории сборной Италии Рива госпитализирован с сердечным приступом
Лучший бомбардир в истории сборной Италии госпитализирован с сердечным приступом.
79-летний Луиджи Рива потерял сознание у себя дома вчера вечером, сообщает La Repubblica. Его сыновья Никола и Мауро доставили его в больницу.
Сейчас ситуация находится под контролем врачей, Рива находится в стабильном состоянии. В период с сегодняшнего вечера до завтрашнего специалисты отделений кардиологии, гемодинамики и кардиохирургии должны определить следующие действия – возможно, экс-футболисту понадобится операция.
Луиджи Рива – лучший бомбардир в истории сборной Италии, на его счету 35 голов в 42 матчах. Большую часть клубной карьеры экс-нападающий провел в «Кальяри».