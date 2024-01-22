Лучший бомбардир в истории сборной Италии Рива госпитализирован с сердечным приступом

Теги Кальяри сборная Италии по футболу серия А Италия Луиджи Рива Здоровье Футбол

Лучший бомбардир в истории сборной Италии госпитализирован с сердечным приступом.

79-летний Луиджи Рива потерял сознание у себя дома вчера вечером, сообщает La Repubblica. Его сыновья Никола и Мауро доставили его в больницу.

Сейчас ситуация находится под контролем врачей, Рива находится в стабильном состоянии. В период с сегодняшнего вечера до завтрашнего специалисты отделений кардиологии, гемодинамики и кардиохирургии должны определить следующие действия – возможно, экс-футболисту понадобится операция. 

Луиджи Рива – лучший бомбардир в истории сборной Италии, на его счету 35 голов в 42 матчах. Большую часть клубной карьеры экс-нападающий провел в «Кальяри». 

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3 комментария
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Так никто и не удосужился забить 35 мячей за сборную после Ривы. Здоровья легенде, достаточно уже их потеряли в 2024.
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Здоровья лучшему бомбардиру сборной Италии.
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