Лучший бомбардир в истории сборной Италии Рива госпитализирован с сердечным приступом

Лучший бомбардир в истории сборной Италии госпитализирован с сердечным приступом.

79-летний потерял сознание у себя дома вчера вечером, сообщает La Repubblica. Его сыновья Никола и Мауро доставили его в больницу.

Сейчас ситуация находится под контролем врачей, Рива находится в стабильном состоянии. В период с сегодняшнего вечера до завтрашнего специалисты отделений кардиологии, гемодинамики и кардиохирургии должны определить следующие действия – возможно, экс-футболисту понадобится операция.

Луиджи Рива – лучший бомбардир в истории сборной Италии, на его счету 35 голов в 42 матчах. Большую часть клубной карьеры экс-нападающий провел в « ».