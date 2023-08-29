Раньери о Манчини в Саудовской Аравии: «Не поступил бы так, честно говоря. Предпочитаю не деньги, а иную мотивацию»

Клаудио Раньери заявил, что не принял бы предложение из Саудовской Аравии.

Ранее Роберто Манчини, покинувший этим летом пост главного тренера сборной Италии, возглавил сборную . Сообщалось, что по контракту, рассчитанному до 2026 года, Манчини будет получать 20 млн евро в год.

«Честно говоря, я бы так не поступил. Я предпочитаю не деньги, а иную мотивацию.

Я уже сказал, что [« »] будет последним клубом в моей карьере. Будет приятно начать и закончить [тренерскую карьеру] здесь. Если появится сборная, которая меня заинтересует, я рассмотрю этот вариант», – сказал в интервью DAZN.

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