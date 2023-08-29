Раньери о Манчини в Саудовской Аравии: «Не поступил бы так, честно говоря. Предпочитаю не деньги, а иную мотивацию»
Клаудио Раньери заявил, что не принял бы предложение из Саудовской Аравии.
Ранее Роберто Манчини, покинувший этим летом пост главного тренера сборной Италии, возглавил сборную Саудовской Аравии. Сообщалось, что по контракту, рассчитанному до 2026 года, Манчини будет получать 20 млн евро в год.
«Честно говоря, я бы так не поступил. Я предпочитаю не деньги, а иную мотивацию.
Я уже сказал, что [«Кальяри»] будет последним клубом в моей карьере. Будет приятно начать и закончить [тренерскую карьеру] здесь. Если появится сборная, которая меня заинтересует, я рассмотрю этот вариант», – сказал Раньери в интервью DAZN.
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Мне интересен профессиональный мужской футбол, а не скандалы из первенства бани..
"Мистер" Манчини просто подался за большими бабосами. Саудовцы купили себе на сдачу с очередной яхты модного тренера в модном пиджаке. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Но факт остается фактом.