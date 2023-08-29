Раньери о Манчини в Саудовской Аравии: «Не поступил бы так, честно говоря. Предпочитаю не деньги, а иную мотивацию»

Теги Кальяри Роберто Манчини сборная Италии по футболу серия А Италия Клаудио Раньери Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Д2 Италия Футбол

Клаудио Раньери заявил, что не принял бы предложение из Саудовской Аравии.

Ранее Роберто Манчини, покинувший этим летом пост главного тренера сборной Италии, возглавил сборную Саудовской Аравии. Сообщалось, что по контракту, рассчитанному до 2026 года, Манчини будет получать 20 млн евро в год.

«Честно говоря, я бы так не поступил. Я предпочитаю не деньги, а иную мотивацию.

Я уже сказал, что [«Кальяри»] будет последним клубом в моей карьере. Будет приятно начать и закончить [тренерскую карьеру] здесь. Если появится сборная, которая меня заинтересует, я рассмотрю этот вариант», – сказал Раньери в интервью DAZN.

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18 комментариев

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Hong Kil
Какая мотивация, он чемпион Европы! Достали моралисты "я бы деньги не выбрал", да тебе и не предложили, вот и завидно
+36
-6
+30
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SaH4r.
он Евро для вас выиграл, так что уважение хотя-бы проявили что-ли
+19
-4
+15
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<~Inter~>
То есть добиться успеха со сборной Саудовской Аравии нельзя назвать мотивацией?
+9
-1
+8
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Н.Ф.
Ответ SaH4r.
он Евро для вас выиграл, так что уважение хотя-бы проявили что-ли
Ты хотя бы в дефисами бережнее обращался что ли.
+12
-4
+8
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камикадзе
Почему выбирая на сайте sports.ru раздел "Футбол", я должен читать про какие-то сугубо дворовые соревнования типа Медиалиги и женского футбола?
Мне интересен профессиональный мужской футбол, а не скандалы из первенства бани..
+4
-1
+3
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shishovv
Ответ Н.Ф.
Ты хотя бы в дефисами бережнее обращался что ли.
- Прояви уважение к - дефисам
+5
-2
+3
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6tspey7tb5
Ответ Н.Ф.
Ты хотя бы в дефисами бережнее обращался что ли.
😂-😂-😂
+3
0
+3
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Слончик
В Африку или Азию ехали европейские тренеры, которые были готовы к риску и не боялись возможных трудностей. Им было интересно поднимать уровень местного футбола, а Валерий Непомнящий, Брюно Метсю или Эрве Ренар становились там легендами.
"Мистер" Манчини просто подался за большими бабосами. Саудовцы купили себе на сдачу с очередной яхты модного тренера в модном пиджаке. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Но факт остается фактом.
+2
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камикадзе
Ответ blаncо
Дружище, у тебя, высокие требования, конечно, но футбол в Италии всё же выше уровня первенства бани...
Причём тут Италия?
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Pushka Zotova
Фууу, как это лицемерие раздражает. В футболе деньги всегда и всё решали. Даже на ЧМ натягивали известных престарелых личностей ради грандиозного денежного выхлопа.
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Сергей Галынский
Тебе просто не сделали предложения от которого невозможно отказаться
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Дмитрий Якушевич
Опять набежали в комментариях люди с тезисом «да тебе просто не предложили». Вот предложи любому человеку огромные деньги, он за огромные деньги сделает все, что угодно. Жалко таких людей, которые всех судят по себе. Но Сюрприз. Люди не всегда выбирают деньги, если базовые потребности у тебя закрыты, то много кто не выберет бОльшие деньги за что-то зашкварное
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blаncо
Ответ камикадзе
Почему выбирая на сайте sports.ru раздел "Футбол", я должен читать про какие-то сугубо дворовые соревнования типа Медиалиги и женского футбола? Мне интересен профессиональный мужской футбол, а не скандалы из первенства бани..
Дружище, у тебя, высокие требования, конечно, но футбол в Италии всё же выше уровня первенства бани...
+1
-1
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f_stahel
Ответ Локоть Артеста
Не предложили, поэтому не принял бы. Футбол - способ заработать много денег и обеспечить себе и детям хорошую жизнь. За идею сейчас никто не играет.
это палка о двух концах. формировать идею должны также и футболисты, а именно - делать так, чтобы идея была не менее важна, чем заработок.
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