Генсек Суперлиги: «Мы говорили примерно с 50 клубами, около 20 очень мотивированы проектом. У нас уже достаточно команд, чтобы начать»

В Суперлиге рассказали о переговорах с клубами насчет участия в новом турнире.

«Не хочу называть названия, чтобы их не выдать. Мы говорили примерно с 50 клубами. Около 20 из них очень и очень мотивированы проектом.

У нас уже достаточно клубов, чтобы начать соревнование. Я не хочу называть их, потому что не хочу их разоблачать», – сказал генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри в интервью Ouest France.

Генсек Суперлиги о бесплатных трансляциях: «Gmail, WhatsApp, Instagram – бесплатные. И все же они приносят много денег от каждого пользователя»