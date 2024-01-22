Генсек Суперлиги: «Мы говорили примерно с 50 клубами, около 20 очень мотивированы проектом. У нас уже достаточно команд, чтобы начать»
В Суперлиге рассказали о переговорах с клубами насчет участия в новом турнире.
«Не хочу называть названия, чтобы их не выдать. Мы говорили примерно с 50 клубами. Около 20 из них очень и очень мотивированы проектом.
У нас уже достаточно клубов, чтобы начать соревнование. Я не хочу называть их, потому что не хочу их разоблачать», – сказал генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри в интервью Ouest France.
Генсек Суперлиги о бесплатных трансляциях: «Gmail, WhatsApp, Instagram – бесплатные. И все же они приносят много денег от каждого пользователя»
Есть команды.
Команда власти, Народная команда, Команда мечты нашей, Ментовская команда, Команда Кадырова, Команда железнодорожного ведомства, Команда на час, Команда Южной Резиденции, Команда Татарстана, Команда Лейтенантов, Команда сверху.....