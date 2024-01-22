Генсек Суперлиги: «Мы говорили примерно с 50 клубами, около 20 очень мотивированы проектом. У нас уже достаточно команд, чтобы начать»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперлига Европы Футбол

В Суперлиге рассказали о переговорах с клубами насчет участия в новом турнире.

«Не хочу называть названия, чтобы их не выдать. Мы говорили примерно с 50 клубами. Около 20 из них очень и очень мотивированы проектом.

У нас уже достаточно клубов, чтобы начать соревнование. Я не хочу называть их, потому что не хочу их разоблачать», – сказал генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри в интервью Ouest France.

Генсек Суперлиги о бесплатных трансляциях: «Gmail, WhatsApp, Instagram – бесплатные. И все же они приносят много денег от каждого пользователя»

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22 комментария
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Реал, Барса, НН Пари и Наполи... А остальные 16 команд?:)
+21
-3
+18
Ответ Отец Абду
Реал, Барса, НН Пари и Наполи... А остальные 16 команд?:)
Кастилья, Реал U21, Реал U 19 и так далее
+17
-3
+14
Ответ Давид Agabekyan
Кастилья, Реал U21, Реал U 19 и так далее
А матчи будут освещать Клубное ТВ Реала...
+12
-2
+10
смейтесь, смейтесь. пару лет и стартует новый турнир одновременно пройдут похороны ЛЧ и УЕФА
+11
-4
+7
Ответ tolobas
Интересно, из РПЛ были клубы среди этих 50
Пари НН
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Не думаю, что враньё. Какой-нибудь Пари НН и Клермон с удовольствием пойдут в Суперлигу, вот и наберут 20 команд с Реалом и Барсой)
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С клубами ФНЛ и Чемпионшипа видимо беседовали.
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Ответ predMBAPPE
смейтесь, смейтесь. пару лет и стартует новый турнир одновременно пройдут похороны ЛЧ и УЕФА
максимум появится новая лига, которая посидит без еврокуубков пару лет и развалится
+7
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+4
Ответ Марат Романов
Блеф,причем дешёвый.английских клубов там никогда не будет ,а значит и "суперлиги" тоже.деньги под такой проект никто не рискнёт выделять.
они уже выделены только заморожены под старт. английские клубы там не упали и без них будет кому играть. пусть ЛЧ с Лудогорец разыгрывают
+5
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+3
Ответ Ко-ко-джамбо
максимум появится новая лига, которая посидит без еврокуубков пару лет и развалится
Так это будет не лига,а еврокубок. И посмотрим,сколько просидят гордые,но падкие до денег клубы апл в лч с лудогорцами и баварией
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+2
Ответ predMBAPPE
смейтесь, смейтесь. пару лет и стартует новый турнир одновременно пройдут похороны ЛЧ и УЕФА
пару лет уже прошло с помпезного объявления Переса о суперлиге, но что-то старый мафиози из уефа не выходит и суперлигу свою (из 10 кругов с пари нн, барсой и наполи) не стартует)
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Мы начинаем КВН..
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Ответ Отец Абду
Реал, Барса, НН Пари и Наполи... А остальные 16 команд?:)
Енисей, Тюмень, Черноморец, Кардифф Сити, Ипсвич Таун, Вест Бромвич. Список остальных пока уточняется или же на стадии рассмотрения.
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Ответ Kappa Pride
пару лет уже прошло с помпезного объявления Переса о суперлиге, но что-то старый мафиози из уефа не выходит и суперлигу свою (из 10 кругов с пари нн, барсой и наполи) не стартует)
А зачем выходить?
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Ответ Отец Абду
Реал, Барса, НН Пари и Наполи... А остальные 16 команд?:)
динамо Тбилиси, Астана, Пахтакор, Пюник, Андерлехт, Утрехт, Бохум, Альмерия, Химки, Ротор, Клермон, Мец, Брага, Ференцварош, Динамо Бухарест и легендарный Лудогорец😎
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Ответ tolobas
Интересно, из РПЛ были клубы среди этих 50
В РПЛ нет клубов.
Есть команды.
Команда власти, Народная команда, Команда мечты нашей, Ментовская команда, Команда Кадырова, Команда железнодорожного ведомства, Команда на час, Команда Южной Резиденции, Команда Татарстана, Команда Лейтенантов, Команда сверху.....
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Будучность точно будет
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неполный перевод начинается в сентябре 2025 года 15 Стран, Ювентус Наполи... списке.
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