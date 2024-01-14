Гранат о клубе РПЛ в Суперлиге: «Болельщикам было бы интересно – еврокубки нам в ближайшее время не светят. Я против, турниров и так достаточно»

Теги Владимир Гранат премьер-лига Россия Суперлига Европы Футбол

Владимир Гранат надеется на участие российских клубов в Суперлиге Европы.

– Еврокубки нам в ближайшее время не светят, поэтому всем российским болельщикам было бы интересно увидеть хотя бы одну команду РПЛ в Суперлиге.

– Как вы относитесь к проекту Суперлиги?

– Я против Суперлиги, потому что и так достаточно турниров. Каждый год придумывают новые соревнования. Мне это не очень нравится, потому что у футболистов и так тяжелый график.

Если раньше игроки могли выступать до 37 лет, то сейчас они раньше заканчивают карьеру в Европе и уезжают в более слабые чемпионаты для заработка денег, – сказал бывший игрок сборной России.

Суперлига об участии российских клубов: «Доступ в турнир должен быть одинаково открытым для всех»

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11 комментариев
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Какое-то крайне противоречивое высказывание…
Или просто кривое толкование автора сей новости
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Закрывайте супер лигу, Гранат против 🙃
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Гранат против, расходимся!
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"Если раньше игроки могли выступать до 37 лет, то сейчас они раньше заканчивают карьеру в Европе и уезжают в более слабые чемпионаты для заработка денег" - сказал 36 летний игрок в тайне надеющийся попасть на годовую подработку.
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Ответ Тиджани Бабангида
Какое-то крайне противоречивое высказывание… Или просто кривое толкование автора сей новости
Здесь нет противоречий. Он против, но болельщикам это было бы интересно, так как Россия не играет в еврокубках.
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Ответ Тиджани Бабангида
Какое-то крайне противоречивое высказывание… Или просто кривое толкование автора сей новости
Стоит прочитать не только кривой заголовок
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