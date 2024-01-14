Гранат о клубе РПЛ в Суперлиге: «Болельщикам было бы интересно – еврокубки нам в ближайшее время не светят. Я против, турниров и так достаточно»

Владимир Гранат надеется на участие российских клубов в Суперлиге Европы.

– Еврокубки нам в ближайшее время не светят, поэтому всем российским болельщикам было бы интересно увидеть хотя бы одну команду в .

– Как вы относитесь к проекту Суперлиги?

– Я против Суперлиги, потому что и так достаточно турниров. Каждый год придумывают новые соревнования. Мне это не очень нравится, потому что у футболистов и так тяжелый график.

Если раньше игроки могли выступать до 37 лет, то сейчас они раньше заканчивают карьеру в Европе и уезжают в более слабые чемпионаты для заработка денег, – сказал бывший игрок сборной России.

Суперлига об участии российских клубов: «Доступ в турнир должен быть одинаково открытым для всех»

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