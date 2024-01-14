Гранат о клубе РПЛ в Суперлиге: «Болельщикам было бы интересно – еврокубки нам в ближайшее время не светят. Я против, турниров и так достаточно»
Владимир Гранат надеется на участие российских клубов в Суперлиге Европы.
– Еврокубки нам в ближайшее время не светят, поэтому всем российским болельщикам было бы интересно увидеть хотя бы одну команду РПЛ в Суперлиге.
– Как вы относитесь к проекту Суперлиги?
– Я против Суперлиги, потому что и так достаточно турниров. Каждый год придумывают новые соревнования. Мне это не очень нравится, потому что у футболистов и так тяжелый график.
Если раньше игроки могли выступать до 37 лет, то сейчас они раньше заканчивают карьеру в Европе и уезжают в более слабые чемпионаты для заработка денег, – сказал бывший игрок сборной России.
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Или просто кривое толкование автора сей новости