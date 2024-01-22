Тебас о разногласиях с Пересом по поводу Суперлиги: «Не получится договориться с грабителем, который хочет вломиться в ваш дом»

Хавьер Тебас высказался о разногласиях с Флорентино Пересом.

Глава Ла Лиги поделился мнением о стремлении президента « » организовать .

«Когда кто-то хочет вломиться в ваш дом, вы не сможете договориться с человеком, который хочет вас ограбить. Цель Флорентино состоит в том, чтобы крупные клубы, самые богатые клубы с самыми большими активами, смогли управлять футболом в Европе. А остальные – просто вассалы, которые должны быть довольны тем, что им дают.

Фундаментальные разногласия, которые существуют между мной и Флорентино, заключаются в совершенно противоположных моделях профессионального футбола, как на национальном, так и на европейском уровнях. Здесь нет компромиссов: все либо черное, либо белое. Здесь нет серого цвета», – сказал .