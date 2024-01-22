Тебас о разногласиях с Пересом по поводу Суперлиги: «Не получится договориться с грабителем, который хочет вломиться в ваш дом»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Флорентино Перес Суперлига Европы Футбол

Хавьер Тебас высказался о разногласиях с Флорентино Пересом.

Глава Ла Лиги поделился мнением о стремлении президента «Реала» организовать Суперлигу Европы

«Когда кто-то хочет вломиться в ваш дом, вы не сможете договориться с человеком, который хочет вас ограбить. Цель Флорентино Переса состоит в том, чтобы крупные клубы, самые богатые клубы с самыми большими активами, смогли управлять футболом в Европе. А остальные – просто вассалы, которые должны быть довольны тем, что им дают.

Фундаментальные разногласия, которые существуют между мной и Флорентино, заключаются в совершенно противоположных моделях профессионального футбола, как на национальном, так и на европейском уровнях. Здесь нет компромиссов: все либо черное, либо белое. Здесь нет серого цвета», – сказал Тебас

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27 комментариев
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Балабол все лясы точит, вместо принятия хоть каких-то решений для улучшения лалиги.
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конечно, кто-то ведь должен был ворваться в ваше коррумпированное гнездо, причем вломиться с двух ног. ещё бы кто-то вломился и выкинул тебя как паршивую собаку их правления ЛаЛигой, вот бы всем было прекрасно.
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Ответ Руслан Ганбаров
Наглядная иллюстрация на примере Переса, когда затяжное нахождение на президентском посту и безграничная власть могут скружить голову и развеять реальность Как итог, имеем не адекватные амбиции по суперлиге, которая неясно за счёт чего удержит интерес зрителя и в конце (ожидаемо) - угробит футбол
команда с уймой титулов, суперский стадион - ровни которому нет в мире, который будет приносить под пол ярда минимум, выход из пандемии в плюсе и много ещё чего - конечно же плохо 🤣 надо чтобы - рычаги, рычаги.
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Ответ Anya Belova
Балабол все лясы точит, вместо принятия хоть каких-то решений для улучшения лалиги.
Да зачем это ему, он карман набивает на пару с УЕФА и все у него прекрасно. По его словам Ла Лига конкурентоспособна с АПЛ.
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Президент ЛаЛиги: прямо заявляет о конфликте с Мадридом
Сектанты барсы: Тебас помогает Реалу
🤣🤣🤣
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По логике Тебаса, он сам уже ворвался в Ла Лигу ограбил дом, так еще и остался там жить, убрав других жильцов(кандидатов)
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Ответ Иван Баланар
Президент ЛаЛиги: прямо заявляет о конфликте с Мадридом Сектанты барсы: Тебас помогает Реалу 🤣🤣🤣
Чувак, они живут в своем мире. 17 лет платили Негрейре - это другое. Перес воюет с Тебасом - Тебас тащит Реал. ВАР принял решение в пользу Реала - Реал купил судей, ВАР принял решение не в пользу Реала - всё в порядке.
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+7
Ответ Фут.Боль
А сейчас разве не так? Крупные клубы с большими активами управляют, а вассалам достается то, что дадут.
Ну это ведь Тебас во главе этого, а то будет Перес. Он же и называет его вором, потому что боится потерять своё узурпированное место.
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А разве Тебас не сотрудник Переса? Тут эксперты на sports так говорят
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Ответ Руслан Ганбаров
Наглядная иллюстрация на примере Переса, когда затяжное нахождение на президентском посту и безграничная власть могут скружить голову и развеять реальность Как итог, имеем не адекватные амбиции по суперлиге, которая неясно за счёт чего удержит интерес зрителя и в конце (ожидаемо) - угробит футбол
на что-то намекаешь?
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-2
+5
Тебас обыкновенный коррумпированный чиновник которые хочет вечно править в Ла Лиге.
+6
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Тебасина трясется от страха, настанет день, когда Флорентино его сожрет.
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+4
А сейчас разве не так? Крупные клубы с большими активами управляют, а вассалам достается то, что дадут.
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Тебас на фоне Переса выглядит, как эффективный менеджер из Гарварда, который ничего не умеет. А Перес мэтр.
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Переводя на человечий: мы тут удобно устроились на кормление, чего вы со своим бизнесом лезете?
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Ответ Влад Аронофски
команда с уймой титулов, суперский стадион - ровни которому нет в мире, который будет приносить под пол ярда минимум, выход из пандемии в плюсе и много ещё чего - конечно же плохо 🤣 надо чтобы - рычаги, рычаги.
Надо чтобы Тебас и дальше доил Ла Лигу, и все клубы из Ла Лиги были фарм клубами клубов из АПЛ. Вот так футбол не гробится.
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Ответ Артём Поддубный
Надо чтобы Тебас и дальше доил Ла Лигу, и все клубы из Ла Лиги были фарм клубами клубов из АПЛ. Вот так футбол не гробится.
ну я просто правда не понимаю, почему некоторые люди не любят дедушку Фло. Зависть что ли? Человек приумножается то, что досталось от Дона Сантьяго Бернабеу, ведет клуб к успеху.
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Ответ Влад Аронофски
ну я просто правда не понимаю, почему некоторые люди не любят дедушку Фло. Зависть что ли? Человек приумножается то, что досталось от Дона Сантьяго Бернабеу, ведет клуб к успеху.
он уже превзошел Бернабеу, да и впринцыпе любого другого президента в истории любого другого клуба. о лучшем президенте Реалу и мечтать не стоило.
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Ответ Любезный Коссутий
предлагаю Тебасу отправить Реал и Барселону в суперлигу, начиная со следующего сезона. не стоит мешать уважаемым сеньорам (Пересу и Лапорте) идти "своим путем", и насильно держать их под пятой "ненавистных УЕФА и Ла Лиги". пусть начнут с малого - бесконечное классико в первом сезоне, а ко второму, возможно, подтянется кто-то еще, типа Пари НН, Зенита, Аль-Насра и Интера Майами.
Забыли упомянуть кто останетсч в Ла Лиге )
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сейчас же тоже самое, только распределяют выручку от еврокубков не клубы, а организация, которая оставляет хорошую часть денег себе. а за что? за организацию турнира? так клубы сами хотят устроить турнир
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Ответ Rigan Lans
Забыли упомянуть кто останетсч в Ла Лиге )
и так понятно - все остальные. рано или поздно это случится, если Перес при жизни хочет увидеть результаты своих "трудов"
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Ответ d.xoxlov
Переводя на человечий: мы тут удобно устроились на кормление, чего вы со своим бизнесом лезете?
абсолютно верно!!! им можно за суперкубок из 40 лимонов себе 20 оставлять!!! это они так за клубы родеют!!!! сердобольные))))
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