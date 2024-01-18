Эррера о Суперлиге: «Это отнимает надежду у небольших клубов. Говорить, что «Жироне» придется играть в 3-м дивизионе, если они выиграют Ла Лигу – смешно и нелепо, они заслуживают ЛЧ»
Андер Эррера раскритиковал формат Суперлиги Европы с тремя дивизионами.
«Мне это не нравится, потому что я считаю, что это отнимает мечты и надежды у болельщиков небольших клубов. Большие клубы являются великими, потому что существуют клубы поменьше. Все очень просто.
Невозможно сказать болельщикам «Жироны», что если они выиграют чемпионат страны в этом сезоне, то не смогут конкурировать с лучшими. На днях я слышал, как генеральный директор Суперлиги сказал, что болельщики «Жироны» наверняка поймут, что если они не смогут играть в элите (в Лиге чемпионов – Sports.ru) в следующем сезоне, то им придется играть в третьем дивизионе [Суперлиги]. Это смешно и абсолютно нелепо.
Я понимаю, что некоторые болельщики больших клубов хотят видеть Суперлигу, и я уважаю это, но мне не нравится эта идея. Я считаю, что «Унион Берлин» заслуживает участия в Лиге чемпионов, потому что в прошлом году они это заслужили.
Если «Жирона» добьется этого в этом сезоне, то они этого заслуживают... Я не верю, что болельщики этих клубов позволят другим диктовать им свои мечты и говорить, что у них есть план получше... Шутки в сторону, давайте будем серьезными», – сказал полузащитник «Атлетика».
А если квот на страну не будет вовсе - это ещё хуже, поскольку Жирона займет место чемпиона какого-нибудь среднего чемпионата, типа Чехии/Норвегии.
Это безызбежно, как сказал классик.
Дело в том, что суперлига в нынешнем формате предлагает забить на нац.чемпионаты и бросить все силы на сохранение прописки в Суперлиге, что нарушает основополагающий принцип футбола - отбор на еврокубки через нац.чемпионат
играть в Суперлиге. В чем проблема выходите из
ЛЧ прямо сейчас и создавайте хоть черта лысого.
А то только языком мелет Перес и его компаньоны.
А еще лучше чтоб УЕФА выгнало прямо сейчас.
Тут нужно понимать такие базовые вещи, что футбол, для нас, обычных болельщиков, это в первую очередь сама игра как искусство, а для владельцев совсем нет. Любой владелец, как бизнесмен, в первую очередь заинтересован в получении прибыли, а ни как не иначе. И успех Жироны говорит о том, что проект МС долгосрочен, надёжен и вполне приносящий прибыль. Жирону, Сити Групп, скорее всего подобрали за копейки, если можно так выразиться, вложились, скорее всего целью было уверенное попадание в зону еврокубков. Но тут что-то сработало не так, футбольная магия, и они получили больше чем ожидали. Есть ли будущее у Жироны? Ну, в таком ключе, как фарм-клуб постоянно попадающий в зону ЕК, то да. Если же как претендент на чемпионство? То тогда Сити Групп, согласно правилам ФФП, нужно будет избавиться от этого актива.