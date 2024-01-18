Эррера о Суперлиге: «Это отнимает надежду у небольших клубов. Говорить, что «Жироне» придется играть в 3-м дивизионе, если они выиграют Ла Лигу – смешно и нелепо, они заслуживают ЛЧ»

Теги бундеслига Германия Атлетик Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Андер Эррера Жирона Суперлига Европы Футбол

Андер Эррера раскритиковал формат Суперлиги Европы с тремя дивизионами.

«Мне это не нравится, потому что я считаю, что это отнимает мечты и надежды у болельщиков небольших клубов. Большие клубы являются великими, потому что существуют клубы поменьше. Все очень просто.

Невозможно сказать болельщикам «Жироны», что если они выиграют чемпионат страны в этом сезоне, то не смогут конкурировать с лучшими. На днях я слышал, как генеральный директор Суперлиги сказал, что болельщики «Жироны» наверняка поймут, что если они не смогут играть в элите (в Лиге чемпионов – Sports.ru) в следующем сезоне, то им придется играть в третьем дивизионе [Суперлиги]. Это смешно и абсолютно нелепо.

Я понимаю, что некоторые болельщики больших клубов хотят видеть Суперлигу, и я уважаю это, но мне не нравится эта идея. Я считаю, что «Унион Берлин» заслуживает участия в Лиге чемпионов, потому что в прошлом году они это заслужили.

Если «Жирона» добьется этого в этом сезоне, то они этого заслуживают... Я не верю, что болельщики этих клубов позволят другим диктовать им свои мечты и говорить, что у них есть план получше... Шутки в сторону, давайте будем серьезными», – сказал полузащитник «Атлетика».

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ brno2020
Комментарий скрыт
извини, я не понял- если в этом году Жирона выиграет ЛЛ то почему в след. не играет в ЛЧ?
+7
0
+7
Против этого дурацкого проекта.
+10
-4
+6
Ответ brno2020
Комментарий скрыт
Ты сошел с ума?
+3
0
+3
Ответ RealJon
Для большинство людей тут это может стать шоком, но, играя в 3м дивизионе Жирона может и в следующем году остаться там, прогрессировать, выходит 2 дивизиону, и постепенно стать топ клубам. Вот тот же Лестер, да они играли в ЛЧ, а где они сейчас?!. ЛЧ вообще не дает хоть какой нибудь надежды на прогресс для таких клубов, а наоборот заставляет их потратиться и загорать в нем, вот и потрогали, теперь давай валите отсюда. Яркий пример в этом сезоне стал Юнион Берлин. вот вот и они отлетят к чертям 2му Бундеслигу А в 3м дивизионе Суперлиге Хирона не отлетят сразу если играют хорошо, и с нынешним составом. Вот в чем суть.
Для большинства людей это может стать шоком, но в нынешнем проекте Суперлиги всего 64 места на всю Европу. И если Жирона останется в Суперлиге, заняв 10-е место в следующем сезоне чемпионата Испании, она заберёт место у условного Бетиса, который займет четвертое место. Ну или шестое, смотря сколько квот будет у Испании.
А если квот на страну не будет вовсе - это ещё хуже, поскольку Жирона займет место чемпиона какого-нибудь среднего чемпионата, типа Чехии/Норвегии.
Это безызбежно, как сказал классик.
Дело в том, что суперлига в нынешнем формате предлагает забить на нац.чемпионаты и бросить все силы на сохранение прописки в Суперлиге, что нарушает основополагающий принцип футбола - отбор на еврокубки через нац.чемпионат
+2
0
+2
Реал, Барселона и Наполи пока изъявили желание
играть в Суперлиге. В чем проблема выходите из
ЛЧ прямо сейчас и создавайте хоть черта лысого.
А то только языком мелет Перес и его компаньоны.
А еще лучше чтоб УЕФА выгнало прямо сейчас.
+1
-1
0
Ответ андрей быцюк
извини, я не понял- если в этом году Жирона выиграет ЛЛ то почему в след. не играет в ЛЧ?
У Сити и Жироны один владелец
0
0
0
Ответ андрей быцюк
извини, я не понял- если в этом году Жирона выиграет ЛЛ то почему в след. не играет в ЛЧ?
Да, как уже отметил один камрад, у Жироны и МС юридически один владелец, Сити Групп. А по правилам УЕФА и ФИФА в одном турнире не могут выступать команды одного владельца, по правилам ФФП.
Тут нужно понимать такие базовые вещи, что футбол, для нас, обычных болельщиков, это в первую очередь сама игра как искусство, а для владельцев совсем нет. Любой владелец, как бизнесмен, в первую очередь заинтересован в получении прибыли, а ни как не иначе. И успех Жироны говорит о том, что проект МС долгосрочен, надёжен и вполне приносящий прибыль. Жирону, Сити Групп, скорее всего подобрали за копейки, если можно так выразиться, вложились, скорее всего целью было уверенное попадание в зону еврокубков. Но тут что-то сработало не так, футбольная магия, и они получили больше чем ожидали. Есть ли будущее у Жироны? Ну, в таком ключе, как фарм-клуб постоянно попадающий в зону ЕК, то да. Если же как претендент на чемпионство? То тогда Сити Групп, согласно правилам ФФП, нужно будет избавиться от этого актива.
0
0
0
Ответ brno2020
Да, как уже отметил один камрад, у Жироны и МС юридически один владелец, Сити Групп. А по правилам УЕФА и ФИФА в одном турнире не могут выступать команды одного владельца, по правилам ФФП. Тут нужно понимать такие базовые вещи, что футбол, для нас, обычных болельщиков, это в первую очередь сама игра как искусство, а для владельцев совсем нет. Любой владелец, как бизнесмен, в первую очередь заинтересован в получении прибыли, а ни как не иначе. И успех Жироны говорит о том, что проект МС долгосрочен, надёжен и вполне приносящий прибыль. Жирону, Сити Групп, скорее всего подобрали за копейки, если можно так выразиться, вложились, скорее всего целью было уверенное попадание в зону еврокубков. Но тут что-то сработало не так, футбольная магия, и они получили больше чем ожидали. Есть ли будущее у Жироны? Ну, в таком ключе, как фарм-клуб постоянно попадающий в зону ЕК, то да. Если же как претендент на чемпионство? То тогда Сити Групп, согласно правилам ФФП, нужно будет избавиться от этого актива.
То есть два Ред Булла в ЛЧ тебя не смущают?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий