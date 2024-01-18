Эррера о Суперлиге: «Это отнимает надежду у небольших клубов. Говорить, что «Жироне» придется играть в 3-м дивизионе, если они выиграют Ла Лигу – смешно и нелепо, они заслуживают ЛЧ»

Андер Эррера раскритиковал формат Суперлиги Европы с тремя дивизионами.

«Мне это не нравится, потому что я считаю, что это отнимает мечты и надежды у болельщиков небольших клубов. Большие клубы являются великими, потому что существуют клубы поменьше. Все очень просто.

Невозможно сказать болельщикам «Жироны», что если они выиграют чемпионат страны в этом сезоне, то не смогут конкурировать с лучшими. На днях я слышал, как генеральный директор сказал, что болельщики «Жироны» наверняка поймут, что если они не смогут играть в элите (в чемпионов – Sports.ru) в следующем сезоне, то им придется играть в третьем дивизионе [Суперлиги]. Это смешно и абсолютно нелепо.

Я понимаю, что некоторые болельщики больших клубов хотят видеть Суперлигу, и я уважаю это, но мне не нравится эта идея. Я считаю, что « » заслуживает участия в Лиге чемпионов, потому что в прошлом году они это заслужили.

Если « » добьется этого в этом сезоне, то они этого заслуживают... Я не верю, что болельщики этих клубов позволят другим диктовать им свои мечты и говорить, что у них есть план получше... Шутки в сторону, давайте будем серьезными», – сказал полузащитник « ».