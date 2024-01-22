«Месси по-прежнему феномен. Он приехал в Штаты по делам, а не ради удовольствия. Он хочет побеждать». Кристиан Фукс об аргентинце

Теги МЛС Лионель Месси Кристиан Фукс Интер Майами Шарлотт Футбол

Кристиан Фукс оценил переход Лионеля Месси в МЛС.

Бывший игрок, а ныне тренер «Шарлотт» высказался о победе над «Интер Майами» в матче, который состоялся 22 октября (1:0). 

«Не победа над командой Месси сделала этот матч таким особенным. Именно победа в матче, который мы должны были выиграть, чтобы выйти в плей-офф, дала игрокам и тренерскому штабу чувство важного достижения.

Футболисты молодцы, что не попали в ловушку концентрации на одном игроке мирового класса и не забыли об остальной команде «Интер Майами». 

Это был момент гордости. Месси по-прежнему феномен. Он приехал в Штаты по делам, а не ради удовольствия – и любой, кто сомневается в этом, должен посмотреть, что он забил 11 голов всего за 14 игр. Он действительно хочет побеждать», – сказал Фукс.

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37 комментариев
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Ответ dr. cage
Шутки шутками, но ещё 3-4 гола Месси в МЛС и он возьмёт 10-й ЗМ..
если еще 3-4 года в МЛС, то это 3-4 ЗМ. вы зря недооцениваете Лионеля.
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+24
И это хороший повод дать 9 ЗМ.
+40
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+20
Шутки шутками, но ещё 3-4 гола Месси в МЛС и он возьмёт 10-й ЗМ..
+41
-24
+17
Феномен это Роналдо.

14-летние мессибои уже лепят мне минусы, понятия не имея, что я про бразильца написал.
+36
-27
+9
Ответ Олег Грачёв
Месси настолько феноменален, что еще несколько лет будет получать награды по блату 😎
А он не просил, чтобы за него отдали голоса игроки Реала и других клубов:)
+16
-11
+5
Ответ Дима
и ради удовольствия душит соперников на поле))
Кто-то гуся душит, кто-то соперника. Каждому свое. Но душители гусей занимаются этим в сотни раз чаще. чем Месси душит соперника)))
+6
-1
+5
Господи, как достал этот бред) любой игрок кто уезжает из европейских чемпионатов устал от футбола и конкуренции, за исключением тех укто хочет много заработать. Просто уровень МЛС на фоне звёзд Европы слаб и будет слабым ещё ближайшие лет 10. Поэтому и будет казаться, что вот как они круто играют в МЛС и СА и могли бы ещё в Европе играть, а по факту не могут, просто на фоне местных будут казаться бистами как в молодости
+5
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а кто барбилигу то выиграл? пистонс?
+2
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+2
Фукс: от триумфатора АПЛ с Лестером до популиста
+3
-1
+2
Ответ Дима
Феномен это Роналдо. 14-летние мессибои уже лепят мне минусы, понятия не имея, что я про бразильца написал.
Вон карась уже попался, подсекай
+3
-2
+1
Ответ Блуждающий странник
Господи, как достал этот бред) любой игрок кто уезжает из европейских чемпионатов устал от футбола и конкуренции, за исключением тех укто хочет много заработать. Просто уровень МЛС на фоне звёзд Европы слаб и будет слабым ещё ближайшие лет 10. Поэтому и будет казаться, что вот как они круто играют в МЛС и СА и могли бы ещё в Европе играть, а по факту не могут, просто на фоне местных будут казаться бистами как в молодости
дак что Роналду, что Месси уже по физике тупо не тянут игру в Европе, вот и всё. Как бы мышление, техника, чутье и прочее никуда не девается, но люди уже банально не могут настолько интенсивно играть и тренироваться, как 10 лет назад. Годы берут своё
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Комментарий удален модератором
Конечно феномен, никто в мире не способен получить ЗМ и The Best за 1 гола в МЛС.
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Комментарий удален модератором
Месси настолько феноменален, что еще несколько лет будет получать награды по блату 😎
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Ответ Капибарбер
Прикол в том, что Месси не пиарит каждый день лигу в которой играет, а просто наслаждается моментом, играя в футбол
Ты ещё скажи, что его туда просто с пацанами в футбол пригласили поиграть.
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У Лёни была цель ☝🏼 собрать старых друзей и поиграть в удовольствие. Всё что можно было выиграть в футболе,он выиграл.
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Ответ FCB2020
И самые преданные фаны Месси тут как тут: Роман, пацанчик,фк кабинет. Молодцы, так держать.
без них, Месси не взял бы 8 Зм
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