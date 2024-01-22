«Месси по-прежнему феномен. Он приехал в Штаты по делам, а не ради удовольствия. Он хочет побеждать». Кристиан Фукс об аргентинце

Кристиан Фукс оценил переход Лионеля Месси в МЛС.

Бывший игрок, а ныне тренер « » высказался о победе над «Интер Майами» в матче, который состоялся 22 октября (1:0).

«Не победа над командой сделала этот матч таким особенным. Именно победа в матче, который мы должны были выиграть, чтобы выйти в плей-офф, дала игрокам и тренерскому штабу чувство важного достижения.

Футболисты молодцы, что не попали в ловушку концентрации на одном игроке мирового класса и не забыли об остальной команде « ».

Это был момент гордости. Месси по-прежнему феномен. Он приехал в Штаты по делам, а не ради удовольствия – и любой, кто сомневается в этом, должен посмотреть, что он забил 11 голов всего за 14 игр. Он действительно хочет побеждать», – сказал .