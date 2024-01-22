Капелло о расизме в адрес Меньяна: «Майк и судья поступили правильно – нельзя продолжать в столь постыдной ситуации. Идиотам, которые ходят на стадион оскорблять, не место в футболе»

Фабио Капелло поддержал Майка Меньяна на фоне инцидента в матче с «Удинезе».

Напомним, матч «Милана» и « » (3:2) в Серии А приостанавливали в 1-м тайме после жалоб на проявления расизма со стороны болельщиков хозяев.

После матча голкипер «Милана» заявил, что слышал обезьяньи крики с трибун.

«Игроки по согласованию с капитаном и тренером могли бы садиться на газон и ждать, пока люди не прекратят свистеть, скандировать и вести себя неприемлемо. Если ситуация улучшится, можно возобновить игру, в противном случае они могут остаться сидеть.

Меньян поступил правильно, это было верное решение. Я предложил действовать в том же направлении – мы не можем ждать, пока терпение лопнет. Меньян сосредоточил внимание на том, что происходило, и что, очевидно, слышали лишь немногие.

Как можно продолжать играть перед лицом таких постыдных и некультурных ситуаций? Давайте вспомним, что дети тоже ходят на стадион, какой посыл получат взрослые в будущем?

Решение судьи приостановить матч тоже было верным. Это были два сильных сигнала».

Об отказе « » от постов в соцсетях

«Я поддерживаю эту позицию. В некоторых случаях молчание может наделать гораздо больше шума, чем слова.

Безусловно, это битва, в которой мы должны сражаться вместе: болельщики, клубы, организации. Повторяю, в подобных случаях от этих слов мало толку, нам нужно действовать и пытаться изменить ситуацию примерами, инициативами и мерами.

Футбол для всех, но там не может быть места для тех трех-четырех идиотов, которые ходят на стадион только и исключительно для того, чтобы оскорблять. Давайте не будем называть их фанатами, они ими не являются.

Привычки необходимо изменить, иначе полностью теряется смысл. Вместо того, чтобы следовать стадной логике, те, кто находился близко к тем идиотам, которые изображали обезьян, должны сотрудничать с властями и клубами. Так поступают немногие – те, кто видел и слышал это, должны помочь идентифицировать и наказать [нарушителей].

Я следил за матчем из Дубая, где я был на церемонии вручения премии Globe Soccer Awards. Когда я увидел, как Меньян покинул поле и вернулся в раздевалку, я тоже почувствовал себя оскорбленным. Как уроженец Фриули, я был обижен и зол. В нашей стране терпимость, радушие и инклюзивность – ценности, которые укоренились в культуре.

Еще раз подчеркну: нескольким глупым людям потребовалось несколько минут, чтобы разрушить имидж города, региона и клуба, который является примером инклюзивности.

Жители Удине и Фриули – не расисты. Но с расизмом и всеми формами дискриминации необходимо бороться, когда и где бы они ни происходили», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

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