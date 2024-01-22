Владелец «Ковентри» предложил присуждать командам технические поражения и снимать очки за расизм фанатов: «Нынешние меры не работают»

Теги премьер-лига Англия Ковентри чемпионшип Майк Меньян дискриминация Футбол

Владелец «Ковентри» предложил меры по борьбе с расизмом на стадионах.

Напомним, субботний матч «Милана» и «Удинезе» (3:2) в Серии А приостанавливали в 1-м тайме после жалоб Майка Меньяна на проявления расизма со стороны болельщиков соперника. После матча голкипер «Милана» заявил, что слышал обезьяньи крики с трибун.

«Властям, футбольным авторитетам и руководству нужно сделать что-то еще, потому что очевидно, что [нынешние меры] не работают. Присуждение технических поражений кажется логичным, а если нарушения правил продолжатся, то нужно снимать очки. 

Мы полностью поддержим любого человека из нашего клуба, который подвергнется каким-либо оскорблениям – будь это игрок, член персонала или стюард. [Нынешних мер] просто недостаточно», – сказал Даг Кинг.

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27 комментариев
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Если этот закон примут- это будет бардак!!! Провокации будут повсеместно. Более того, я всерьёз думаю, что негры футболисты, как товар, вырастут в цене.
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Да, очень логичный вывод. Футболисты че то там горбатятся, ставят цели и тд, но появляется кучка неадекватов на трибуне, и на тебе минус три очка при выигранном матче. Прям вот по совести чел расписал
+21
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+21
спустя минуту вакансия на сайте Ковентри:

"Требуется белый неопрятный британец 30-40 лет, обязанности - ходить на футбольные матчи Ковентри в футболках соперника"
+20
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+20
и как этот владелец себе это представляет вообще? ведь появятся те кто просто будут ходить на матч и оскорблять игроков ради снятия очков надев футболку нужной команды, в итоге с каждого клуба придется снимать кучу очков
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Ответ AmanEsen
спустя минуту вакансия на сайте Ковентри: "Требуется белый неопрятный британец 30-40 лет, обязанности - ходить на футбольные матчи Ковентри в футболках соперника"
зачем так сложно. просто: требуется белый британец.
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почему только за расизм? оскорблять нельзя только на расовой почве, остальных оскорблять можно?
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За каждого игрока команды, сделавшего каминг-аут, объявившего себя инопланетянином, веганом и тд. и вышедшего на поле, добавлять очки.
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левацкий идиотизм добирается и до футбола
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Что-то мне подсказывает, что фан айди начнёт в ближайшее время постепенно, но стремительно раскатываться на все "цивилизованные" чемпионаты Европы))
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Ответ sashka.loker
почему только за расизм? оскорблять нельзя только на расовой почве, остальных оскорблять можно?
Ну да, в логике популистов никакой логики обычно.
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Ответ Александр Молоканов
да что уж там очки, пусть сразу с чемпионата снимают
Вчера какой-то неадекват-итальянец пиарился, сейчас ещё один ноунейм. Сейчас эти недалекие раскачают тему, у терпил европейцев разовьют подходящие комплексы - и можно сразу на Колыму провинившихся. Ещё лайфхак для любого клуба: если уступаешь в счете, бросай играть и обвиняй болел соперника в расизме (обязательно в составе иметь чернокожего). Только главное, чтоб тебя соперник не опередил с подобным финтом)
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Вот почему тот вратарь обижается на людей, считающих или, как это модно сейчас говорить, ПОЗИЦИОНИРУЮЩИХ себя обезьянами? В Европе же каждый имеет права позиционировать себя, кем хочет. Мужчины имеют право считать себя женщинами, женщины - мужчинами. А эти неиспорченные, светлые и добрые люди держатся ближе к матушке-природе и считают себя обезьянами... ;) Он-то, будучи обычным человеком, тут не при делах, получается.
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да что уж там очки, пусть сразу с чемпионата снимают
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Какие к чёрту "обезьяньи крики"? Ну что за бред? Как можно слышать именно эти звуки, когда стадион орёт кричалки своего клуба, поёт песни и прочее? Походу чёрные решили на своём, липовом расизме, поднять личную, индивидуальную популярность. Сколько можно об этой ерунде писать? Верить на слово этим клоунам, нет смысла. Пусть указывают тогда примерное время своих глюков и если спецкомиссия, после просмотра повтора видео этого времени ничего такого не заметит, то надо дисквалить этих фантазёров и желательно на столько, чтобы больше желания у них не было поднимать эту идиотскую тему ещё раз...
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Ответ За Валенсию с 1999
левацкий идиотизм добирается и до футбола
Давно уже добрался.
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Ответ AmanEsen
спустя минуту вакансия на сайте Ковентри: "Требуется белый неопрятный британец 30-40 лет, обязанности - ходить на футбольные матчи Ковентри в футболках соперника"
46 белых нужно на сезон. насчет "британцев" - это лишнее. просто белых
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А за своих тупорылых фанатов с их перфом про погибшего владельца "Лестера" он ничего с команды снять не хочет? Или, может, технарь получить? Негры его взволновали, гляди ж ты!
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Ответ MustangGT
Ну, или пусть играют без зрителей. Если фаны хотят ходить на стадионы, пусть сами разбираются со своими паршивыми овцами.
А денег владелец "Ковентри" всем занесёт для покрытия убытков матч-дэя.
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других проблем нет, что ли?
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Проще убирать со стадиона болельщиков на несколько матчей.
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Вот вроде серьёзные люди, денег много заработали, но несут чушь один за одним. Ну не реализовать это технически никак! Любой провокатор может себя обвешать символикой клуба, которому нагадить есть ризон и кричать что вздумается. А оскорблять не на расовой почве значит что, можно? Оскорбление есть оскорбление!
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Команды дисквалифицировать, трибуны расстреливать из вертолетов. Хватит уже это терпеть.
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А на улице людей нужно расстреливать без суда и следствия
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Не забудьте снять очки, если белого назовут белым🙃
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Тогда почти каждый матч можно будет останавливать и двум командам присуждать поражение . Вот весело будет . Одни начали кричать , другие ответили .
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Так можно левым фанатам брать билеты на нужную команду и кричать, чтобы потом технарь давали. Гениально
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