Владелец «Ковентри» предложил присуждать командам технические поражения и снимать очки за расизм фанатов: «Нынешние меры не работают»

Владелец «Ковентри» предложил меры по борьбе с расизмом на стадионах.

Напомним, субботний матч «Милана» и «Удинезе» (3:2) в Серии А приостанавливали в 1-м тайме после жалоб Майка Меньяна на проявления расизма со стороны болельщиков соперника. После матча голкипер «Милана» заявил, что слышал обезьяньи крики с трибун.

«Властям, футбольным авторитетам и руководству нужно сделать что-то еще, потому что очевидно, что [нынешние меры] не работают. Присуждение технических поражений кажется логичным, а если нарушения правил продолжатся, то нужно снимать очки.

Мы полностью поддержим любого человека из нашего клуба, который подвергнется каким-либо оскорблениям – будь это игрок, член персонала или стюард. [Нынешних мер] просто недостаточно», – сказал Даг Кинг.