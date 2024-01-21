«Хочу, чтобы у темнокожих были те же шансы, что и у всех. У Руни они есть даже без послужного списка. Мы бьемся в стену». Экс-игрок Англии Хилл о дискриминации

Теги Уэйн Руни Ди Си Юнайтед премьер-лига Англия Бирмингем Дерби Каунти Лутон чемпионшип сборная Теркс и Кайкос дискриминация Футбол

Экс-игрок сборной Англии Рикки Хилл считает, что темнокожим не дают стать тренерами.

Почти всю карьеру игрока Хилл провел в «Лутоне». Также он играл за «Гавр», «Лестер» и «Тампа-Бэй Роудис».

Затем он тренировал «Тампа-Бэй Роудис», «Лутон», тринидадский «Сан-Хуан» и «Монтего-Бей Юнайтед» из чемпионата Ямайки. Сейчас он работает в сборной Теркса и Кайкоса.

«Некоторые считают, что ты получишь возможность, если достаточно хорош. Но это самое большое заблуждение. Существует система, которая отказывается меняться.

Когда я переходил [из статуса игрока] в тренерство, кто-то говорил, что темнокожие не хотят тренировать. Потом нам говорили получать лицензии, чтобы быть готовыми на случай, если появится вакансия. Мы сделали все это. Но наше поколение по-прежнему бьется в кирпичную стену.

У нас были [инициативы] «Покажи расизму красную карточку», «Kick It Out», кодекс многообразия лидеров в футболе, кодекс добровольного найма, правило Руни (политика Национальной футбольной лиги, по которой клубы обязаны проводить собеседования с представителями этнических меньшинств при выборе тренера и руководителей – Sports.ru). Но суть в том, что ничего не меняется. Цифры не особо меняются. И я считаю, что эта политика фактически стала щитом для различных институтов.

Мне нравится Уэйн Руни. Он здорово начал в «Дерби», но потом отправился в «Ди Си Юнайтед», и там ему было сложно. Затем он уходит и получает работу в «Бирмингеме». Желаю ему удачи, но при этом мне очевидно, что он получает возможности, даже не имея хорошего послужного списка.

Я всегда лишь хотел, чтобы темнокожие тренеры и руководители получали те же возможности, что и все остальные. Поэтому стоит задаться вопросом: почему некоторые из этих схем добровольны? Равенство ни в коем случае не должно быть добровольным.

Пока те, кого это не касается, не возмутятся так же, как и те, кого это касается, ничего не изменится. Вот тут-то в дело и должны вступить спонсоры. Было бы очень здорово, если бы они смогли надавить на футбол, чтобы он изменился», – сказал Хилл, у которого 3 матча за сборную Англии. 

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36 комментариев
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Руни великий и заслуженный человек. Не цвет кожи его определяет. Надо работать, учиться и пахать.
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Нынешняя Европа заслуживает того чтобы стоять на коленях перед такими персонажами
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едьте вы в свою африку и занимайтесь чем хотите. получайте какие хотите права.
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у Винисиуса научился? 🤔
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«даже не имея хорошего послужного списка»

Уэйн конечно не супер-тренер и вряд ли им станет. Но послужной список явно лучше будет, чем тринидадские команды. Плюс медийность, опыт игры на высочайшем уровне это важные факторы влияющие на выбор.

Ну и о существовании сборной Теркса и Кайкоса, мы смогли узнать благодаря спортсу, спасибо за урок географии.
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Работа тренера, это работа головой. Поэтому там почти одни белые. И то что сделала природа, мы изменить не в силах. Создателю то за расизм не предъявишь
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Сравнил тоже Руни с собой. Зеедорфу давали шансы, причём сразу в топ клубе, и чего?
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Ответ ман сити фейк
Ради справедливости их силой вывезли из Африки. Ну и первым европейцы начали заселять их земли. Если чё против вот таким персонажам.
Вот только сами чёрные часто продавали своих же чёрных людей белым колонизатором, такой вот фактик.
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Пусть берут пример у Виера : чернокожий, не ноет, тренирует и преуспевает в этом. Главное - не цвет кожи, а упорная работа.
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Ответ Rosenbaum
Не могу вспомнить ни одного выдающегося тренера негра. У Райкаарда вроде начало получаться, но очень быстро сдулся.
Райкард не сдулся, и Гуллит не сдулся. Они просто сами решили прекратить свои тренерские карьеры, их никто не гнал
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Ответ Dexter Morgan
Руни великий и заслуженный человек. Не цвет кожи его определяет. Надо работать, учиться и пахать.
Венсан Компани в Бёрнли, получается, недостаточно чёрный. Бредня ;)
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Один чернокожий уже Милан потренировал. Клоунада знатная была.
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Зато у них письки больше
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Опять они про старые песни о главном. Вы работать и учиться не пробовали ? Ни кто в здравом уме не откажется от высококлассного тренера, только из-за цвета кожи или разреза глаз. Уж в Англии, где перед черными даже преклоняют колени в каждом матче, точно.
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Прикиньте, если бы Мостовой ещё и чернокожим был?
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Может, таким, как Хилл, не дают шанса из-за нехватки репутации и навыков? А тот же Руни был легендарным игроком и как тренер пытался тащить мёртвый "Дерби"?
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Ответ Shuller18
Сравнил тоже Руни с собой. Зеедорфу давали шансы, причём сразу в топ клубе, и чего?
видимо это что-то другое
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Ответ Purp
Вот только сами чёрные часто продавали своих же чёрных людей белым колонизатором, такой вот фактик.
Часто?! Да только они их и продавали. И арабы конечно. Белые особо по Африке не шарились в те времена, разные эпидемии и болезни к которым не было иммунитета, да и вообще опасно. Особенно если ловить там местных. Это бизнес основой которого было местное население Африки.
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Возможно потому, что Руни был топ-игроком, один из лучших в МЮ и его карьера игрока имела определённое влияние на его карьеру тренерскую? А как же Компани, который тренирует Бёрнли, или он недостаточно чёрный? Вашу ж мать, сколько можно видеть расизм там, где его нет?!
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Ответ Тухель
Зеедорф, Нкунку, Окоча, Туре в МС был плеймейкером и на нём держался весь центр поля, Кейта по движению мяча был супер топ и дико умным игроком, Эссьен пусть не совсем плеймейкер, но в плане движения мяча он лютый топ, он не просто опорник отрывающий ноги или много бегающий, да честно говоря и Роналдиньо или Анри не сильно белые, а они были не просто голеадорами, а реальными плеймейкерами игры.
Я понял, спасибо, вы тоже не плеймейкер, ничего страшного, всякое бывает. Всего самого наилучшего вам.
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Ответ А.Б.70
Назови мне пожалуйста хоть одного темнокожего футболиста на позиции плеймейкер, это там где нужно думать. Заранее спасибо за ответ,
Зеедорф, Нкунку, Окоча, Туре в МС был плеймейкером и на нём держался весь центр поля, Кейта по движению мяча был супер топ и дико умным игроком, Эссьен пусть не совсем плеймейкер, но в плане движения мяча он лютый топ, он не просто опорник отрывающий ноги или много бегающий, да честно говоря и Роналдиньо или Анри не сильно белые, а они были не просто голеадорами, а реальными плеймейкерами игры.
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Ответ Руслан Платонов
Меня тоже это удивляет, при наличии стольких легендарных темнокожих футболистов так мало среди них главных тренеров
Назови мне пожалуйста хоть одного темнокожего футболиста на позиции плеймейкер, это там где нужно думать. Заранее спасибо за ответ,
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Ответ Rio de Janeiro
Нынешняя Европа заслуживает того чтобы стоять на коленях перед такими персонажами
В Европе свои методы отвлекать внимания простолюдинов от реальных проблем, создавая себе всякие ЛГБТшно-чёрные поводы "равенства" общество отлично не концентрируется на реальных проблемах.
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Ответ Purp
Венсан Компани в Бёрнли, получается, недостаточно чёрный. Бредня ;)
Ну вот и я о том же)
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Не могу вспомнить ни одного выдающегося тренера негра. У Райкаарда вроде начало получаться, но очень быстро сдулся.
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- Мистер Хилл, как насчёт того чтобы прокачать свои тренерские компетенции?
- Это дискриминация. Вы расист.
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Правильно , надо еще квоту ввести - 50 процентов тренеров должны быть чернокожими. Потом мне кажется, что белые женщины слишком часто выходят замуж за белых мужчин . Тоже нужна квота для темнокожих, это же расизм чистой воды (не слишком расисткая фраза?) . Один вопрос есть только : НБА как то будут квотировать? Там нет ущемлений прав белых? Или там где черных большинство-это честная конкуренция, а там где белых - расизм?
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В сухом остатке: спонсоры надавите на футбол чтобы брали больше чернокожих.
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Это что за высер опять?
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Руни - бездарь как тренер. Никто не заслуживает таких же шансов, как он
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