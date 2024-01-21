«Хочу, чтобы у темнокожих были те же шансы, что и у всех. У Руни они есть даже без послужного списка. Мы бьемся в стену». Экс-игрок Англии Хилл о дискриминации

Экс-игрок сборной Англии Рикки Хилл считает, что темнокожим не дают стать тренерами.

Почти всю карьеру игрока Хилл провел в « ». Также он играл за «Гавр», «Лестер» и «Тампа-Бэй Роудис».

Затем он тренировал «Тампа-Бэй Роудис», «Лутон», тринидадский «Сан-Хуан» и «Монтего-Бей Юнайтед» из чемпионата Ямайки. Сейчас он работает в сборной Теркса и Кайкоса.

«Некоторые считают, что ты получишь возможность, если достаточно хорош. Но это самое большое заблуждение. Существует система, которая отказывается меняться.

Когда я переходил [из статуса игрока] в тренерство, кто-то говорил, что темнокожие не хотят тренировать. Потом нам говорили получать лицензии, чтобы быть готовыми на случай, если появится вакансия. Мы сделали все это. Но наше поколение по-прежнему бьется в кирпичную стену.

У нас были [инициативы] «Покажи расизму красную карточку», «Kick It Out», кодекс многообразия лидеров в футболе, кодекс добровольного найма, правило Руни (политика Национальной футбольной лиги, по которой клубы обязаны проводить собеседования с представителями этнических меньшинств при выборе тренера и руководителей – Sports.ru). Но суть в том, что ничего не меняется. Цифры не особо меняются. И я считаю, что эта политика фактически стала щитом для различных институтов.

Мне нравится . Он здорово начал в « », но потом отправился в « », и там ему было сложно. Затем он уходит и получает работу в « ». Желаю ему удачи, но при этом мне очевидно, что он получает возможности, даже не имея хорошего послужного списка.

Я всегда лишь хотел, чтобы темнокожие тренеры и руководители получали те же возможности, что и все остальные. Поэтому стоит задаться вопросом: почему некоторые из этих схем добровольны? Равенство ни в коем случае не должно быть добровольным.

Пока те, кого это не касается, не возмутятся так же, как и те, кого это касается, ничего не изменится. Вот тут-то в дело и должны вступить спонсоры. Было бы очень здорово, если бы они смогли надавить на футбол, чтобы он изменился», – сказал Хилл, у которого 3 матча за сборную Англии.