«Арсенал» – «Ливерпуль», «Ман Сити» – «Хаддерсфилд», «Уиган» – «МЮ» и другие пары 3-го раунда Кубка Англии
Состоялась жеребьевка матчей 3-го раунда Кубка Англии.
«Шрусбери» – «Рексхэм» / «Йовил»
«Арсенал» – «Ливерпуль»
«Сток Сити» – «Брайтон»
«Норвич» – «Крю» / «Бристоль Роверс»
«Вест Хэм» – «Бристоль Сити»
«Тоттенхэм» – «Бернли»
«Фулхэм» – «Ротерхэм»
«Вест Бромвич» – «Олдершот» / «Стокпорт»
«Саутгемптон» – «Олфретон Таун» / «Уолсолл»
«Уимблдон» / «Рамсгейт» – «Ипсвич»
«Питерборо» – «Лидс»
«Миллуолл» – «Лестер»
«Уотфорд» – «Честерфилд» / «Лейтон Ориент»
«Сандерленд» – «Ньюкасл»
«Шеффилд Уэнсдей» – «Кардифф»
«Кристал Пэлас» – «Эвертон»
«Мидлсбро» – «Астон Вилла»
«Ноттингем Форест» – «Блэкпул» / «Форест Грин»
«Уиган» – «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд»
«Блэкберн» – «Кембридж»
«Джиллингем» – «Шеффилд Юнайтед»
«Суонси» – «Моркэм»
«Челси» – «Престон»
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Борнмут»
«Ковентри» – «Оксфорд Юнайтед»
«Брентфорд» – «Вулверхэмптон»
«Плимут» – «Саттон Юнайтед»
«Мэйдстон Юнайтед» – «Стивенейдж» / «Порт Вейл»
«Ньюпорт» / «Барнет» – «Истли» / «Рединг»
«Халл» – «Бирмингем»
Матчи состоятся в начале января 2024 года. Точные даты станут известны позднее.
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И плевать, что в прошлом сезоне Сити в первом раунде играл с Челси, а затем с Арсеналом.
Кого-то точно убьют...
В последний раз почти 8 лет назад играли
Кстати, МЮ тоже купил жеребьевку? А Челси? А Тоттенхэм?
В любом случае, по закону средних чисел сильные команды дойдут до финальных стадий, а пара Арсенал - Ливерпуль в третьем раунде - большая удача.
Могли бы 1 матч еще подождать, ну зачем так палиться