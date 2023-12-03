«Арсенал» – «Ливерпуль», «Ман Сити» – «Хаддерсфилд», «Уиган» – «МЮ» и другие пары 3-го раунда Кубка Англии

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Состоялась жеребьевка матчей 3-го раунда Кубка Англии.

«Лутон» – «Болтон»

«Шрусбери» – «Рексхэм» / «Йовил»

«Арсенал» – «Ливерпуль»

«Сток Сити» – «Брайтон»

«Норвич» – «Крю» / «Бристоль Роверс»

«Вест Хэм» – «Бристоль Сити»

«Тоттенхэм» – «Бернли»

«Фулхэм» – «Ротерхэм»

«Вест Бромвич» – «Олдершот» / «Стокпорт»

«Саутгемптон» – «Олфретон Таун» / «Уолсолл»

«Уимблдон» / «Рамсгейт» – «Ипсвич»

«Питерборо» – «Лидс»

«Миллуолл» – «Лестер»

«Уотфорд» – «Честерфилд» / «Лейтон Ориент»

«Сандерленд» – «Ньюкасл»

«Шеффилд Уэнсдей» – «Кардифф»

«Кристал Пэлас» – «Эвертон»

«Мидлсбро» – «Астон Вилла»

«Ноттингем Форест» – «Блэкпул» / «Форест Грин»

«Уиган» – «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд»

«Блэкберн» – «Кембридж»

«Джиллингем» – «Шеффилд Юнайтед»

«Суонси» – «Моркэм»

«Челси» – «Престон»

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Борнмут»

«Ковентри» – «Оксфорд Юнайтед»

«Брентфорд» – «Вулверхэмптон»

«Плимут» – «Саттон Юнайтед»

«Мэйдстон Юнайтед» – «Стивенейдж» / «Порт Вейл» 

«Ньюпорт» / «Барнет» – «Истли» / «Рединг»

«Халл» – «Бирмингем»

Матчи состоятся в начале января 2024 года. Точные даты станут известны позднее.

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19 комментариев
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Ответ Ирка Филькина
Ну я так понимаю все понимают ,что вероятность, что Арсенал-Ливерпуль а Сити всего лишь Хаддерсфилд просто ничтожна если жеребьевка была бы честной.
Ну что ты будешь делать, опять шейхи жребий купили.
И плевать, что в прошлом сезоне Сити в первом раунде играл с Челси, а затем с Арсеналом.
+16
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+15
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«Сандерленд» – «Ньюкасл»
Кого-то точно убьют...
+7
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+7
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Ответ sema mixajlov
«Арсенал» – «Ливерпуль», «Тоттенхэм» – «Бернли», «Кристал Пэлас» – «Эвертон», в чем смысл так рано сталкивать команды из АПЛ друг с другом?
Чтобы кто-то из пары Плимут - Саттон Юнайтед сыграл в четвертом раунде)
+3
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+3
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Сандерленд - Ньюкасл 🔥
В последний раз почти 8 лет назад играли
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Ответ Ирка Филькина
Ну я так понимаю все понимают ,что вероятность, что Арсенал-Ливерпуль а Сити всего лишь Хаддерсфилд просто ничтожна если жеребьевка была бы честной.
И правда, Арсеналу и Ливерпулю очень повезло - можно сразу скинуть ненужный кубок. Сити же придется снова играть несколько турниров параллельно, вот так "везение")
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Ответ Ирка Филькина
Ну я так понимаю все понимают ,что вероятность, что Арсенал-Ливерпуль а Сити всего лишь Хаддерсфилд просто ничтожна если жеребьевка была бы честной.
Вероятность матчей Сити-Ливерпуль и Арсенал-Хаддерсфилд абсолютно такая же. Как и матчей Сити-Арсенал и Ливерпуль-Хаддерсфилд. И вообще любых других пар)
Кстати, МЮ тоже купил жеребьевку? А Челси? А Тоттенхэм?
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Ответ sema mixajlov
«Арсенал» – «Ливерпуль», «Тоттенхэм» – «Бернли», «Кристал Пэлас» – «Эвертон», в чем смысл так рано сталкивать команды из АПЛ друг с другом?
Жеребьёвка рандомная, могло выйти так, что никто из АПЛ между собой не играл бы, а могли все 20 сразу друг на друга попасть. Смысл так сталкивать команды - чтобы Мэйдстоун из Южной Национальной лиги имел шансы пройти этот раунд и дальше встретиться с Сити, что было бы событием для такой маленькой команды. Это уникальный турнир, не использующий принцип посева команд, и по-моему это классно.
В любом случае, по закону средних чисел сильные команды дойдут до финальных стадий, а пара Арсенал - Ливерпуль в третьем раунде - большая удача.
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Ответ Ирка Филькина
Ну я так понимаю все понимают ,что вероятность, что Арсенал-Ливерпуль а Сити всего лишь Хаддерсфилд просто ничтожна если жеребьевка была бы честной.
с точки зрения вероятности никакой разницы
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Жаль Вест Хем с Миллуолл не встретился.
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Жду традиционное «Манчестер Сити» купил жеребьёвку
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После того как раскрыли схему с домашними матчами маню, сразу поставили гостевой. Коррупция АПЛ 🤡🤡
Могли бы 1 матч еще подождать, ну зачем так палиться
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Рексэму повезло с жеребьёвкой! Ну и Челси тоже
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«Арсенал» – «Ливерпуль», «Тоттенхэм» – «Бернли», «Кристал Пэлас» – «Эвертон», в чем смысл так рано сталкивать команды из АПЛ друг с другом?
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очередной легкий турнир для мю
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Не повезло ливеру😀
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Ооо наконец-то Тайн-Уирское дерби!! Помню, если кто-то стоял на вылет или перед этим матчем назначали нового тренера, то тот и побеждал. Надеюсь когда-нибудь увижу Лутон-Уотфорд, Миллуол-ВХЮ или возвращение Бирмингема в рамках АПЛ, ну что есть, то есть)
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Можно уже поздравить Уиган с выходом в следующий раунд.
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Ну я так понимаю все понимают ,что вероятность, что Арсенал-Ливерпуль а Сити всего лишь Хаддерсфилд просто ничтожна если жеребьевка была бы честной.
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