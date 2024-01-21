Криштиану Роналду: «Могу закончить в этом сезоне, могу отыграть еще 2-3 года... Не знаю. Когда почувствую, что больше не приношу пользу, первым отойду в сторону»

Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры.

– По вашим словам чувствуется, что вы предпочитаете наслаждаться футболом, не думая, что будет завтра, через шесть месяцев или год, а также о том, когда вы завершите карьеру. Это так?

– Как я часто говорю своим друзьям, жизнь динамична. Неизвестно, что будет завтра. Я могу завершить карьеру в конце этого сезона, могу отыграть еще два или три года... Я не знаю.

Я честен. Пока голова и тело в порядке, а я наслаждаюсь футболом, я буду продолжать играть. Когда я почувствую, что больше не приношу пользу, то первым сделаю шаг в сторону.

Сейчас я хорошо себя чувствую. Я чувствую себя удовлетворенным и счастливым на поле – и в сборной, и в клубе. Я делаю то, что люблю больше всего: забиваю голы и выдаю хорошие матчи. Хочу продолжать наслаждаться, – сказал .