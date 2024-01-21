Криштиану Роналду: «Могу закончить в этом сезоне, могу отыграть еще 2-3 года... Не знаю. Когда почувствую, что больше не приношу пользу, первым отойду в сторону»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры.

– По вашим словам чувствуется, что вы предпочитаете наслаждаться футболом, не думая, что будет завтра, через шесть месяцев или год, а также о том, когда вы завершите карьеру. Это так?

– Как я часто говорю своим друзьям, жизнь динамична. Неизвестно, что будет завтра. Я могу завершить карьеру в конце этого сезона, могу отыграть еще два или три года... Я не знаю.

Я честен. Пока голова и тело в порядке, а я наслаждаюсь футболом, я буду продолжать играть. Когда я почувствую, что больше не приношу пользу, то первым сделаю шаг в сторону.

Сейчас я хорошо себя чувствую. Я чувствую себя удовлетворенным и счастливым на поле – и в сборной, и в клубе. Я делаю то, что люблю больше всего: забиваю голы и выдаю хорошие матчи. Хочу продолжать наслаждаться, – сказал Роналду.

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40 комментариев
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Та ладно, че прицепились то к пенсионеру. Роналду играет в свое удовольствие, если он получает удовольствие от голов неужели он заслуживает хейта? Играет себе в арабской лиге, забивает всяким аль-шабабам, получает награды от этих же арабов, кайф же. Ну а его чуток высокомерные заявление... так это его стиль просто.
+42
-7
+35
В сторону он отошёл в матче против "Порту", когда зачем-то в стенку встал.
+25
-12
+13
Ответ Enchanter WIZZARD
Второй раз за день говорит фразу 2-3 года... Криш прошел модуль Арестовича Искусство дискутировать?🤣
даже его фаны стебутся над Рональду 🤣
+7
-3
+4
Ответ Кокич
В сторону он отошёл в матче против "Порту", когда зачем-то в стенку встал.
"очко века"

следующая награда на Глобале Соккере Авардс😂😂
+8
-5
+3
"Когда почувствую, что не приношу пользу, первым отойду в сторону".
На чемпионате мира требует переписать на себя гол партнёра по команде, отказывается тренироваться с дублем по распоряжению тренера, устраивает истерику через аккаунт сестры после того, как его исключили из основы.
Есть ли в современном спорте что-то более мерзкое, чем Криштиану Роналду?
+7
-4
+3
Так отойти из сборной, молодая поколение со звёздами не могут играть в старте из-за тебя, так как ты занимаешь место и позоришься.
+3
-1
+2
Если будут платить как сейчас, то можно и до 50 и до 60 играть
+2
0
+2
Чувак неизлечим.
+3
-2
+1
Можно будет перейти в лигу Люксембурга,там сил должно будет хватить что бы забить голов 20 за сезон
+4
-3
+1
Ответ neoline099
Та ладно, че прицепились то к пенсионеру. Роналду играет в свое удовольствие, если он получает удовольствие от голов неужели он заслуживает хейта? Играет себе в арабской лиге, забивает всяким аль-шабабам, получает награды от этих же арабов, кайф же. Ну а его чуток высокомерные заявление... так это его стиль просто.
первый коммент по делу 🫱🏼‍🫲🏽
+5
-4
+1
Ответ Тюменец
Есть ощущение, что с арабистана он скоро свалит. Играть в серьезном чемпе ресурс есть. Правда не все его потянут
В последнем предложении вся карьера криштика с того момента как он стал п̶о̶г̶р̶е̶б̶н̶я̶к̶о̶м наконечником
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Ответ filippa
честно . я его не люблю. но хейт не понятен. чувак в свои годы играет, забивает, рубит капусту. можно порадоваться и позавидовать ! Удачи
Хейт понятен, он идет от фанатиков меси, потому что они понимают, что их кумир никогда не станет лучшим бомбардиром в истории, пока есть Роналду
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Ответ Леопардер
"Когда почувствую, что не приношу пользу, первым отойду в сторону". На чемпионате мира требует переписать на себя гол партнёра по команде, отказывается тренироваться с дублем по распоряжению тренера, устраивает истерику через аккаунт сестры после того, как его исключили из основы. Есть ли в современном спорте что-то более мерзкое, чем Криштиану Роналду?
Не только он требовал переписать, вся португезская федерация требовала.. ФИФА спокойно дала ответ..
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fredthered/3098007.html
https://www.sport-express.ru/football/world/2022/reviews/chm-2022-portugalskaya-federaciya-futbola-poprosila-zapisat-gol-v-vorota-urugvaya-na-schet-krishtianu-ronaldu-mnenie-igorya-rabinera-2005095/
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Ответ Водяра
Чувак неизлечим.
Выздоравливайте
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Ответ Леопардер
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
ну он пользу и в 50 сможет в чемпионате Арубы приносить, ждём его там
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Ответ Анатолий Дмитриевич
так японец Миура не кричит на каждом углу, что вторая португальская лига - это топ-чемпионат. вот в чем разница)
Разница в том, что Миуру и Роналду даже сравнивать нелепо) Если хотят играть, то пусть играют, никому вред это же не приносит)
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Ответ Фут.Боль
Да конечно) Пусть хоть до 50 лет играет если есть силы и желание. Японец Миура в 56 во второй португальской лиге играет, например)
так японец Миура не кричит на каждом углу, что вторая португальская лига - это топ-чемпионат. вот в чем разница)
+2
-2
0
Ответ neoline099
Та ладно, че прицепились то к пенсионеру. Роналду играет в свое удовольствие, если он получает удовольствие от голов неужели он заслуживает хейта? Играет себе в арабской лиге, забивает всяким аль-шабабам, получает награды от этих же арабов, кайф же. Ну а его чуток высокомерные заявление... так это его стиль просто.
Да конечно) Пусть хоть до 50 лет играет если есть силы и желание. Японец Миура в 56 во второй португальской лиге играет, например)
0
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Ответ Фут.Боль
Он в сборную не сам себя вызывает. Вопрос исключительно к Мартинесу.
Мартинес не может не вызвать Кришти. он же талисман, икона... черт, он даже памятник
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Второй раз за день говорит фразу 2-3 года... Криш прошел модуль Арестовича Искусство дискутировать?🤣
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Ответ atomio
...первым отойду в сторону (с) в сторону ленточки ворот, чтобы замкнуть в пустые с метра как обычно
Это тоже не каждому дано.
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В сборной отойди
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Он еще в Мю закончил играть.
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Не приносишь
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Комментарий удален пользователем
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