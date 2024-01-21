Криштиану Роналду: «Могу закончить в этом сезоне, могу отыграть еще 2-3 года... Не знаю. Когда почувствую, что больше не приношу пользу, первым отойду в сторону»
Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры.
– По вашим словам чувствуется, что вы предпочитаете наслаждаться футболом, не думая, что будет завтра, через шесть месяцев или год, а также о том, когда вы завершите карьеру. Это так?
– Как я часто говорю своим друзьям, жизнь динамична. Неизвестно, что будет завтра. Я могу завершить карьеру в конце этого сезона, могу отыграть еще два или три года... Я не знаю.
Я честен. Пока голова и тело в порядке, а я наслаждаюсь футболом, я буду продолжать играть. Когда я почувствую, что больше не приношу пользу, то первым сделаю шаг в сторону.
Сейчас я хорошо себя чувствую. Я чувствую себя удовлетворенным и счастливым на поле – и в сборной, и в клубе. Я делаю то, что люблю больше всего: забиваю голы и выдаю хорошие матчи. Хочу продолжать наслаждаться, – сказал Роналду.
следующая награда на Глобале Соккере Авардс😂😂
На чемпионате мира требует переписать на себя гол партнёра по команде, отказывается тренироваться с дублем по распоряжению тренера, устраивает истерику через аккаунт сестры после того, как его исключили из основы.
Есть ли в современном спорте что-то более мерзкое, чем Криштиану Роналду?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fredthered/3098007.html
https://www.sport-express.ru/football/world/2022/reviews/chm-2022-portugalskaya-federaciya-futbola-poprosila-zapisat-gol-v-vorota-urugvaya-na-schet-krishtianu-ronaldu-mnenie-igorya-rabinera-2005095/