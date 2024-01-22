«Ла Лига сейчас на световые годы отстает от АПЛ». Мелеро из «Альмерии» после 2:3 от «Реала»

Игрок «Альмерии» Гонсало Мелеро заявил, что Ла Лига отстает от АПЛ.

Его команда обыгрывала «Реал» на выезде со счетом 2:0 после первого тайма, но в итоге уступила после ряда спорных эпизодов – 2:3.

«Если мы хотим быть лучшей лигой мира, как об этом часто говорят... Мы отстаем на световые годы. И мне сложно об этом говорить, и это меня выбешивает, но дело просто в том, что это невозможно принять.

Таких случаев в этом году было уже несколько. Если ты не жалуешься, тебе не помогают. Но ситуация в этом матче вышла за все границы.

Испанский футбол сейчас на световые годы отстает от , такова реальность», – сказал .

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР