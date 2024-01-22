«Ла Лига сейчас на световые годы отстает от АПЛ». Мелеро из «Альмерии» после 2:3 от «Реала»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Гонсало Мелеро Футбол

Игрок «Альмерии» Гонсало Мелеро заявил, что Ла Лига отстает от АПЛ.

Его команда обыгрывала «Реал» на выезде со счетом 2:0 после первого тайма, но в итоге уступила после ряда спорных эпизодов – 2:3.

«Если мы хотим быть лучшей лигой мира, как об этом часто говорят... Мы отстаем на световые годы. И мне сложно об этом говорить, и это меня выбешивает, но дело просто в том, что это невозможно принять.

Таких случаев в этом году было уже несколько. Если ты не жалуешься, тебе не помогают. Но ситуация в этом матче вышла за все границы.

Испанский футбол сейчас на световые годы отстает от АПЛ, такова реальность», – сказал Мелеро.

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

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35 комментариев
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Это он типа про судейство? Видать АПЛ то он и не смотрит, раз не в курсе какие там клоуны матчи судят и каждый тур скандал.
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Лол, в АПЛ судейство еще хуже. То линию офсайда неправильно нарисуют, то забудут ее нарисовать
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Ему бы с Артетой поговорить, то что там творилось никак не сравниться. В АПЛ откровенные косяки, а тут просто у команды истерика что ВАР детали подметил и один спорный мяч засчитал согласно корявым правилам рук.
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Ну матч ТТХ-Ливер -это что-то с чем-то.
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В АПЛ просто слабые судьи, а в Ла Лиге еще и продажные. Тебас развалил Чемпионат Испании
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Мелеро точно смотрел матчи АПЛ в этом сезоне?
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Парень видимо не в курсе, какой сейчас судейский беспредел творится в АПЛ😁
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Если по существу, то в серии А по божески судят, в отличие от АПЛ и Ла Лиги....
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Ответ Рашпель793
Это он типа про судейство? Видать АПЛ то он и не смотрит, раз не в курсе какие там клоуны матчи судят и каждый тур скандал.
Самые высокие зп платят судьям в Испании, как минимум в два раза превышающие Апл.
Но это не отменяет того факта, что и там и там бывают нереальные ляпы судейские
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Световой год - единица измерения расстояния, а не времени
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В АПЛ судейки не лучше испанских, даже хуже)
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Ржу с этих днарей🤣
Ладно бы это говорил игрок Жироны или Атлетико, но тут челик из команды, которая набрала за весь сезон 5 очков ноет типа что их, бедных, уже не первый раз неправильно судят. Да вы забивать умеете только по праздникам. 😅
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Видимо он не смотрит АПЛ))
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Альмерии не хватит этого очка чтоб чемпионами стать )
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Это он так шутить изволит?
Может ещё итальянский арбитр неплох.
А в Апл так арбитров полощут, хотя понятно почему.
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Ему надо показать матч Тоттенхэм Ливерпуль, в котором тоже было ограбление, самое адекватное судейство сейчас в серии а, вообще почти скандалов нет.
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давно пора перенимать опыт рпл ну и лучшей лиги мира ФНЛ, а не топтаться на месте)
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Днарь реально собирался выиграть у Реала?)) Матч длится не 45 минут.
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Ла Лига действительно отстает от АПЛ, но точно не в плане судейства. В этом плане как ни странно, в Ла Лиге оно в среднем более адекватное, чем в АПЛ. В Англии просто жесть в последнее время творится с судьями.
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От апл вы далеко не ушли, судьи такие же фейлы периодически выдают
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Ахаха, иди посмотри на ляпы судей в АПЛ 🤡🤡🤡
Ла Лига отстаёт от АПЛ на голову, безусловно, но вот только не в судьях, а из-за таких слабых команд как Альмерия и другие, которых доит Тебас, а вы ему кланяетесь в ответ.
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Подожду его мнение про сегунду)
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Ответ Proper Chels
Комментарий скрыт
да ладно, проигрывает сити или челси добавляют от 8 до 12 минут. помню как то 14 добавили кому-то из фаворитов
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Ответ GLASIER
Лол, в АПЛ судейство еще хуже. То линию офсайда неправильно нарисуют, то забудут ее нарисовать
да, и жёлтые дают только в случае перелома ))
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