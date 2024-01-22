«Ла Лига сейчас на световые годы отстает от АПЛ». Мелеро из «Альмерии» после 2:3 от «Реала»
Игрок «Альмерии» Гонсало Мелеро заявил, что Ла Лига отстает от АПЛ.
Его команда обыгрывала «Реал» на выезде со счетом 2:0 после первого тайма, но в итоге уступила после ряда спорных эпизодов – 2:3.
«Если мы хотим быть лучшей лигой мира, как об этом часто говорят... Мы отстаем на световые годы. И мне сложно об этом говорить, и это меня выбешивает, но дело просто в том, что это невозможно принять.
Таких случаев в этом году было уже несколько. Если ты не жалуешься, тебе не помогают. Но ситуация в этом матче вышла за все границы.
Испанский футбол сейчас на световые годы отстает от АПЛ, такова реальность», – сказал Мелеро.
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Но это не отменяет того факта, что и там и там бывают нереальные ляпы судейские
Ладно бы это говорил игрок Жироны или Атлетико, но тут челик из команды, которая набрала за весь сезон 5 очков ноет типа что их, бедных, уже не первый раз неправильно судят. Да вы забивать умеете только по праздникам. 😅
Может ещё итальянский арбитр неплох.
А в Апл так арбитров полощут, хотя понятно почему.
Ла Лига отстаёт от АПЛ на голову, безусловно, но вот только не в судьях, а из-за таких слабых команд как Альмерия и другие, которых доит Тебас, а вы ему кланяетесь в ответ.