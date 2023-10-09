Судья не засчитал гол «Барселоны» на 93-й. Находившийся вне игры Ферран не допрыгнул до мяча после навеса – по воротам бил Феликс

Гол «Барселоны» в конце игры с «Гранадой» засчитан не был.

На 3-й добавленной минуте защитник Жоау Канселу сделал навес с правого фланга. Находившийся вне игры полузащитник не допрыгнул до мяча, и тот долетел до , который точно пробил головой.

Главный судья Сесар Сото Градо принял решение не засчитывать взятие ворот. Матч 9-го тура завершился со счетом 2:2.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

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