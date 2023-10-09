Судья не засчитал гол «Барселоны» на 93-й. Находившийся вне игры Ферран не допрыгнул до мяча после навеса – по воротам бил Феликс
Гол «Барселоны» в конце игры с «Гранадой» засчитан не был.
На 3-й добавленной минуте защитник Жоау Канселу сделал навес с правого фланга. Находившийся вне игры полузащитник Ферран Торрес не допрыгнул до мяча, и тот долетел до Жоау Феликса, который точно пробил головой.
Главный судья Сесар Сото Градо принял решение не засчитывать взятие ворот. Матч 9-го тура Ла Лиги завершился со счетом 2:2.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Прецедент уже был в матче Атлетико - Реал, когда Рюдигер выпрыгивал на мяч, не сыграл в него, мяч дошел до Алабы и тот забил, но из-за офсайда гол был отмене.
Обидно, конечно, терять очки, но надо бы с самих себя начинать и не забывать выйти на поле.
Там между эпизодом откуда забивал Феликс и прыжком Торреса Гренландия бы поместилась.
То что вратарь в рамке там нарядный и побежал реагировать по Торресу -- это не проблемы Барсы
https://www.sports.ru/football/1115495343-gol-reala-atletiko-otmenen-iz-za-ofsajda-u-ryudigera-nemecz-ne-dotyanu.html
На Окко показали момент с линиями, где Ферран на несколько сантиметров в офсайде находится.
Факт есть факт: Ферран выпрыгнул и пытался сыграть активно в мяч, находясь в сантиметровом офсайде, и вратарь сначала отреагировал на него.
Рюдигер 2 защитника на себе держал и вратарю мешал...
тут ни души рядом и вратарь играет по Феликсу...