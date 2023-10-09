Судья не засчитал гол «Барселоны» на 93-й. Находившийся вне игры Ферран не допрыгнул до мяча после навеса – по воротам бил Феликс

Теги Барселона Ла Лига судьи Гранада Сесар Сото Градо Жоау Феликс Ферран Торрес Футбол

Гол «Барселоны» в конце игры с «Гранадой» засчитан не был.

На 3-й добавленной минуте защитник Жоау Канселу сделал навес с правого фланга. Находившийся вне игры полузащитник Ферран Торрес не допрыгнул до мяча, и тот долетел до Жоау Феликса, который точно пробил головой.

Главный судья Сесар Сото Градо принял решение не засчитывать взятие ворот. Матч 9-го тура Ла Лиги завершился со счетом 2:2.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

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112 комментариев

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Абдул Абакаев
этот судья украл у барсы уже вторую победу за 9 туров
+97
-31
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Кирилл
Можно сколько угодно спорить по этому моменту, но если бы Ферран не выпрыгивал на мяч и он спокойно долетел бы до Феликса, то это был бы чистый и зачитанный гол.

Прецедент уже был в матче Атлетико - Реал, когда Рюдигер выпрыгивал на мяч, не сыграл в него, мяч дошел до Алабы и тот забил, но из-за офсайда гол был отмене.

Обидно, конечно, терять очки, но надо бы с самих себя начинать и не забывать выйти на поле.
+64
-20
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Станислав Л
Ответ Кирилл
Можно сколько угодно спорить по этому моменту, но если бы Ферран не выпрыгивал на мяч и он спокойно долетел бы до Феликса, то это был бы чистый и зачитанный гол. Прецедент уже был в матче Атлетико - Реал, когда Рюдигер выпрыгивал на мяч, не сыграл в него, мяч дошел до Алабы и тот забил, но из-за офсайда гол был отмене. Обидно, конечно, терять очки, но надо бы с самих себя начинать и не забывать выйти на поле.
рюдигер боролся с защитником в непосредственном контакте - чего здесь не было совсем
+46
-14
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Sakhib Dagalaev
Бред
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Ansu Fati
Не достаточно слов, чтобы описать судью..
+42
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Altim
Этот же судья судил с Хетафе.
+33
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Леван Мкртчян
’Недопрыгнул’ - это прикол такой?
Там между эпизодом откуда забивал Феликс и прыжком Торреса Гренландия бы поместилась.
То что вратарь в рамке там нарядный и побежал реагировать по Торресу -- это не проблемы Барсы
+27
-11
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mastadon
Нужно было засчитывать
+24
-9
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xDe xDe
Ответ Абдул Абакаев
этот судья украл у барсы уже вторую победу за 9 туров
Абдул, мне просто любопытно - что вы скажете об эпизоде из этой статьи?
https://www.sports.ru/football/1115495343-gol-reala-atletiko-otmenen-iz-za-ofsajda-u-ryudigera-nemecz-ne-dotyanu.html
+20
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+13
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madrilenos
значит когда такой же гол отменили в Дерби Мадрида, Рюдигер тоже был в офсайде и не достал до мяча, то там для фанатов Барселоны было все по правилам, а сегодня оказывается судья украл победу 😅😅😅 определитесь уже.
+26
-13
+13
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Кирилл
Ответ Человек1991
Ферран во первых был на одной линии , офсайда не было, он не задел мяч и по сути не поучаствовал в этой голевой передаче на Феликса.
Зачем Ферран выпрыгивал то вообще ?
На Окко показали момент с линиями, где Ферран на несколько сантиметров в офсайде находится.

Факт есть факт: Ферран выпрыгнул и пытался сыграть активно в мяч, находясь в сантиметровом офсайде, и вратарь сначала отреагировал на него.
+16
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xDe xDe
Ответ EminenceGrise
Трактовка простая. Если ваша команда - Реал Мадрид, то гол засчитают. Если это Барселона, то нет.
Уважаемый, вы обделались. Выше привёл ссылку под копирку аналогичного эпизода. В обоих матчах гол был отменён.
+16
-7
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Серега Улитин
Ответ xDe xDe
Абдул, мне просто любопытно - что вы скажете об эпизоде из этой статьи? https://www.sports.ru/football/1115495343-gol-reala-atletiko-otmenen-iz-za-ofsajda-u-ryudigera-nemecz-ne-dotyanu.html
Ну это же "другое"...
+14
-5
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Barcelonafun
Ответ madrilenos
значит когда такой же гол отменили в Дерби Мадрида, Рюдигер тоже был в офсайде и не достал до мяча, то там для фанатов Барселоны было все по правилам, а сегодня оказывается судья украл победу 😅😅😅 определитесь уже.
Рюдигер держал на себе двоих защитников и блокировал вратаря. И был в 30 сантиметрах от эпизода. Тогда, как Ферран был в центре штрафной, а эпизод закончился на углу вратарской) Совершенно разные эпизоды
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Alex Serpen
Я понимаю эмоции болельщиков Барсы, но офсайд по делу - игрок находился во вне игры и пытался играть по мячу, тем самым влияя на эпизод и отвлекая защитников, вратаря
+12
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falkao2013
Такие оффсайды надо отменять) Навес даже не в сторону Феррана шёл.
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-5
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b_arfa
Просто позор конечно, именно к ВАР, справедливо было дать 3 очка эти, один из самых очевиднейших НЕофсайдов вообще, что я видел
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EminenceGrise
Надо запереть этого Сото-Градо в отеле с Хилем Мансано на недельку. Пусть долбятся с криками Hala Madrid пока им не полегчает.
+10
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EminenceGrise
Ответ xDe xDe
Уважаемый, вы обделались. Выше привёл ссылку под копирку аналогичного эпизода. В обоих матчах гол был отменён.
Реакция вратаря по эпизоду или ее отсутствие. Это критерий. Эпизоды разные. Вратарь Гранады никак не мог спасти от гола Феликса. Никак не мог переместиться. Не успевал.
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Soyench Perhatow
Ответ VuNePonimaete
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Все таки чемпионом Испании будет Барса!
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ZaSvabody
Ответ xDe xDe
Уважаемый, вы обделались. Выше привёл ссылку под копирку аналогичного эпизода. В обоих матчах гол был отменён.
Обделался тут только ты. Вместо ссылки на статью про Рюдигера, взявшего в захват руками игрока Атлетико - скинь ка ссылочку на недавний гол Мадрида Реалу Сосьедад. Вот там Хоселу был в активнейшей позиции. А еще Рюдигер остановил мяч рукой. И ничего, гол засчитали без проблем. А здесь судья на ВАР из Мадрида (!) отменяет абсолютно чистый гол Барсы.
+10
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Eugene10
Ответ Men77
1. Был ли Феран в офсайде? - Был 2. Влиял ли он на эпизод? - Влиял, вратарь даже дернулся на его движение головой. Поэтому повод отменить был. PS И непонятно, почему всё валят на главного судью, именно в этом эпизоде он мало, что решал. Сначала боковой зафиксировал офсайд, потом ВАР подтвердил.
Почему гол Хоселу Хетафе был тогда был засчитан?
+4
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Павел Свириденко
Ответ madrilenos
значит когда такой же гол отменили в Дерби Мадрида, Рюдигер тоже был в офсайде и не достал до мяча, то там для фанатов Барселоны было все по правилам, а сегодня оказывается судья украл победу 😅😅😅 определитесь уже.
абсолютно разные голы
Рюдигер 2 защитника на себе держал и вратарю мешал...
тут ни души рядом и вратарь играет по Феликсу...
+10
-7
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Raindrop Drop Top
Галимое позорище, как можно этого же отбитыша ставить снова на матчи Барсы после всех скандалов
+16
-13
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MoZ.
Ответ Стахович
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И тебе не стыдно писать про дело Негрейры на ветке где обсуждают очевидную судейскую ошибку против Барселоны? Так байтить - ещё уметь надо.
+3
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