«Жирона» лидирует в Ла Лиге. «Реал» отстает на 1 очко после 21-го тура, «Барса» на 8 – у них по игре в запасе
«Жирона» сохранила лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.
В 21-м туре каталонская команда крупно обыграла «Севилью» (5:1) и возглавляет таблицу, набрав 52 очка.
«Реал» после победы над «Альмерией» (3:2) остался на 2-й строчке, отставая на 1 очко при игре в запасе.
«Барселона», также сыгравшая на одну игру меньше, идет на 3-й строчке, отставая от лидера на 8 очков.
4-е место занимает «Атлетик», отставший от «Жироны» на 11 очков. На 5-й строчке – «Атлетико», набравший 38 очков при двух играх в запасе.
«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна идет 6-м.
Ожидание: Борьба с Реалом до последнего тура.
Реальность: Реал и Жирона унижают все клубы Лалиги.