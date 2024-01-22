«Жирона» лидирует в Ла Лиге. «Реал» отстает на 1 очко после 21-го тура, «Барса» на 8 – у них по игре в запасе

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Атлетико Атлетик Реал Сосьедад Ла Лига Жирона Футбол

«Жирона» сохранила лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.

В 21-м туре каталонская команда крупно обыграла «Севилью» (5:1) и возглавляет таблицу, набрав 52 очка.

«Реал» после победы над «Альмерией» (3:2) остался на 2-й строчке, отставая на 1 очко при игре в запасе.

«Барселона», также сыгравшая на одну игру меньше, идет на 3-й строчке, отставая от лидера на 8 очков.

4-е место занимает «Атлетик», отставший от «Жироны» на 11 очков. На 5-й строчке – «Атлетико», набравший 38 очков при двух играх в запасе.

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна идет 6-м.

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17 комментариев
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Тяжело придётся Реалу с главным клубом Каталонии,эти ребята хотят быть первыми не только в Провинции,но и в ЛЛ)
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Жирона показывает на практике кто сейчас номер один клуб в Каталонии. Одно поражение в Ла Лиге и то от Реала. Красавцы, что сказать. Но Реал не отдаст Ла Лигу, тем более после вылета из кубка.
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Ответ Che Foot
тяжело придется Жероне, ведь у Реала 12 игрок в виде судьей
ЖИрона. Всё же, как правильно пишется название первого каталонского, пора бы уже знать)
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Ответ Франческо Тортик
Хави пришел поднимать с колен каталонский клуб. Ожидание: Борьба с Реалом до последнего тура. Реальность: Реал и Жирона унижают все клубы Лалиги.
в прошлом сезоне кто стал чемпионом?
+1
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+1
Жирона заслуженно лидирует, и плюс судьи украли у них минимум 2 очка
+3
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Как же хорош Цыганков его бы в барсу отличное виденье игры.
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Хави пришел поднимать с колен каталонский клуб.
Ожидание: Борьба с Реалом до последнего тура.
Реальность: Реал и Жирона унижают все клубы Лалиги.
+2
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Сити теперь и чемпионат Испании выиграет 😁😁 Жирона молодцы👍
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