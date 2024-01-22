«Жирона» лидирует в Ла Лиге. «Реал» отстает на 1 очко после 21-го тура, «Барса» на 8 – у них по игре в запасе

«Жирона» сохранила лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.

В 21-м туре каталонская команда крупно обыграла «Севилью» (5:1) и возглавляет таблицу, набрав 52 очка.

« » после победы над «Альмерией» (3:2) остался на 2-й строчке, отставая на 1 очко при игре в запасе.

« », также сыгравшая на одну игру меньше, идет на 3-й строчке, отставая от лидера на 8 очков.

4-е место занимает «Атлетик», отставший от «Жироны» на 11 очков. На 5-й строчке – « », набравший 38 очков при двух играх в запасе.

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна идет 6-м.