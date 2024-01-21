Тренер «Альмерии» о 2:3 с «Реалом»: «Обычно я не говорю о судьях, но вы сами все видели. С нами здесь не в первый раз происходит нечто подобное»
Главный тренер «Альмерии» раскритиковал судейство в матче с «Реалом».
В 21-м туре Ла Лиги «Альмерия» уступила со счетом 2:3, выигрывая со счетом 2:0 после 1-го тайма.
Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. На 64-й минуте при счете 1:2 после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала», поскольку во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу. Спустя 3 минуты Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.
На 97-й минуте матча Гаиска Гаритано получил вторую желтую карточку и был удален.
«[О судействе] мне нечего сказать. [Удаление] справедливо, я много протестовал. Я не мог поступить иначе.
Вы уже все видели. Я не буду высказывать свое мнение, за которое последуют санкции. Вы видели, что произошло, это лучшее резюме.
Обычно я не говорю о судействе. У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло. Это уже не первый раз, когда здесь с нами происходит нечто подобное.
Мы еще ни разу не побеждали, но уже заметно, как команда борется. Сегодняшний день – кошмар для ребят», – сказал Гаритано.
Помню как-то в 2022 году Артета сказал вроде, если я сейчас начну говорить то что думаю, меня оштрафуют.