Тренер «Альмерии» о 2:3 с «Реалом»: «Обычно я не говорю о судьях, но вы сами все видели. С нами здесь не в первый раз происходит нечто подобное»

Главный тренер «Альмерии» раскритиковал судейство в матче с «Реалом».

В 21-м туре « » уступила со счетом 2:3, выигрывая со счетом 2:0 после 1-го тайма.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. На 64-й минуте при счете 1:2 после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота « », поскольку во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу. Спустя 3 минуты Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

На 97-й минуте матча получил вторую желтую карточку и был удален.

«[О судействе] мне нечего сказать. [Удаление] справедливо, я много протестовал. Я не мог поступить иначе.

Вы уже все видели. Я не буду высказывать свое мнение, за которое последуют санкции. Вы видели, что произошло, это лучшее резюме.

Обычно я не говорю о судействе. У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло. Это уже не первый раз, когда здесь с нами происходит нечто подобное.

Мы еще ни разу не побеждали, но уже заметно, как команда борется. Сегодняшний день – кошмар для ребят», – сказал Гаритано.