Тренер «Альмерии» о 2:3 с «Реалом»: «Обычно я не говорю о судьях, но вы сами все видели. С нами здесь не в первый раз происходит нечто подобное»

Теги Реал Мадрид Гаиска Гаритано Ла Лига судьи Альмерия видеоповторы Футбол

Главный тренер «Альмерии» раскритиковал судейство в матче с «Реалом».

В 21-м туре Ла Лиги «Альмерия» уступила со счетом 2:3, выигрывая со счетом 2:0 после 1-го тайма.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. На 64-й минуте при счете 1:2 после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала», поскольку во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу. Спустя 3 минуты Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

На 97-й минуте матча Гаиска Гаритано получил вторую желтую карточку и был удален.

«[О судействе] мне нечего сказать. [Удаление] справедливо, я много протестовал. Я не мог поступить иначе.

Вы уже все видели. Я не буду высказывать свое мнение, за которое последуют санкции. Вы видели, что произошло, это лучшее резюме.

Обычно я не говорю о судействе. У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло. Это уже не первый раз, когда здесь с нами происходит нечто подобное.

Мы еще ни разу не побеждали, но уже заметно, как команда борется. Сегодняшний день – кошмар для ребят», – сказал Гаритано.

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58 комментариев
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Жалко Альмерию , на самом деле по игре они должны были набрать намного больше очков чем у них сейчас . Увы , но фортуна не на их стороне .
+39
-6
+33
Ответ ljolik888
Жалко Альмерию , на самом деле по игре они должны были набрать намного больше очков чем у них сейчас . Увы , но фортуна не на их стороне .
Кажется, фортуна здесь не причём)
+27
-7
+20
Ответ nagibbb
по сути 2 гола забили из-за грубейших ошибок Реала
Спасибо Кепе за это
+16
-2
+14
Уже после 0-2 в перерыве.. Было понятно, что 12 игрок реала опять включится
+11
-5
+6
Ответ Krauvec Cool
Альмерия главный претендент на чемпионство, но судьи её уничтожили (
Хотя что-то я хрень написал. Реал сам недавно ныл про судейство в матче с Атлетико, что позорненько, а команде уровня Альмерии это нормально, в принципе
+5
-2
+3
Ответ belikovda.90
Мы, болельщики Манчестер Сити, ждем Вас в ЛЧ. КДБ готов унижать
Смотри чтобы тебе не пришлось срочно искать новый клуб за который будешь болеть, а то говорят что ваш мешок могут в чемпионшип отправить. По правде говоря Реалу нечего там боятся, Анчелотти полуфинал проиграл сам себе, так что иди пугай кого-то другого.
+3
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+1
Ответ belikovda.90
Мы, болельщики Манчестер Сити, ждем Вас в ЛЧ. КДБ готов унижать
Вам всем троим «болельщикам Манчестер Сити» лучше держаться вместе, чтоб деньги на полдники не отнимали)
+2
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Ответ belikovda.90
Действительно, как команда без позиционной атаки собирается играть против нас в ЛЧ. Мы играем по разному. Великий клуб с треблом. Болею за МС с 2006 года. Сколько у Реала треблов?
Сколько у Сити треблов ЛЧ? у великого клуба. Лол.
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Ответ belikovda.90
Скорее всего, твой Реал, как и в прошлом году, сдаст уже в феврале. Сейчас еле еле и кое как обыграли аутсайдера Лол Лиги. И то с ошибками судьи. Я тебе напомню, что у Реала 0 побед на Этихаде. А на Бернабеу мы поставим автобус и вешайте на Напа своего из пердива
да даже если и сдаст в феврале, то что? что ты хочешь здесь показать? какой ты крутой? ты смешной, да и только.
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Ответ belikovda.90
Ты еще гордишься судейскими убийствами Баварии, Ювентуса и Ливерпуля? 😂😂😂 У МС больше чистых треблов, чем у Реала - ЛЧ
Хватит ходить и постить везде одну и ту же дичь везде. Радуйся что сейчас упадок Испанского футбола, и только поэтому английские команды что-то могут. Никто и никогда не забудет как испанские гранды из года в год унижали мешки подобные твоему Сити. И то что ты там пытаешься гордиться высказываниями про судейские убийства никого не интересует. Реал в истории навсегда, как победитель ЛЧ 3 раза подряд, как самый титулованный клуб в истории ЛЧ. На твоём веку Сити никогда не добьётся подобного результата. Так что иди и надейся что твой Сити не вылетит с позором в чемпионшип, а то побежишь болеть за ПСЖ.
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очень жаль. Альмерию ,когда судьи ломают игру
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Ответ belikovda.90
У Реала за последние 100 лет не было команды уровня этого Сити О чем ты говоришь, глор, выросший на мешке: Зиданах, Фиго и Бэкхемах
Ахах, вяжи бухать. Реал 2017 года не заметил бы эту команду.
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Ответ belikovda.90
0 побед на Этихаде у Реала за все время))) Команды разного класса. Каждый год по 4 грузим сливочному кабинету
"Болельщик Сити" - это своего рода каминг-аут, после такого признания лучше сидеть как можно тише, а ты вспетушился чего-то :)
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Ответ Верховный Лорд
Спасибо Кепе за это
Скорее спасибо кэпу
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Ответ belikovda.90
Ага)))) от Баварии отскочили в 1/2 финала)))
Да что ты? Отскочили? Ты про гол Роналду из офсайда? а где отскок то, может Бавария доминировала?
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Ответ Верховный Лорд
Спасибо Кепе за это
Кепа, конечно, не самым надёжным образом сыграл, но в обоих голах решающую роль сыграли ошибки Начо
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Ответ belikovda.90
Ты забыл добавить про деклассирование Реала))) И проход Баварию))
Деклассирование? ахаха, Благодарите Анчелотти за подарок. Достижение какое пройти кризисную Баварию, которая не играла. И Реал, который не в форме. Вот это достижение. Наверное небыло такой команды в истории футбола, да?🤡🤡🤡
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Ответ belikovda.90
0 побед на Этихаде у Реала за все время))) Команды разного класса. Каждый год по 4 грузим сливочному кабинету
Всё? Закончились аргументы? иди попробуй к кому-нибудь другому, дорогуша)
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Ответ Madhamish
"Я не буду высказывать свое мнение, за которое последуют санкции. " Тренеру Альмерии нельзя рот раскрыть. А клубному ТВ Реала все можно. Это ли не двойные стандарты?
Это просто футбол превратился в диктатуру!
Помню как-то в 2022 году Артета сказал вроде, если я сейчас начну говорить то что думаю, меня оштрафуют.
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Ответ Верховный Лорд
Спасибо Кепе за это
Во втором шальном дурачке что не так кепа делал?
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Ответ vfhmsqqp7v
Вот это свербит у тебя 🤣🔥🔥🤣
Ну конечно, второй повод за неделю вылезти из норы после опущения в класико у них, пусть радуются)
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Ответ Nbw77785
Уже после 0-2 в перерыве.. Было понятно, что 12 игрок реала опять включится
Каждый сезон-одно и тоже)Даже Баварию не тащат,в отличии от Реала)В АПЛ судьи ошибаются во все стороны!В ТОП-лигах,знатные картоны-прИнтер и Реал)))
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Ответ belikovda.90
Комментарий удален модератором
да, ты ещё не поняла что тебя выкинули? не просись обратно, я своих решений не меняю.
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Ответ Артём Поддубный
Всё? Закончились аргументы? иди попробуй к кому-нибудь другому, дорогуша)
Комментарий удален модератором
Ответ belikovda.90
У Реала за последние 100 лет не было команды уровня этого Сити О чем ты говоришь, глор, выросший на мешке: Зиданах, Фиго и Бэкхемах
Супер команда Сити с горем пополам одолела Интер в финале, который чудом там оказался. Я бы сказал отскочили чудом. И такой команды небыло у Реала за последние сто лет?🤡🤡🤡
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Ответ Артём Поддубный
Ахах, вяжи бухать. Реал 2017 года не заметил бы эту команду.
Ага)))) от Баварии отскочили в 1/2 финала)))
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Ответ belikovda.90
Секта Свидетелей Иеговы тоже верят и никак не могут проспаться
не получается у тебя выспаться?
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Ответ belikovda.90
Ничего Отрезвляю твою секту
тут люди как болели за Реал, так и будут болеть, и после вылетов из ЛЧ, и после отсутствия треблов, ты тут никого не задел, иди проспись.
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по сути 2 гола забили из-за грубейших ошибок Реала
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