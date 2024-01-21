Защитник «Альмерии» Пубиль о камбэке «Реала»: «Кто-то решил, что мы не сможем победить»
Защитник «Альмерии» считает, что победа «Реала» носит сомнительный характер.
Мадридцы дома уступали со счетом 0:2 к перерыву, но сумели выиграть, забив в добавленное ко второму тайму время.
«Мы проводили отличный матч, вели в счете, но кто-то принял решение, что мы не сможем здесь победить, что не может все закончиться таким образом.
Вот и все», – заявил Марк Пубиль в эфире DAZN.
Гол в ворота «Реала» отменен с ВАР из-за фола «Альмерии» в атаке – Лопи ударил Беллингема по лицу
Альмерия провела отличный первый тайм, Мадрид второй. Вот и всё!
xG Альмерии 0.93
Альмерия выдала шальной оверперформанс. Результат абсолютно справедливый.
Действуйте, я дам вам парабеллум !
Такого позора давно не видел
экс болельщик реала...
Мяч летел в область плеча Вини,которого давили два защитника в блоке. Траектория мяча была не от отскока,а от направленного удара. Как можно рукой дать мячу такую траекторию? Значит он сделал удар костью,точнее плечом.
С внедрением ВАР,если часто смотришь матчи в целом,судьи видя эпизоды ,дают эпизоду закончиться,зная,что ВАР проверит. Это по протоколу.
102 минута - жесткая игра в обороне,но не грубая,плюс такой темп в матче,это норм. Тогда вообще в АПЛ долдны каждую секунду свистеть.
11 минут - даже мало,учитывая,что в одном тайме было 3 остановки на ВАР. А каждая остановка как миниму 3-4 минуты + забитые голы с празднованиями.
И очень правильно указал,именно все по совпадению в пользу Реала и дает такой негатив.
В любом случае,не надо было уставших игроков выпускать в таком опасном матче.