Защитник «Альмерии» Пубиль о камбэке «Реала»: «Кто-то решил, что мы не сможем победить»

Защитник «Альмерии» считает, что победа «Реала» носит сомнительный характер.

Мадридцы дома уступали со счетом 0:2 к перерыву, но сумели выиграть, забив в добавленное ко второму тайму время.

«Мы проводили отличный матч, вели в счете, но кто-то принял решение, что мы не сможем здесь победить, что не может все закончиться таким образом.

Вот и все», – заявил в эфире DAZN.

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