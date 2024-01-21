Защитник «Альмерии» Пубиль о камбэке «Реала»: «Кто-то решил, что мы не сможем победить»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Марк Пубиль Футбол

Защитник «Альмерии» считает, что победа «Реала» носит сомнительный характер.

Мадридцы дома уступали со счетом 0:2 к перерыву, но сумели выиграть, забив в добавленное ко второму тайму время.

«Мы проводили отличный матч, вели в счете, но кто-то принял решение, что мы не сможем здесь победить, что не может все закончиться таким образом.

Вот и все», – заявил Марк Пубиль в эфире DAZN.

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100 комментариев
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кайф представлять с каким лицом на 99 минуте сидели все те, кто с ненавистью к Реалу зачем-то смотрит все их матчи))
+81
-30
+51
Карвахаль великолепен. Он решает.
+73
-37
+36
Ответ Иван Баланар
xG Мадрида 3.07 xG Альмерии 0.93 Альмерия выдала шальной оверперформанс. Результат абсолютно справедливый.
Судья там выдал оверперфоманс)
+72
-39
+33
Ответ Iamliam
Я думаю адекватным болельщикам Реала должно быть стыдно. Всем остальным я желаю обратиться к врачу.
А почему должно быть стыдно?
+46
-24
+22
Не Альмерия хорошо сыграла,а Карло сделал ошибку,выпустив выдохшихся игроков. А на счет судейства,пока никто адекватно не смог просто написать,что было не так в решениях судей.
+28
-17
+11
Это был Карвахаль.
+22
-15
+7
Ответ belikovda.90
Все по делу сказал. Очередное ограбление. Альмерия была лучше. Манчестер Сити отомстит в ЛЧ за Вас
Ежегодная традиция фанов бчк - болеть за Сити весной
+18
-12
+6
Ответ Tristan...
Судья - MVP матча с отрывом Очередной судейский отскок от последней команды чемпионата. Так пишется история золотыми свистками. Представляю, какая вакханалия бы тут творилась, если бы на месте Реала была Барса. Но Реалу так можно, это «характер», наши королевские глоры такое одобряют. Говорю, как уже экс-болельщик Реала
говоришь ты только как сектант бчк коим и являешься
+13
-8
+5
Настоящая гроза авторитетов!
+6
-2
+4
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Вы можете расписать или показать,где судья помог Реалу?
+21
-17
+4
Ответ chernov jr
кайф представлять с каким лицом на 99 минуте сидели все те, кто с ненавистью к Реалу зачем-то смотрит все их матчи))
Да почему с ненавистью? Просто люди смотрят матчи конкурентов. Лично я, по опыту многих лет, ждал, что аырвут победу, это Мадрид умеет делать исторически, и не только с аутсайдерами, как мы помним хотя бы по последней выигравший ЛЧ. Просто остался осадочек от уж очень одностороннем судейства во всех важных эпизодах. Судья везде нашёл повод принять сторону Мадрида, хотя были основания и для обратного.
+7
-4
+3
Максимально сумбурный матч получился только из-за главного судьи. Если бы он был решительнее и принимал решения вовремя, то постоянного вмешательства VAR не было бы.

Альмерия провела отличный первый тайм, Мадрид второй. Вот и всё!
+9
-6
+3
Ответ Tristan...
Судья - MVP матча с отрывом Очередной судейский отскок от последней команды чемпионата. Так пишется история золотыми свистками. Представляю, какая вакханалия бы тут творилась, если бы на месте Реала была Барса. Но Реалу так можно, это «характер», наши королевские глоры такое одобряют. Говорю, как уже экс-болельщик Реала
Говоришь как истинный глор, бегающий от команды к команде.
+3
-1
+2
xG Мадрида 3.07
xG Альмерии 0.93

Альмерия выдала шальной оверперформанс. Результат абсолютно справедливый.
+46
-44
+2
Ответ Tristan...
Судья - MVP матча с отрывом Очередной судейский отскок от последней команды чемпионата. Так пишется история золотыми свистками. Представляю, какая вакханалия бы тут творилась, если бы на месте Реала была Барса. Но Реалу так можно, это «характер», наши королевские глоры такое одобряют. Говорю, как уже экс-болельщик Реала
Горишь, как барсаглор))))
+5
-3
+2
Ответ 85dp7r2q6w
Максимально сумбурный матч получился только из-за главного судьи. Если бы он был решительнее и принимал решения вовремя, то постоянного вмешательства VAR не было бы. Альмерия провела отличный первый тайм, Мадрид второй. Вот и всё!
Так он и принимал решения вовремя, просто вовремя подключался кабинет.
+4
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+2
Испанская педерастия на судьях..
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+2
Ответ Dexter Morgan
Карвахаль великолепен. Он решает.
К этому вопросов нет. Третий гол мастерский
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Ответ Zabit Mustafayev
Не Альмерия хорошо сыграла,а Карло сделал ошибку,выпустив выдохшихся игроков. А на счет судейства,пока никто адекватно не смог просто написать,что было не так в решениях судей.
и дырявого вратаря
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Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
с Вами все ясно))
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Ответ belikovda.90
Моя цель не плюсы, а минусы. Я успешен в этом
Твоя цель не объективность, а накинуть на вентилятор. Ты успешен в этом 😉
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Ответ Человек1991
Мир очнись... надо что то делать с Реалом, это просто немыслимо , более 2000 подсуживаний за 15 лет, ни одного честного титула, и это продолжается, в этом сезоне через матч тянут за уши, 30-35 очков максимум должно было быть у Реала без подсуживаний.. Просто дикое позорище, левейший пенальти, гол с нарушением правил, и украли чистый гол у Альмерии и ещё добавили 11 минут . Жутчайший беспредел куда мир смотрит очнитесь наконец люди, которые болеют за Реал. Если все в миг очнутся, просветятся и кинут Реал, возможно ситуация изменится в лучшую справедливую и честную сторону.
Надо написать в спорт лото и негрейре!
Действуйте, я дам вам парабеллум !
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Ответ Zabit Mustafayev
Вы можете расписать или показать,где судья помог Реалу?
Да. Не позволил Альмерии забить после удара по лицу Беллингема, и не отменил гол плечом в их ворота. Так что эта мерзкая сволочь со свистком и его пособники на ВАР посмели судить по правилам, чем это не убийство 20-й команды чемпионата? Можно в конце чемпионата отказаться от вылета в Сегунду по этой уважительной причине.
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Ответ Dexter Morgan
Карвахаль великолепен. Он решает.
Судья решает!
Такого позора давно не видел
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Ответ hannibal ante portas
И это был Карвахаль и его команда
"Карвахаль и его команда" - так комнату ВАР ещё никто не называл 🤣🤣🤣
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Ответ Tristan...
Судья - MVP матча с отрывом Очередной судейский отскок от последней команды чемпионата. Так пишется история золотыми свистками. Представляю, какая вакханалия бы тут творилась, если бы на месте Реала была Барса. Но Реалу так можно, это «характер», наши королевские глоры такое одобряют. Говорю, как уже экс-болельщик Реала
читает Барселона
экс болельщик реала...
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Выстрел базой)
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Судья молодец, все решения по делу!
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Учитывая, что у них до сих пор ни одной победы в Ла Лиге, либо это реальный судейский заговор, либо же футболистам Альмерии надо посмотреть на себя
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Ответ Iamliam
Вот тебе адекватно. 1й гол Реала - спорное решение, потому что 2 игрока Реала фолили в атаке пенальти и 2й гол Реала - мяч не просто прилетел в плечо бразильцу(что было бы по правилам), Винисиус сделал движение рукой, которое помогло забить - вряд ли так можно играть в футболе отмененный гол Альмерии - судья стоит в 2 метрах и дает играть, потом ВАР ему сообщают, что было нарушение и он сразу соглашается. 102я минута - на игроке Альмерии фолят в штрафной, судья не видел толком эпизод, ВАР молчит. Добавленные 11 минут! - это не перебор? И все в пользу Реала. Совпадение?
Я понял,что имеешь ввиду : эпизод,где Руди висел на защитнике - скорее всего судья трактует это ,как игровой эпизод,потому что защитник даже не пытался как-то опередить его, а просто под него "лёг".
Мяч летел в область плеча Вини,которого давили два защитника в блоке. Траектория мяча была не от отскока,а от направленного удара. Как можно рукой дать мячу такую траекторию? Значит он сделал удар костью,точнее плечом.
С внедрением ВАР,если часто смотришь матчи в целом,судьи видя эпизоды ,дают эпизоду закончиться,зная,что ВАР проверит. Это по протоколу.
102 минута - жесткая игра в обороне,но не грубая,плюс такой темп в матче,это норм. Тогда вообще в АПЛ долдны каждую секунду свистеть.
11 минут - даже мало,учитывая,что в одном тайме было 3 остановки на ВАР. А каждая остановка как миниму 3-4 минуты + забитые голы с празднованиями.
И очень правильно указал,именно все по совпадению в пользу Реала и дает такой негатив.
В любом случае,не надо было уставших игроков выпускать в таком опасном матче.
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