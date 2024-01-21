Карвахаль забил самый поздний гол «Реала» в истории Ла Лиги – на 99-й минуте
«Реал» никогда не забивал в Ла Лиге так поздно, как в матче с «Альмерией».
Даниэль Карвахаль принес мадридцам победу со счетом 3:2 на 99-й минуте игры 21-го тура Ла Лиги. Всего судья Франсиско Эрнандес Маэсо добавил 11 минут.
Предыдущий рекорд был установлен Гонсало Игуаином в 2008 году. Он забил «Атлетико» с пенальти на 97-й минуте.
«Реал» в 4-й раз в истории победил в Ла Лиге дома после 0:2 к перерыву – и впервые с 2007-го
Все что остается сливоглорам это прятаться за эмодзи с огнетушителями.