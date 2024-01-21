Карвахаль забил самый поздний гол «Реала» в истории Ла Лиги – на 99-й минуте

Теги Реал Мадрид Ла Лига Гонсало Игуаин Альмерия рекорды Даниэль Карвахаль Футбол

«Реал» никогда не забивал в Ла Лиге так поздно, как в матче с «Альмерией».

Даниэль Карвахаль принес мадридцам победу со счетом 3:2 на 99-й минуте игры 21-го тура Ла Лиги. Всего судья Франсиско Эрнандес Маэсо добавил 11 минут.

Предыдущий рекорд был установлен Гонсало Игуаином в 2008 году. Он забил «Атлетико» с пенальти на 97-й минуте.

«Реал» в 4-й раз в истории победил в Ла Лиге дома после 0:2 к перерыву – и впервые с 2007-го

82 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карвахаль - машина. Наряду с Дуждом один из лучших в составе Мадрида в этом сезоне! Бизон! Настоящий боец.
+117
-33
+84
Карвахаль забил самый поздний гол «Реала» в истории Ла Лиги и оформил самый поздний взрыв пукана кулес в истории Ла Лиги.
+116
-44
+72
Вот Дани истинный капитан! Начо на скамейку
+37
-11
+26
куда не зайди, везде глоры барсы. их команда играет, а они вместо просмотра матча сюда строчат
+34
-24
+10
Ответ corazn blanco
Карвахаль - машина. Наряду с Дуждом один из лучших в составе Мадрида в этом сезоне! Бизон! Настоящий боец.
Очень сильно прибавил, начиная с прошлого сезона
+10
-2
+8
По аналогу с Ферги-таймов теперь будет Реал-тайм: играем пока Реал не забьет победный гол?
+20
-15
+5
Ответ 4akyr
А чего тут жужжат каталонские мухи? Все решения судьи по факту, если нарушения были он что должен это проморгнуть? Или мне напомнить матчи имени Эвребё и Айтекина?
Только после того, как вспомнишь Чакыра, Кашшаи и Оливера)
+4
-1
+3
Ответ eao79rus
Почему в Испании постоянно играют до тех пор, пока Реал или Барселона не забьёт? Вот как ни глянь, а всё время играют по 10+ минут добавленного времени, если один из испанских грандов не может победить. Ни в одной лиге мира такого нет
то есть судья перед добавочным временем запретил Альмерии играть, так и подчеркнул, что добавляет 11 минут только реалу?
+3
0
+3
Ответ Iamliam
Или рефери-тайм
О а этим очень даже подходит)
+6
-3
+3
Ответ Маулен Габбасов
Вот Дани истинный капитан! Начо на скамейку
Вместо Начо некого выпускать пока кроме Тчуамени
+3
0
+3
https://clck.ru/37yVjs
+3
0
+3
ПОЗОР! Более судейского матча никогда не видел.
Все что остается сливоглорам это прятаться за эмодзи с огнетушителями.
+25
-22
+3
Дани Карвахаль проводит мощнейший сезон, возможно лучший в своей карьере. Игрок с настоящим духом победителя, игрок из "ремонтадного" состава Реала. хорошо что молодежь играет рядом с такими профессионалами как Дани Карвахаль. Просто лучший.
+5
-3
+2
Ответ TheDustman
По аналогу с Ферги-таймов теперь будет Реал-тайм: играем пока Реал не забьет победный гол?
у Реала всегда был Рефери-Тайм
+3
-1
+2
Ответ corazn blanco
Карвахаль - машина. Наряду с Дуждом один из лучших в составе Мадрида в этом сезоне! Бизон! Настоящий боец.
два года ругаю его уже, но последние месяцы признаю- просто тигр! настоящий боец и капитан😈
+5
-3
+2
Ответ Влад Аронофски
куда не зайди, везде глоры барсы. их команда играет, а они вместо просмотра матча сюда строчат
Так посмотри на Климова, регибора и верблюда. Они до сих пор за матчами Роналду больше следят, чем за своим кумиром любителем пиццы и капитаном 2-8
+1
0
+1
Ответ fatei4
И 11 минут, конечно, там чисто объективно добавили. И столько же, конечно же, добавили бы если бы реал к 90й минуте вёл 2-1 😀 уже даже не стесняются
там судья вар смотрел только минуты три, плюс замены, 8-9 точно должны были добавлять, реалу бы и этого хватило, но, конечно, победа только из-за 11 минут
+6
-5
+1
Ответ Iamliam
ПОЗОР! Более судейского матча никогда не видел. Все что остается сливоглорам это прятаться за эмодзи с огнетушителями.
Челси Бчк посмотри 😁
+3
-2
+1
Я фан Валенсии,поэтому нейтральный человек, но по моему все решения ВАР вообще не обсуждаются. Немного спорен гол Винисиуса, но есть критерии когда это рука и здесь было плечо.
+4
-3
+1
Ответ TheDustman
По аналогу с Ферги-таймов теперь будет Реал-тайм: играем пока Реал не забьет победный гол?
Или рефери-тайм
+13
-12
+1
Ответ Dexter Morgan
Легенда. В этом сезоне играет, как в лучшие годы. И это после таких травм.
Вообще лучший сезон Карвахаля.
+1
0
+1
Ответ Маулен Габбасов
Вот Дани истинный капитан! Начо на скамейку
Начо откровенно не тянет, согласен. Но выбора другого сейчас нет.
+3
-2
+1
Ответ eao79rus
Почему в Испании постоянно играют до тех пор, пока Реал или Барселона не забьёт? Вот как ни глянь, а всё время играют по 10+ минут добавленного времени, если один из испанских грандов не может победить. Ни в одной лиге мира такого нет
Все объясняется элементарной логикой: средние команды и аутсайдеры, играя вничью, а то и побеждая, с топами, начинают минуты с 70 дико тянуть время. Только за этот отрезок может накопиться минут 3-5. А конкретно в этом матче еще и к ВАР 3 раза обращались, каждое обращение тоже минуты 2-3 занимает. Вот 11 и получилось, ничего странного не вижу.
+2
-1
+1
Самый прикол в том, что фанаты Барселоны и Реала обвиняют друг друга в судейской помощи, пока остальные бедолаги все это терпят))
+2
-1
+1
Фол на Биллингеме,точно такой же фол Джона Терри против Бускетса.Там даже красная была)))
+5
-4
+1
Ответ Южанин78
Я фан Валенсии,поэтому нейтральный человек, но по моему все решения ВАР вообще не обсуждаются. Немного спорен гол Винисиуса, но есть критерии когда это рука и здесь было плечо.
Дак проблемы с реальностью только у фанатов Барсы, все нормальные это понимают.
+2
-2
0
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Так судью ещё никто не хвалил
+3
-3
0
Ответ Курзава
Карвахаль забил самый поздний гол «Реала» в истории Ла Лиги и оформил самый поздний взрыв пукана кулес в истории Ла Лиги.
Вискас барса спотифай 4евер 🤣
+8
-8
0
Ответ gPk
ВАР 3 раза по 3 минуты смотрели?:DD Травма только в матче Реала бывает?:D
травмы бывают везде, везде и прибавляют, и заметь прибавили не реалу, прибавили обеим командам, одна из которых отдыхала перед матчем неделю, потуши уже полыхающий пожар, а то сгоришь))))
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий