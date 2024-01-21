Карвахаль забил самый поздний гол «Реала» в истории Ла Лиги – на 99-й минуте

«Реал» никогда не забивал в Ла Лиге так поздно, как в матче с «Альмерией».

принес мадридцам победу со счетом 3:2 на 99-й минуте игры 21-го тура . Всего судья Франсиско Эрнандес Маэсо добавил 11 минут.

Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году. Он забил «Атлетико» с пенальти на 97-й минуте.

«Реал» в 4-й раз в истории победил в Ла Лиге дома после 0:2 к перерыву – и впервые с 2007-го