Гол в ворота «Реала» отменен с ВАР из-за фола «Альмерии» в атаке – Лопи ударил Беллингема по лицу
Гол «Альмерии» в ворота «Реала» был отменен после проверки ВАР.
На 61-й минуте матча Ла Лиги при счете 2:1 в пользу «Альмерии» «Реал» пропустил после удара Серхио Аррибаса, являющегося воспитанником мадридского клуба.
После проверки эпизода с помощью ВАР судья Франсиско Эрнандес Маэсо отменил гол, так как во время атаки Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема и ударил его по лицу. За этот фол полузащитник «Альмерии» получил желтую карточку.
Изображение: кадр из трансляции
«Реал» – «Альмерия». 2:2 – Винисиус забил на 67-й. Онлайн-трансляция
и это пишет болела клуба, который 20 лет платит главе судейского комитета
Надоели на вентилятор набрасывать притягивая сюда свою позорную историю с Негрейрой