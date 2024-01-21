Гол в ворота «Реала» отменен с ВАР из-за фола «Альмерии» в атаке – Лопи ударил Беллингема по лицу

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Франсиско Эрнандес Маэсо видеоповторы Джуд Беллингем Серхио Аррибас Дьон Лопи Футбол

Гол «Альмерии» в ворота «Реала» был отменен после проверки ВАР.

На 61-й минуте матча Ла Лиги при счете 2:1 в пользу «Альмерии» «Реал» пропустил после удара Серхио Аррибаса, являющегося воспитанником мадридского клуба.

После проверки эпизода с помощью ВАР судья Франсиско Эрнандес Маэсо отменил гол, так как во время атаки Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема и ударил его по лицу. За этот фол полузащитник «Альмерии» получил желтую карточку.

Изображение: кадр из трансляции

«Реал» – «Альмерия». 2:2 – Винисиус забил на 67-й. Онлайн-трансляция

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91 комментарий
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какой же позор, последнию команду лиги сливают судейством
+203
-69
+134
Клубное ТВ Реала аплодирует стоя!
+134
-28
+106
Позорники, заряжают судей даже против 20 команды лиги😂
+122
-47
+75
Ахахахаххах, судья 11 минут добавил. А почему просто не играть, пока кабинет не забьет, к чему лишние формальности?
+98
-44
+54
Я же правильно понимаю, по мнению здесь обывателей фола не было ? Или теперь отмашка против игроков Реала не считается за фол ?
+59
-14
+45
Ответ Link 5?5?
какой же позор, последнию команду лиги сливают судейством
Гол винисиуса с акцентированным ударом рукой ещё интереснее смотрится . Прикол что за матч конечно )
+62
-22
+40
Ответ Buharoid
Ахахахаххах, судья 11 минут добавил. А почему просто не играть, пока кабинет не забьет, к чему лишние формальности?
Наверное потому что 11 минут потратили на паузы и просмотр вар в основное время?
+41
-7
+34
вот честно, уже кроме смеха ничего не вызывает этот судейский клуб
+59
-29
+30
Трижды вар, пенальти, отмена гола, 11 минут... Судья молодец, все сделал для победы великого клуба
+39
-15
+24
Ответ JENNINGS
Комментарий скрыт
Тут согласен,но что насчёт назначенного пенальти?Разве Рюдигер не фолил?
+25
-8
+17
Ответ Ivang King
Я же правильно понимаю, по мнению здесь обывателей фола не было ? Или теперь отмашка против игроков Реала не считается за фол ?
у них опа просто горит от реала вот и не могут принять фол)
+21
-9
+12
Судья прав,надо было отменять.
+17
-6
+11
Ответ Link 5?5?
какой же позор, последнию команду лиги сливают судейством
По вашему там не было игры рукой ?
+22
-12
+10
Ответ Che Foot
вот честно, уже кроме смеха ничего не вызывает этот судейский клуб
ахаха

и это пишет болела клуба, который 20 лет платит главе судейского комитета
+20
-10
+10
Что напишут после этого матча те, кто критиковал Барсу из-за Негрейры.
+18
-10
+8
Ответ Ansu Fati
Позорники, заряжают судей даже против 20 команды лиги😂
Что ты тут делаешь? Это вроде не ветка Брайтона…
+22
-14
+8
Судья стоит в 1 метре от эпизода и принимает решение что все в рамках правил. затем в наушник ему даёт указания Дядя Фло и он идёт смотреть ВАР чтобы был повод закопать Альмерию.
+21
-14
+7
Кинг Конг руками забросил т будет ходить гнуть пальцы... Невозможно представить как за это можно болеть.... Со всеми липовыми ЛЧ и радоваться...
+16
-9
+7
Ответ JENNINGS
Комментарий скрыт
Причем тут Барса?😂
+11
-4
+7
Реал самый, позорный судейский мешок за всю историю
+10
-3
+7
Но в судейских махинациях подозревают Барсу
+7
-1
+6
Ответ englishman in new york
Трижды вар, пенальти, отмена гола, 11 минут... Судья молодец, все сделал для победы великого клуба
Судья то как раз против Реала принимал решения, но, видимо, с судьей ВАР не поделился и тот его решения отменял)
+11
-6
+5
Ответ Iamliam
Реал забил победный гол за 9й добавленной минуте. А добавили 11!! 11 минут добавили! Я в ауе от того как их тащат.
То что судья 3 раща смотрел ВАР, 8 замен, пенальти и куча остановок это конечно не важно, 3 минуты надо было добавить?
+7
-2
+5
Ответ Buharoid
Ахахахаххах, судья 11 минут добавил. А почему просто не играть, пока кабинет не забьет, к чему лишние формальности?
Кабинет сейчас судится за подкуп судей ))
+37
-32
+5
Ответ JENNINGS
Комментарий скрыт
Слушайте, если бы в пользу Барселоны поставили бы такой пенальти, то вы бы первым начали писать о том какой это левый пенальти и все куплено )
+6
-2
+4
Ответ Buharoid
Ахахахаххах, судья 11 минут добавил. А почему просто не играть, пока кабинет не забьет, к чему лишние формальности?
Барсе и 16 добавляли)))
+5
-1
+4
этот эпизод не был бы пересмотрен, если бы была другая команда
+4
0
+4
этот ладно отменили правильно, но пенальти то очень сомнительный, чем он смотрел как назначал 11-метровый
+4
0
+4
Ответ marchellinos
Что напишут после этого матча те, кто критиковал Барсу из-за Негрейры.
По факту назови одно ошибочное решение судьи , только аргументированно )
Надоели на вентилятор набрасывать притягивая сюда свою позорную историю с Негрейрой
+10
-6
+4
Это уже позор
+5
-2
+3
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