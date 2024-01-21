Гол в ворота «Реала» отменен с ВАР из-за фола «Альмерии» в атаке – Лопи ударил Беллингема по лицу

Гол «Альмерии» в ворота «Реала» был отменен после проверки ВАР.

На 61-й минуте матча при счете 2:1 в пользу «Альмерии» «Реал» пропустил после удара , являющегося воспитанником мадридского клуба.

После проверки эпизода с помощью ВАР судья Франсиско Эрнандес Маэсо отменил гол, так как во время атаки отмахнулся от и ударил его по лицу. За этот фол полузащитник «Альмерии» получил желтую карточку.

Изображение: кадр из трансляции

«Реал» – «Альмерия». 2:2 – Винисиус забил на 67-й. Онлайн-трансляция