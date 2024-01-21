«Реал» в 4-й раз в истории победил в Ла Лиге дома после 0:2 к перерыву – и впервые с 2007-го

«Реал» обыграл «Альмерию», хотя уступал к перерыву.

Команда Карло Анчелотти выиграла со счетом 3:2 в 21-м туре чемпионата .

Лишь в 4-й раз в истории мадридцы сумели одержать волевую победу, уступая на своем поле 0:2 к перерыву матча Ла Лиги. Такое удавалось им в 1943-м, 1981-м и 2007-м.

Чаще в таких ситуациях « » играл вничью (5 раз) или уступал (27 раз).