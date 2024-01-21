«Реал» в 4-й раз в истории победил в Ла Лиге дома после 0:2 к перерыву – и впервые с 2007-го

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Альмерия Сантьяго Бернабеу Футбол

«Реал» обыграл «Альмерию», хотя уступал к перерыву.

Команда Карло Анчелотти выиграла со счетом 3:2 в 21-м туре чемпионата Испании.

Лишь в 4-й раз в истории мадридцы сумели одержать волевую победу, уступая на своем поле 0:2 к перерыву матча Ла Лиги. Такое удавалось им в 1943-м, 1981-м и 2007-м.

Чаще в таких ситуациях «Реал» играл вничью (5 раз) или уступал (27 раз).

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86 комментариев
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Ответ Che Foot
Любыми средствами Реал ведут к чемпионству. и вряд ли что-то поменяется, пока у рулья мадритист Тебас. жалкое зрелище
Подскажи, а какая команда единственная не проголосовала за повышение зп Тебасу?😂
+59
-11
+48
Ответ Che Foot
Любыми средствами Реал ведут к чемпионству. и вряд ли что-то поменяется, пока у рулья мадритист Тебас. жалкое зрелище
Такой мадридист, против чьей кандидатуры голосовал сам Мадрид, а ФК Негрейра голосовал за)
хаха
+33
-2
+31
Ответ #SharkTeam
Пришлось для этого отменить гол соперника, поставить в их ворота пенку и добавить 11 минут к основному. И это против худшей команды лиги
Гол отменен на 100% верно, пенка чистая, 11 минут оправданы 3-мы варами. Вопросы?
+39
-16
+23
Ответ Che Foot
Любыми средствами Реал ведут к чемпионству. и вряд ли что-то поменяется, пока у рулья мадритист Тебас. жалкое зрелище
горииии)))
+41
-25
+16
Игра так себе, Кепа крайне результативен, судейство нормальное, за школьные парты завтра страшно.
+20
-6
+14
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
бчк и объективность - несовместимые вещи абсолютно
+33
-22
+11
Игра мертвая. Кепа тоже. Хорошо что победили.
+18
-9
+9
Ответ #SharkTeam
Пришлось для этого отменить гол соперника, поставить в их ворота пенку и добавить 11 минут к основному. И это против худшей команды лиги
За личный просмотр ВАР разве не добавляют 3 мин? Почему это такой сюрприз? 3 просмотра Вара, 9 мин минимум. Даже комментатор сказал что должно быть 10 мин.
+11
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+9
Ответ Che Foot
Любыми средствами Реал ведут к чемпионству. и вряд ли что-то поменяется, пока у рулья мадритист Тебас. жалкое зрелище
Тот самый Мадридист, у которого открытая конфронтация с президентом Мадрида)
+9
-2
+7
Ответ Zidan GOAT
Подскажи, а какая команда единственная не проголосовала за повышение зп Тебасу?😂
Наверное это была Барселона
Хотя подождите…
+5
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То, что у нормальных команд называется отскоком, у великого реала - "победа на характере" 😂
+5
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Никогда не видел чтобы судьи так тянули команду
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Ответ JENNINGS
Чемпионская победа на характере! Карвахаль - просто Воин!💪💪💪 Но с центром защиты нужно что-то делать
вот так побеждают чемпионы команд последнего места в лиге 💪
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Ответ Эркинбек Апаканов
Реал Мадрид команда с характером. Собака лает караван идёт, как говорится
Корован типичный глор Реала из Казахстана
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Ответ Маноло Санчис
Вот уж удивительно что впервые с 2007. При том же Зидане столько раз комбэчили по-ходу игры, а тут вон оно что...
гу это именно с 0-2. не с 1-3, нес 2-4 итд. Выборка намного меньше. А так и ежу понятно, что у Реала в 21 веке больше всего кэмбеков . В одной только ЛЧ сколько было )

Кстати есть популярное мнение, что именно кэмбеки на последних минутах так сильно расшатали психику барсаглоров )
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Победа именно как характер и очередной камбэк конечно дорогого стоит. Но признаться надо не забывать с кем играл Реал! К тому же в последних 4 матчах команда пропустила 10 голов-нехило. Упрямство в нежелании подписывать защитника в зимнее окно еще оукнется. С такими ошибками в обороне Лалигу то может и возьмут за счет запаса очков и нестабильностью догоняющих, но в ЛЧ можно отлететь знатно
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Вот уж удивительно что впервые с 2007. При том же Зидане столько раз комбэчили по-ходу игры, а тут вон оно что...
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Ответ Эркинбек Апаканов
Реал Мадрид команда с характером. Собака лает караван идёт, как говорится
Ахаха
Теперь уже судейскую помощь называют «характером»
Болелы Реала любым способом прикроют явный позор
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
есть неточность. отмашка была не локтем а ладонью. что тоже фол)
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Ответ #SharkTeam
Пришлось для этого отменить гол соперника, поставить в их ворота пенку и добавить 11 минут к основному. И это против худшей команды лиги
Отмена гола - это следствие некомпетентного решения судьи, который почему-то не свистнул очевиднейший фол на Беллингеме. ВАР исправил его ошибку, без ВАРа Реал бы скорее всего даже проиграл и вы бы другое в....ли на ветках. Но сегодня неожиданно ВАР сработал объективнейшим образом и у Реала не украли ошибки главного судьи очки.
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Ответ Proper Chels
😂😂😂 1. Бревнисиус вместе с Рюдигером запрыгнули на спины соперников, как будто это джиу-джитсу, а потом еще и с руки замкнуло полено. 2. Беллингем симулировал отмашку, потом встал и пошел. Но судья побежал спасать проект, хотя находился в метре от эпизода. 3. Левейший пенальти, рука ни на что не влияла, мяч летел в аут, расстояние было меньше метра, там некуда руку деть. Вот такое «честное судейство» от нашего проекта.
С плеча
Джуду по лицу заехали, кучу повторов показали
Рука была выставлена на километр, если бы ее не было, то мяч летел бы к Джуду на дальнюю штангу
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Ответ Эркинбек Апаканов
Реал Мадрид команда с характером. Собака лает караван идёт, как говорится
Именно. В любом состоянии, с кучей травм и проблем команда побеждает. Я вообще горжусь этими ребятами.
+9
-8
+1
Пришлось для этого отменить гол соперника, поставить в их ворота пенку и добавить 11 минут к основному. И это против худшей команды лиги
+39
-38
+1
Болелы барсы вылезли из своих нор.

Держите 🧯
+7
-6
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Никаких, кроме того, что у них рвёт седалище))
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Ответ Никита Михайлов
Комментарий скрыт
Барсе даже 16 добавляли,фанат ты рычага
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Ответ gusilebedi
Да что реал что Барсу позорно судят . Судьи в Англии судят как клоуны . Смотришь такой футбол и невольно думаешь , что плюс минус все решено. Но чтобы мы радовались раз в десятилетие появляется Лестер или наполи или Лилль ))
Что сегодня было из решений "позорного"? Все решения абсолютно справедливые. Есть только вопрос по голу Винисиуса, во время атаки Реала было подозрение, что Винисиус подыграл себе рукой, но на ВАРе не посмотрели этот момент, поскольку изучался момент с самим голом. Но решения эпизодов в рамках ВАРа были вцелом правильные. Тут нет противоречий.
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смешно читать про абсолютно честную победу Реала ))) очень смешно )) пенальти может и чистый был ща игру рукой , но при этом там был фол Рюдигера ,на который вообще внимание никто не обратил . винисиус забил рукой , а не плечом, это факт . А так все по делу.
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Ответ Adam Almurzaev
За личный просмотр ВАР разве не добавляют 3 мин? Почему это такой сюрприз? 3 просмотра Вара, 9 мин минимум. Даже комментатор сказал что должно быть 10 мин.
Откуда инфа про 3 минуты?
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Ачивку в новом FM выполняли😀
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