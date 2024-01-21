«Реал» не проигрывает 14 матчей подряд в Ла Лиге – 11 побед и 3 ничьих

«Реал» продлил до 14 матчей серию без поражений в Ла Лиге.

Сегодня «сливочные» обыграли «Альмерию» (3:2) в матче 21-го тура, уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

После единственного в нынешнем розыгрыше поражения от «Атлетико» в сентябре « » не проигрывает в чемпионате 14 матчей подряд.

На этом отрезке мадридцы одержали 11 побед и 3 раза сыграли вничью.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.