«Реал» не проигрывает 14 матчей подряд в Ла Лиге – 11 побед и 3 ничьих
«Реал» продлил до 14 матчей серию без поражений в Ла Лиге.
Сегодня «сливочные» обыграли «Альмерию» (3:2) в матче 21-го тура, уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.
После единственного в нынешнем розыгрыше Ла Лиги поражения от «Атлетико» в сентябре «Реал» не проигрывает в чемпионате 14 матчей подряд.
На этом отрезке мадридцы одержали 11 побед и 3 раза сыграли вничью.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
ясно
Остановок игры было много var использовался большое количество раз. В чем проблема?
😁
Ну тот,по делу о подкупе судей😂
Мда....
Это даже не кринж уже)