«Реал» не проигрывает 14 матчей подряд в Ла Лиге – 11 побед и 3 ничьих

Теги Реал Мадрид Ла Лига Альмерия Футбол

«Реал» продлил до 14 матчей серию без поражений в Ла Лиге.

Сегодня «сливочные» обыграли «Альмерию» (3:2) в матче 21-го тура, уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

После единственного в нынешнем розыгрыше Ла Лиги поражения от «Атлетико» в сентябре «Реал» не проигрывает в чемпионате 14 матчей подряд.

На этом отрезке мадридцы одержали 11 побед и 3 раза сыграли вничью.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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107 комментариев
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Карвахаль ты кто вообще? Что за воин?
+48
-12
+36
чтож, Господа, самая позорная игра года. клуб с 20 места напросто убили, подсуживая Реалу. таким путем добытые чашки никакой ценности не имеют и вряд ли даже для самых болел Реала приносят радость эти левые кубки.
+103
-77
+26
Срочно надо выпустить слезный ролик на Мадрид ТВ что не все так однозначно..... и это Реал страдает от судейского беспредела.
+33
-13
+20
Неудивительно с таким судейством. Будет странно если они не станут чемпионами.
+55
-42
+13
Ответ Che Foot
чтож, Господа, самая позорная игра года. клуб с 20 места напросто убили, подсуживая Реалу. таким путем добытые чашки никакой ценности не имеют и вряд ли даже для самых болел Реала приносят радость эти левые кубки.
подписан Хави Барселона
ясно
+18
-6
+12
Золотой мяч Беллингему!
+27
-16
+11
Ответ Che Foot
чтож, Господа, самая позорная игра года. клуб с 20 места напросто убили, подсуживая Реалу. таким путем добытые чашки никакой ценности не имеют и вряд ли даже для самых болел Реала приносят радость эти левые кубки.
Какие моменты? Пенальти заслуженный , гол забит плечом . Времени много добавили? Так ты матч смотрел?
Остановок игры было много var использовался большое количество раз. В чем проблема?
+16
-6
+10
Ответ Che Foot
чтож, Господа, самая позорная игра года. клуб с 20 места напросто убили, подсуживая Реалу. таким путем добытые чашки никакой ценности не имеют и вряд ли даже для самых болел Реала приносят радость эти левые кубки.
преданные каталонские болельщики "реала" как всегда первые в комментариях)
+9
-1
+8
Самые первые на ветке Реала как всегда фанаты бчк:). Фантастические комплексы
+20
-14
+6
С такими судьями, великим клубам стыдно проигрывать)) хала мадрид))
+12
-8
+4
Тчуамени должен играть ЦЗ до возвращения Милитао
+6
-2
+4
Где то в Каталонии пожар, оказывается ВАР нужен для того, чтобы судить по правилам )
+17
-13
+4
Ответ Che Foot
чтож, Господа, самая позорная игра года. клуб с 20 места напросто убили, подсуживая Реалу. таким путем добытые чашки никакой ценности не имеют и вряд ли даже для самых болел Реала приносят радость эти левые кубки.
чтож, Господа, это болельщик Барсы

😁
+4
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Ответ Nike of FW
Срочно надо выпустить слезный ролик на Мадрид ТВ что не все так однозначно..... и это Реал страдает от судейского беспредела.
И обложку Марки с именем Негрейры, срочно! А то гои снова начали что-то подозревать((((
+5
-2
+3
Беллингем это чемпионство!
+4
-1
+3
А какой год Альмерии отменили несправедливо ? Гол Вини очень трудный для судейства : ракурс,который он смотрел ВАР ,показывал,что игра была плечом,а в некоторых ниже. И как Альмерия с такой игрой последняя,непонятно.
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Ответ Krauvec Cool
Пропустил матч. Кто кого купил на этот раз?
Лапорта Негрейру подкупил
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🔵🔴🌈🔵🔴🌈🔵🔴🌈🧯🧯🧯
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Ответ Zabit Mustafayev
А какой год Альмерии отменили несправедливо ? Гол Вини очень трудный для судейства : ракурс,который он смотрел ВАР ,показывал,что игра была плечом,а в некоторых ниже. И как Альмерия с такой игрой последняя,непонятно.
Ты пытаешься найти в этих воплях нить здравого смысла. Просто Альмерия подарила фанатам Барселоны надежду, а Реал в очередной раз её отобрал. Эти ребята просто в истерике бьются от бессилия и отсутствия перспектив. Они будут за что угодно цепляться, пусть страдают.
+6
-3
+3
Ответ leobisenbaev@icloud.com
Неудивительно с таким судейством. Будет странно если они не станут чемпионами.
Вы главное на суд не опаздывайте
Ну тот,по делу о подкупе судей😂
+11
-8
+3
Ответ Roman Araslanov
Самые первые на ветке Реала как всегда фанаты бчк:). Фантастические комплексы
Такое ощущение, что матчи Реала фанаты бчк смотрят больше, чем сами фанаты Реала, какие же жесткие комплексы у людей образовалось
+6
-4
+2
Ответ Tristan...
С таким судейством могут и 100 матчей не проигрывать Фан Реала
плак плак
+4
-2
+2
🤣👉🔵🔴💥🧯
+4
-2
+2
Ответ mr kovalsky
Такое ощущение, что матчи Реала фанаты бчк смотрят больше, чем сами фанаты Реала, какие же жесткие комплексы у людей образовалось
Они оказывается ещё и Реал ТВ смотрят)))
+2
0
+2
Ответ SaH4r.
Позорный матч. Альмерия заслужила победу.
Можно образовать волейбольный клуб Альмерия и выигрывать там
+5
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Ответ Buharoid
Я же не один сейчас видел, как благородный каралевский клуп, страдающий под гнетом враждебного судейства, арбитр весь второй тайм за уши вытягивал против команды с последнего места в домашнем матче? А то вдруг показалось))
🧯
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Пропустил матч. Кто кого купил на этот раз?
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Ответ Влад Тюрин
💪 Админресурс «реала» работает: ✔️ Поставили пенальти после того, как 2 игрока Реала сами же и сфолили на игроке Альмерии ❌ Отменили гол «Альмерии» после нытья Беллингема в лучших традициях Роналду ✔️ Засчитали гол свинисиуса после фола и игры рукой И все эти усилия против 20 команды💪. Перес постарался на славу, как в лучшие годы. Ждём выпуск на мадрид тв про "эталонное судейство и как судьям нужно работать на матчах сливок"
4:1
+4
-3
+1
Ответ Martin Naceri
Завозите огнетушители,местным обиженным они сейчас необходимы 😂
Самое забавное , что даже в такой ситуации ,местные болелы Мадрида ,вместо того чтобы просто промолчать -- пишут про ’огнетушители’ и ’обиженных’.
Мда....
Это даже не кринж уже)
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Ответ Отделение Правды
В ЛЧ этих «не проигрывающих» живо поставят на место. Дно лигу как серьезных турик давно никто не рассматривает
В ЛЧ до Реала всем еще далеко))
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+1
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